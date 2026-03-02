Apple veut séduire les utilisateurs de PC avec son MacBook low-cost
Par Laurence - Publié le
Dans quelques heures, Apple pourrait lever le voile sur l’un de ses produits les plus stratégiques de ces dernières années : un MacBook low-cost, pensé pour élargir encore l’audience du Mac. En effet, ce nouveau modèle miserait sur un prix plancher, tout en arborant un design soigné et la puce d'un iPhone, sans renier l’essentiel de l’expérience macOS. Avec ce positionnement, Cupertino viserait un nouveau public : les utilisateurs de PC Windows et de Chromebooks, mais aussi les possesseurs d’iPhone encore dépourvus de Mac.
Les rumeurs autour de ce MacBook à petit prix circulent depuis près d’un an. Pour rappel, il devrait avoir un écran de 12,9 pouces, plus compact que celui du MacBook Air mais plus grand que le MacBook 12" (avec une luminosité revue à la baisse et l’absence probable du True Tone). A cela, s'ajouteraient un châssis en aluminium décliné en plusieurs couleurs (enfin), une puce A18 Pro (identique à celle attendue dans l’iPhone 16 Pro) accompagnée de 8 Go de RAM (ce n'est pas beaucoup tout de même). Le stockage serait limité à 256 ou 512 Go.
Ces concessions permettraient de réduite le prix d’appel estimé à 599 dollars, un seuil inédit pour un Mac portable. Sur le papier, Apple accepterait donc plusieurs compromis matériels, mais conserverait l’essentiel : performances solides, finition premium et intégration complète à l’écosystème macOS.
D'après Mark Gurman (Bloomberg), Cupertino serait particulièrement confiante sur le potentiel de ce produit. En interne, le MacBook d’entrée de gamme serait décrit comme ayant un potentiel incroyable, capable de provoquer un nombre significatif de changements de plateforme —les fameux switchs.
L’entreprise s’attendrait même à une forte demande dès le lancement, au point de prévenir certains Apple Store de possibles horaires étendus, comme lors d’une sortie d’iPhone. Un espace dédié en magasin serait également prévu, signe que ce MacBook jouerait un rôle central dans la communication des prochains jours.
Si le positionnement est séduisant, l’enthousiasme grand public n’est pas garanti dès le premier jour. Contrairement à un iPhone ou à une Apple Watch, un MacBook à prix réduit pourrait davantage s’imposer progressivement, via le bouche-à-oreille, le monde de l’éducation ou les primo-accédants. Apple semble pourtant convaincue qu’un détail clé — peut-être logiciel, peut-être tarifaire hors États-Unis — fera la différence.
Ce MacBook à bas coût devrait être officialisé dans le cadre d’une semaine d’annonces s’étalant de lundi 2 mars à mercredi 4 mars, avec une annonce en ligne lundi, d’autres nouveautés dévoilées mardi, puis un événement presse en présentiel le mercredi. Parmi les produits également attendus : un iPhone 17e, un MacBook Air M5, des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max (sans changement de design), ainsi que des nouveaux iPad et iPad Air.
Un MacBook plus accessible, sans renier l’ADN Apple
Un produit incroyable (selon Apple)
Qu'en penser ?
