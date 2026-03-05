Les chargeurs en promo pour vos nouveaux MacBook Neo, Air et Pro : le 140W Apple bradé à 59€ !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes à la recherche d'un chargeur performant ou d'une batterie pour accompagner votre nouveau MacBook Neo, MacBook Pro M5, MacBook Air M5, mais également pour vos iPhone ou iPad, voici notre sélection des produits que nous avons pu tester, dont certains sont actuellement en promotion.
Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel, Apple indique qu'il faut au minimum un chargeur de 20W pour le MacBook Neo (nous vérifierons à quelle puissance le petit nouveau pour se recharger au maximum).
Si vous voulez être certain de charger votre Mac le plus rapidement possible en toute sécurité, le chargeur officiel 140W est actuellement proposé à 59 euros : une valeur sûre !
Si vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien choisir un modèle capable de délivrer pour chaque port la puissance nécessaire. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Donc calculez bien : 30W pour charger rapidement un iPhone ou un iPad, 30W pour un MacBook Air, 70W pour recharger rapidement un MacBook Air et jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces.
