Le MacBook Pro M5 Max atomise un Ryzen Threadripper Pro 9995WX à 96 coeurs, mais pas les RTX
En quelques années, Apple est devenue championne du monde de l'efficacité énergétique et surtout, des performances brutes de ses CPU.
Les premiers benchsmarks des MacBook Pro M5 commencent à émerger, et les résultats... sont à la hauteur des attentes. La machine se permet de tailler des croupières à des puces destinées à des stations de travail ou des serveurs, rien que ça !
L'une des puces les plus puissantes (et aussi les plus chères) du marché, c'est bien-sûr le AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX et ses 96 coeurs (!) utilisés pour les serveurs et les traitements en parallèle nécessitant une grosse puissance CPU.
Sous GeekBench 6, le M5 Max à 18 coeurs affiche un scores impressionnant, se permettant de passer devant la modèle d'AMD
Mieux encore, le M5 Max est devant... le M3 Ultra, présenté l'an dernier, et intégré aux derniers Mac Studio :
Attention quand-même, car les tests multi-coeurs de GeekBench ne sont pas très exigeants et additionnent des pommes et des poires -la pondération des différents calculs est largement contestable. J'ai hâte de tester ces machines avec des programmes plus exigeants et mieux construits, comme Logic Pro, ou encore Cinema 4D.
Sur la partie graphique, le test de GeekBench est évidemment meilleur que sur le M4 Max, mais la progression est plus timide.
Le GPU du M5 Max se situe donc entre une RTX 5070 et une RTX 5070 Ti, ce qui et très honorable (surtout sur un portable), mais c'est quand-même deux fois moins puissant qu'une RTX 5090. Le truc, c'est que sur PC, on peut multiplier les cartes dans les machines ou en eGPU, ce qui donne plus de souplesse pour l'IA et les calculs GPGPU, là où la puce d'Apple est unique et construite d'un bloc. Apple a par ailleurs stoppé la prise en charge des eGPU depuis l'arrivée des processeurs MX -impossible de brancher une carte NVidia ou AMG dans un boitier Thunderbolt, faute de pilotes adaptés.
M5 Max 18 coeurs
• Mono-coeur : 4 353 points
• Multi-Coeur : 29 644 points
Threadripper Pro 9995WX
• Mono-coeur : 3 122 points
• Multi-Coeur : 25 992 points
Mieux encore, le M5 Max est devant... le M3 Ultra, présenté l'an dernier, et intégré aux derniers Mac Studio :
M3 Ultra 24 coeurs
• Mono-coeur : 3 226 points
• Multi-Coeur : 27 551 points
Attention quand-même, car les tests multi-coeurs de GeekBench ne sont pas très exigeants et additionnent des pommes et des poires -la pondération des différents calculs est largement contestable. J'ai hâte de tester ces machines avec des programmes plus exigeants et mieux construits, comme Logic Pro, ou encore Cinema 4D.
Et sur le GPU ?
Sur la partie graphique, le test de GeekBench est évidemment meilleur que sur le M4 Max, mais la progression est plus timide.
• M5 Max : 228 081 points
• M4 Max : 204 453 points
• M3 Ultra : 230 423 points
• GeForce RTX 5070 : 207 061 points
• GeForce RTX 5070 Ti : 253 890 points
• RTX Pro 6000 WE : 368 219 points
• GeForce RTX 5090 : 376 858 points
Le GPU du M5 Max se situe donc entre une RTX 5070 et une RTX 5070 Ti, ce qui et très honorable (surtout sur un portable), mais c'est quand-même deux fois moins puissant qu'une RTX 5090. Le truc, c'est que sur PC, on peut multiplier les cartes dans les machines ou en eGPU, ce qui donne plus de souplesse pour l'IA et les calculs GPGPU, là où la puce d'Apple est unique et construite d'un bloc. Apple a par ailleurs stoppé la prise en charge des eGPU depuis l'arrivée des processeurs MX -impossible de brancher une carte NVidia ou AMG dans un boitier Thunderbolt, faute de pilotes adaptés.
On en pense quoi ?
Sur le GPU, les progrès face au M4 Max sont quand-même assez timides même si on se rapproche d'un M3 Ultra, qui est pour le moment, le meilleur GPU de bureau d'Apple. Un éventuel M5 Ultra pourrait donc taquiner les stores d'une 5070Ti, mais pas beaucoup plus. Ce choix de conserver une puce unique avec de la mémoire partagée a ses avantages, notamment en matières d'IA, mais aussi ses inconvénients, comme la limitation intrinsèque des performances par conception.
