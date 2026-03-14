ONLYOFFICE sur Mac : une alternative gratuite et complète à Microsoft Office

Une suite bureautique complète pour macOS

Une compatibilité étendue avec les formats Microsoft… et Apple

Des outils collaboratifs pour les équipes

De nombreuses intégrations à des services sur le cloud

Une version gratuite pour les utilisateurs Mac

Notre avis



Disponible sur Mac en version desktop gratuite, la suite promet une compatibilité étendue avec les formats Microsoft et Apple, tout en proposant des outils modernes de travail collaboratif.



Pour les utilisateurs de macOS, ONLYOFFICE présente plusieurs avantages : une interface familière pour ceux qui viennent de Microsoft Office, une bonne compatibilité avec les formats Microsoft et Apple, une gestion intégrée des PDF et des formulaires interactifs et la possibilité de collaborer en ligne sans quitter l’environnement Mac.



En combinant version locale gratuite et outils collaboratifs modernes, la suite se positionne comme une solution très intéressante pour ceux qui cherchent une alternative flexible et complète à Microsoft Office.

se présente comme une suite bureautique complète, regroupant les principaux outils nécessaires au travail quotidien. On y retrouve traitement de texte, tableur, création de présentations, gestion et annotation de PDF ou encore création de formulaires interactifs. L’ensemble fonctionne de manière fluide sur macOS et peut être utilisé en local grâce aux ONLYOFFICE Desktop Editors, disponibles gratuitement.ou d'autres programmes du même genre. Les utilisateurs familiers de Word, Excel ou PowerPoint devraient donc retrouver rapidement leurs repères, sans devoir réapprendre toute la navigation.L’un des points clés pour toute alternative à Office reste la compatibilité des formats. Sur ce point,La suite va même plus loin en supportant également les formats natifs d’Apple, notamment Pages, Numbers et Keynote. Cela permet de collaborer plus facilement avec des utilisateurs de l’écosystème Apple sans avoir à convertir systématiquement les fichiers.Au-delà de l’édition locale, ONLYOFFICE propose également, qui permet de travailler à plusieurs sur les mêmes documents.Cette version collaborative inclut notamment la coédition en temps réel, les commentaires et discussions intégrées, le. Ces espaces permettent de gérer les droits d’accès et de structurer le travail par équipe ou par projet, ce qui peut être intéressant pour les petites structures ou les startups.Autre atout : la compatibilité avec plusieurs plateformes de stockage et de collaboration. ONLYOFFICE propose, notamment : Nextcloud, ownCloud, SharePoint et d’autres solutions collaboratives. Ces intégrations facilitent le partage et la gestion des documents dans des environnements déjà en place.L’un des arguments majeurs d’ONLYOFFICE reste son modèle de distribution. La version desktop pour macOS estce qui la rend accessible aux utilisateurs individuels ou aux petites équipes qui souhaitent disposer d’une suite bureautique complète sans abonnement. Des offres payantes existent également pour les entreprises, avec des