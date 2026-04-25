L’app Mac de jour : Barbee s’occupe de votre barre de menu
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Avec l’arrivée du notch sur les portables d’Apple, à l’exception du merveilleux MacBook Neo, l’espace dans la barre des menus se fait rare. Heureusement, il existe des logiciels qui vont vous aider à faire le ménage.
J’ai utilisé pendant des années l’application Bartender. Malheureusement, son rachat n’a pas amélioré les choses. De plus, les différentes versions de macOS l’ont rendu particulièrement instable et buggé. Il fallait donc choisir une alternative.
Heureusement, il n’en manque pas. J’ai essayé un logiciel open-source, Ice, qui fait le job. Cependant, il n’est plus vraiment développé. Il semble qu’un fork, appelé Thaw, a repris le flambeau avec un développement plus suivi.
Il y a aussi Vanilla ou encore Hidden Bar. Néanmoins, j’ai préféré la bien nommée Barbee. Globalement plus stable avec beaucoup de fonctionnalités, elle permet simplement de cacher certaines applications dans la barre de menu. Il est possible d’avoir une deuxième barre de menu qui s’affiche en dessous de la principale. Il y a même une option pour changer la couleur de la pomme dans la barre des menus : j’ai opté pour le logo original avec les 6 couleurs.
Barbee coûte 15€ pour un achat à vie, ou 6€ par an pour la version VIP. Vous pouvez l’essayer gratuitement.
Rappelons que, depuis macOS Tahoe 26, vous pouvez aller dans les réglages pour choisir d’afficher, ou non, les applications dans la barre des menus : Réglages > Barre des menus
Et vous, qu’utilisez-vous pour gérer votre barre des menus ?
Une barre de menu trop remplie
J’ai utilisé pendant des années l’application Bartender. Malheureusement, son rachat n’a pas amélioré les choses. De plus, les différentes versions de macOS l’ont rendu particulièrement instable et buggé. Il fallait donc choisir une alternative.
Heureusement, il n’en manque pas. J’ai essayé un logiciel open-source, Ice, qui fait le job. Cependant, il n’est plus vraiment développé. Il semble qu’un fork, appelé Thaw, a repris le flambeau avec un développement plus suivi.
De nombreuses solutions
Il y a aussi Vanilla ou encore Hidden Bar. Néanmoins, j’ai préféré la bien nommée Barbee. Globalement plus stable avec beaucoup de fonctionnalités, elle permet simplement de cacher certaines applications dans la barre de menu. Il est possible d’avoir une deuxième barre de menu qui s’affiche en dessous de la principale. Il y a même une option pour changer la couleur de la pomme dans la barre des menus : j’ai opté pour le logo original avec les 6 couleurs.
Barbee coûte 15€ pour un achat à vie, ou 6€ par an pour la version VIP. Vous pouvez l’essayer gratuitement.
Rappelons que, depuis macOS Tahoe 26, vous pouvez aller dans les réglages pour choisir d’afficher, ou non, les applications dans la barre des menus : Réglages > Barre des menus
Et vous, qu’utilisez-vous pour gérer votre barre des menus ?