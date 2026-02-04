35 autonomies de smartphones testées, devinez lequel est devant !

On en dit quoi ?



Apple domine les tests de CNET sur l'autonomie, et c'est d'autant plus impressionnant que ses batteries sont nettement plus petites que celles des concurrents chinois. L'iPhone 17 standard, avec ses 3 692 mAh, arrive au même niveau qu'un OnePlus 15 et ses 7 300 mAh. Vous imaginez un peu le niveau d'optimisation entre la puce, le système et la batterie ?