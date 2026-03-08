Le MacBook Pro M5 Max atomise un Ryzen Threadripper Pro 9995WX à 96 coeurs, mais pas les RTX

MacBook Pro M5 Max vs Ryzen Threadripper Pro 9995WX

M5 Max 18 coeurs

• Mono-coeur : 4 353 points

• Multi-Coeur : 29 644 points

Threadripper Pro 9995WX

• Mono-coeur : 3 122 points

• Multi-Coeur : 25 992 points

M3 Ultra 24 coeurs

• Mono-coeur : 3 226 points

• Multi-Coeur : 27 551 points

Et sur le GPU ?

• M5 Max : 228 081 points

• M4 Max : 204 453 points

• M3 Ultra : 230 423 points

• GeForce RTX 5070 : 207 061 points

• GeForce RTX 5070 Ti : 253 890 points

• RTX Pro 6000 WE : 368 219 points

• GeForce RTX 5090 : 376 858 points

On en pense quoi ?



Sur le GPU, les progrès face au M4 Max sont quand-même assez timides même si on se rapproche d'un M3 Ultra, qui est pour le moment, le meilleur GPU de bureau d'Apple. Un éventuel M5 Ultra pourrait donc taquiner les stores d'une 5070Ti, mais pas beaucoup plus. Ce choix de conserver une puce unique avec de la mémoire partagée a ses avantages, notamment en matières d'IA, mais aussi ses inconvénients, comme la limitation intrinsèque des performances par conception.

et les résultats... sont à la hauteur des attentes. La machine se permet de tailler des croupières à des puces destinées à des stations de travail ou des serveurs, rien que ça !utilisés pour les serveurs et les traitements en parallèle nécessitant une grosse puissance CPU.Sous GeekBench 6,, se permettant de passer devant la modèle d'AMDMieux encore,, présenté l'an dernier, et intégré aux derniers Mac Studio :-la pondération des différents calculs est largement contestable. J'ai hâte de tester ces machines avec des programmes plus exigeants et mieux construits, comme Logic Pro, ou encore Cinema 4D., mais c'est quand-même deux fois moins puissant qu'une RTX 5090. Le truc, c'est que sur PC, on peut multiplier les cartes dans les machines ou en eGPU, ce qui donne plus de souplesse pour l'IA et les calculs GPGPU, là où la puce d'Apple est unique et construite d'un bloc.-impossible de brancher une carte NVidia ou AMG dans un boitier Thunderbolt, faute de pilotes adaptés.