L’app Mac du jour : SoundSource pour gérer le son sur votre Mac
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
macOS vous laisse contrôler de manière rudimentaire les entrées et sorties de son sur votre Mac. Heureusement, des développeurs ont fabriqué avec amour des applications vous permettant maîtriser précisément cela.
Rogue Amoeba est un développeur reconnu sur la plateforme Mac. J’utilise par exemple souvent leur application Audio Hijack. Parmi toutes leurs pépites se trouve SoundSource, véritable couteau suisse de la gestion du son sur votre Mac.
Non seulement l’application permet de rapidement et facilement choisir les entrées et sorties de votre Mac, mais elle permet de le faire par application ! Par exemple, je peux choisir de diriger l’audio de Spotify sur mes enceintes et celui de mon navigateur sur les enceintes de mon Studio Display.
Pour chaque application ou appareil, vous pouvez gérer le volume, voire appliquer un boost. De plus, vous pouvez appliquer pour chacun des effets comme un égaliseur, un raccourci clavier pour monter ou baisser le son (par application !) et même des effets spécifiques.
Et cela fonctionne aussi avec des enceintes connectées avec AirPlay. Bref, une application hyper complète et continuellement mise à jour par un développeur respecté.
L’application coûte 49$ pour une licence. Pas d’abonnement et il est possible de l’essayer gratuitement.
Si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de SoundSource, sachez qu’une application gratuite et open-source propose sensiblement la même chose (en étant moins complète) : FineTune.
SourceSource chez Rogue Amoeba
Rogue Amoeba est un développeur reconnu sur la plateforme Mac. J’utilise par exemple souvent leur application Audio Hijack. Parmi toutes leurs pépites se trouve SoundSource, véritable couteau suisse de la gestion du son sur votre Mac.
Le couteau suisse de l’audio
Non seulement l’application permet de rapidement et facilement choisir les entrées et sorties de votre Mac, mais elle permet de le faire par application ! Par exemple, je peux choisir de diriger l’audio de Spotify sur mes enceintes et celui de mon navigateur sur les enceintes de mon Studio Display.
Pour chaque application ou appareil, vous pouvez gérer le volume, voire appliquer un boost. De plus, vous pouvez appliquer pour chacun des effets comme un égaliseur, un raccourci clavier pour monter ou baisser le son (par application !) et même des effets spécifiques.
Et cela fonctionne aussi avec des enceintes connectées avec AirPlay. Bref, une application hyper complète et continuellement mise à jour par un développeur respecté.
Pas d’abonnement
L’application coûte 49$ pour une licence. Pas d’abonnement et il est possible de l’essayer gratuitement.
Si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de SoundSource, sachez qu’une application gratuite et open-source propose sensiblement la même chose (en étant moins complète) : FineTune.