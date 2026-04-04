MACBOOK PRO M5 Pro, LE GRAND TEST ! ⎜ORLM-583

Apple muscle son MacBook Pro comme jamais… mais pour quoi faire ?



Éclipsé par le MacBook Neo, le M5 Pro débarque avec des performances spectaculaires, plus de mémoire, plus de stockage… et une puissance qui commence à faire de l’ombre au Mac Studio !



Un portable peut-il vraiment remplacer une station de travail ? Apple est-elle en train de brouiller totalement sa gamme ?



Et surtout… qui a vraiment besoin d’un M5 Pro aujourd’hui ?

Faut-il déjà rêver d’un MacBook Ultra… ou d’un Mac encore plus léger ?



Débats !