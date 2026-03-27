VideoProc Converter AI : redonnez vie à vos souvenirs en 4K sur Mac pour - de 35€ (offre de Pâques)
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Avec le temps, le constat est souvent le même : nos anciens souvenirs numériques accusent le coup. Vidéos floues, photos bruitées, séquences tremblantes. Ce qui passait encore il y a quelques années devient vite difficile à regarder sur un écran 4K moderne. C’est précisément le problème que veut résoudre VideoProc Converter AI, actuellement proposé dans le cadre d’une offre de Pâques particulièrement attractive : une licence à vie à partir de 34,95 €, accompagnée de plusieurs bonus.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Contrairement aux programmes classiques de montage ou aux abonnements coûteux, VideoProc Converter AI se positionne comme un outil tout-en-un accessible, misant clairement sur l’intelligence artificielle. Son module phare repose sur un traitement automatisé en quatre étapes : réduction du bruit (denoise), correction du flou (deblur), restauration des détails et upscale jusqu’en 4K.
Concrètement, il devient possible d’augmenter la résolution d’une vidéo de 200 %, 300 % voire 400 %, tout en améliorant la netteté globale. Ainsi un vieux clip de vacances ou la vidéo d'un mariage d'il y a vingt ans pourra retrouver une seconde vie sur les écrans modernes.
Outre la qualité des vidéos, le programme propose une stabilisation IA, qui corrige les tremblements typiques des vidéos captées à la volée, ainsi que l’interpolation d’images pour fluidifier les séquences ou générer des ralentis propres.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
VideoProc ne se limite pas à la vidéo. Le module photo intègre lui aussi des outils IA : Super Resolution pour augmenter la définition (jusqu’à 10K) et Face Restoration pour améliorer les portraits.
Ce dernier point est particulièrement pertinent pour les anciennes photos : l’IA reconstruit les détails du visage (peau, cheveux, yeux) tout en conservant un rendu naturel, sans effet artificiel. De quoi redonner un coup de jeune à une photothèque iCloud un peu datée.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Le traitement IA est généralement gourmand en ressources. Ici, l’éditeur met en avant une optimisation spécifique pour l’architecture Apple (CPU, GPU et Neural Engine unifiés). Même sur des machines abordables —comme un MacBook Neo— le logiciel va pouvoir exploiter le GPU et le Neural Engine pour accélérer les traitements. Résultat : des temps de calcul réduits, même sur des contenus haute résolution.
Au-delà de l’IA, le logiciel se veut aussi très complet : compatibilité avec plus de 420 formats (MOV, MP4, ProRes, WAV, etc.), conversion vidéo/audio, sauvegarde de DVD, téléchargement de contenus en ligne, enregistrement d’écran jusqu’en 4K et compression et traitement par lots. Le tout avec accélération matérielle pour éviter les temps d’attente interminables.
L’offre actuelle (temporaire) met en avant 34,95 € pour 1 appareil (–56 %), 49,95 € pour jusqu’à 5 appareils (–65 %). A cela, s'ajoutent 4 logiciels offerts (valeur ~86 €), des mises à jour à vie et une garantie satisfait ou remboursé 30 jours.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Pour les utilisateurs Mac qui accumulent vidéos et photos depuis des années, l’intérêt est immédiat : remettre leur bibliothèque au niveau des écrans actuels, sans devoir passer par des logiciels professionnels lourds ou des workflows complexes.
Avec VideoProc Converter AI, tout repose sur une approche simple et largement automatisée. L’outil s’adresse avant tout à ceux qui veulent un résultat rapide, propre et sans prise de tête, en s’appuyant sur l’IA plutôt que sur des réglages techniques avancés.
En définitive, la promesse est claire : redonner une seconde vie à ses souvenirs abîmés par le temps, en quelques clics et sans abonnement, avec un investissement unique qui reste raisonnable au vu des fonctionnalités proposées.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Une solution IA pensée pour les Mac récents
Contrairement aux programmes classiques de montage ou aux abonnements coûteux, VideoProc Converter AI se positionne comme un outil tout-en-un accessible, misant clairement sur l’intelligence artificielle. Son module phare repose sur un traitement automatisé en quatre étapes : réduction du bruit (denoise), correction du flou (deblur), restauration des détails et upscale jusqu’en 4K.
Concrètement, il devient possible d’augmenter la résolution d’une vidéo de 200 %, 300 % voire 400 %, tout en améliorant la netteté globale. Ainsi un vieux clip de vacances ou la vidéo d'un mariage d'il y a vingt ans pourra retrouver une seconde vie sur les écrans modernes.
Outre la qualité des vidéos, le programme propose une stabilisation IA, qui corrige les tremblements typiques des vidéos captées à la volée, ainsi que l’interpolation d’images pour fluidifier les séquences ou générer des ralentis propres.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Améliorer aussi ses photos (jusqu’en 10K)
VideoProc ne se limite pas à la vidéo. Le module photo intègre lui aussi des outils IA : Super Resolution pour augmenter la définition (jusqu’à 10K) et Face Restoration pour améliorer les portraits.
Ce dernier point est particulièrement pertinent pour les anciennes photos : l’IA reconstruit les détails du visage (peau, cheveux, yeux) tout en conservant un rendu naturel, sans effet artificiel. De quoi redonner un coup de jeune à une photothèque iCloud un peu datée.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Un véritable couteau suisse multimédia optimisé pour Apple Silicon
Le traitement IA est généralement gourmand en ressources. Ici, l’éditeur met en avant une optimisation spécifique pour l’architecture Apple (CPU, GPU et Neural Engine unifiés). Même sur des machines abordables —comme un MacBook Neo— le logiciel va pouvoir exploiter le GPU et le Neural Engine pour accélérer les traitements. Résultat : des temps de calcul réduits, même sur des contenus haute résolution.
Au-delà de l’IA, le logiciel se veut aussi très complet : compatibilité avec plus de 420 formats (MOV, MP4, ProRes, WAV, etc.), conversion vidéo/audio, sauvegarde de DVD, téléchargement de contenus en ligne, enregistrement d’écran jusqu’en 4K et compression et traitement par lots. Le tout avec accélération matérielle pour éviter les temps d’attente interminables.
Une offre limitée avec licence à vie
L’offre actuelle (temporaire) met en avant 34,95 € pour 1 appareil (–56 %), 49,95 € pour jusqu’à 5 appareils (–65 %). A cela, s'ajoutent 4 logiciels offerts (valeur ~86 €), des mises à jour à vie et une garantie satisfait ou remboursé 30 jours.
VideoProc Converter AI à 34,95€ à vie
Notre avis
Pour les utilisateurs Mac qui accumulent vidéos et photos depuis des années, l’intérêt est immédiat : remettre leur bibliothèque au niveau des écrans actuels, sans devoir passer par des logiciels professionnels lourds ou des workflows complexes.
Avec VideoProc Converter AI, tout repose sur une approche simple et largement automatisée. L’outil s’adresse avant tout à ceux qui veulent un résultat rapide, propre et sans prise de tête, en s’appuyant sur l’IA plutôt que sur des réglages techniques avancés.
En définitive, la promesse est claire : redonner une seconde vie à ses souvenirs abîmés par le temps, en quelques clics et sans abonnement, avec un investissement unique qui reste raisonnable au vu des fonctionnalités proposées.