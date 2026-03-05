Les chargeurs en promo pour vos nouveaux MacBook Neo, Air et Pro : le 140W Apple bradé à 59€ !

Chargeur rapide iPhone

Chargeur avec un seul port

Chargeur avec plusieurs ports

Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel, Apple indique qu'il faut au minimum un chargeur de 20W pour le MacBook Neo (nous vérifierons à quelle puissance le petit nouveau pour se recharger au maximum).Si vous voulez être certain deSi vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Donc calculez bien : 30W pour charger rapidement un iPhone ou un iPad, 30W pour un MacBook Air, 70W pour recharger rapidement un MacBook Air et jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces.