35 autonomies de smartphones testées, devinez lequel est devant !
L'iPhone 17 Pro Max en tête, malgré une batterie modeste
Pour son comparatif, CNET a soumis chaque smartphone à deux tests : un test de streaming vidéo de trois heures en Wi-Fi avec écran à luminosité maximale, et un test d'endurance de 45 minutes qui enchaîne jeux, vidéo, réseaux sociaux et appels vidéo. Sur les deux exercices, l'iPhone 17 Pro Max arrive premier. Et c'est d'autant plus fou que sa batterie de 5 088 mAh n'est pas la plus grosse du lot. La puce A19 Pro et iOS 26 font visiblement un travail d'optimisation que les concurrents ont du mal à égaler.
En deuxième position, on retrouve l'iPhone 17 standard et le OnePlus 15, à égalité. Le OnePlus 15, lui, mise sur une batterie géante de 7 300 mAh grâce à la technologie silicium-carbone, qui permet d'augmenter la capacité sans alourdir le téléphone. Derrière, l'iPhone 17 Pro prend la quatrième place, et quatre modèles se partagent la cinquième : le Motorola Moto G Stylus, le Motorola Edge, le OnePlus 13R et le OnePlus 15R.
Le silicium-carbone, c'est quoi ?
C'est la grosse nouveauté de ces derniers mois. En remplaçant une partie du graphite de l'anode par du silicium, les fabricants arrivent à augmenter la densité énergétique de 10 à 20 % sans changer le volume physique de la batterie. OnePlus l'utilise déjà sur trois de ses modèles classés dans le top 5. Apple et Samsung, eux, restent prudents et n'ont pas encore sauté le pas. On peut supposer qu'Apple n'en a pas besoin dans l'immédiat, vu les résultats obtenus avec l'optimisation logicielle seule. Côté marques, CNET place Apple en tête du classement général, suivi de OnePlus, puis Motorola, Samsung et Google. Le Pixel 10 s'en sort plutôt bien, mais un cran en dessous de la concurrence.
Un progrès quasi invisible d'une année sur l'autre
Par contre, c'est un peu triste, mais en moyenne, les smartphones de 2025 n'ont que 0,78 % d'autonomie en plus par rapport à ceux de 2024. Autrement dit, si vous hésitez entre le modèle de l'an dernier et celui de cette année, la batterie ne devrait pas être le critère qui fait la différence. CNET conseille d'ailleurs de garder son téléphone actuel et de simplement remplacer la batterie si l'autonomie a baissé, plutôt que de racheter un appareil neuf.
On en dit quoi ?
Apple domine les tests de CNET sur l'autonomie, et c'est d'autant plus impressionnant que ses batteries sont nettement plus petites que celles des concurrents chinois. L'iPhone 17 standard, avec ses 3 692 mAh, arrive au même niveau qu'un OnePlus 15 et ses 7 300 mAh. Vous imaginez un peu le niveau d'optimisation entre la puce, le système et la batterie ?