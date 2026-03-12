L'excellente batterie Anker 165W en promo au meilleur prix : parfaite pour le MacBook Neo !

Anker PowerBank 25K 165W

Une conception très pratique

Dès le déballage, on sent qu'on a affaire à du sérieux. Ce n'est pas une simple batterie de secours pour finir la journée, c'est(juste en dessous de la limite fatidique des 100 Wh, un détail crucial pour les grands voyageurs). Certes, avec ses 595 grammes, elle pèse son poids, mais la finition est impeccable et respire la solidité habituelle de la marque.Ce qui impressionne le plus, c'est la puissance délivrée.! Concrètement, si vous branchez un seul appareil sur l'un des ports USB-C principaux, vous obtenez jusqu'à 100W. C'est suffisant pour recharger rapidement un MacBook Pro, très pratique lorsqu'on n'a que 20 minutes d'escale entre deux vols.J'ai pu y brancher simultanément mon Mac, mon iPhone et mes AirPods sans que la batterie ne bronche. Elle est capable de gérer jusqu'à 4 appareils en même temps. Et grâce à la technologie ActiveShield 2.0,. De quoi rassurer ceux qui, comme moi, ont toujours une petite appréhension à laisser charger du matériel coûteux à pleine vitesse.