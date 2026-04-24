L’app Mac du jour : Stealthy pour cacher les icônes de votre bureau (mais pas que)
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Vous participez souvent à des vidéoconférences et vous devez parfois partager votre écran ? Vous n’avez pas envie que vos collègues voient vos fichiers, votre bureau ou les fenêtres que vous avez ouvertes ? Stealthy est faite pour vous.
Vous voulez vraiment vous améliorer mais c’est plus fort que vous, vous mettez beaucoup trop de fichiers sur le bureau. Et là, c’est la panique : votre patron vous demande de partager votre écran afin que vous puissiez montrer quelque chose à toute votre équipe.
Heureusement, Stealthy est là pour vous sauver.
Stealthy est un logiciel qui cache un certain nombre de choses quand vous partagez votre écran. Par exemple, il peut cacher les notifications, les icônes et fichiers du bureau, le dock, les applications qui apparaissent dans la barre des menus, il vous permet aussi de cacher les fenêtres que vous voulez.
Et le meilleur dans tout cela ? C’est que Stealthy remet tout en état une fois le partage d’écran terminé, et cela automatiquement (pour la version achetée sur le site web, la version du Mac App Store étant bridée).
Cerise sur le gateau : Stealthy peut cacher ce que vous voulez automatiquement. Une fois qu’un partage d’écran est détecté, que ce soit avec FaceTime, Zoom ou un autre logiciel, Stealthy cache les éléments que vous voulez sans action de votre part.
Une fois le partage terminé, là aussi Stealthy remet tout en place automatiquement.
Disponible pour 12,99$ (15€ avec les taxes), la licence est unique et sans abonnement. Je vous conseille de prendre la version du site web et non celle du Mac App Store qui ne propose pas toutes les fonctionnalités, comme le lancement automatique.
Le développeur vous propose aussi un essai de 14 jours.
Pagaille sur le bureau
Vous voulez vraiment vous améliorer mais c’est plus fort que vous, vous mettez beaucoup trop de fichiers sur le bureau. Et là, c’est la panique : votre patron vous demande de partager votre écran afin que vous puissiez montrer quelque chose à toute votre équipe.
Heureusement, Stealthy est là pour vous sauver.
Pas que pour le bureau
Stealthy est un logiciel qui cache un certain nombre de choses quand vous partagez votre écran. Par exemple, il peut cacher les notifications, les icônes et fichiers du bureau, le dock, les applications qui apparaissent dans la barre des menus, il vous permet aussi de cacher les fenêtres que vous voulez.
Et le meilleur dans tout cela ? C’est que Stealthy remet tout en état une fois le partage d’écran terminé, et cela automatiquement (pour la version achetée sur le site web, la version du Mac App Store étant bridée).
Stealthy peut tout faire automatiquement
Cerise sur le gateau : Stealthy peut cacher ce que vous voulez automatiquement. Une fois qu’un partage d’écran est détecté, que ce soit avec FaceTime, Zoom ou un autre logiciel, Stealthy cache les éléments que vous voulez sans action de votre part.
Une fois le partage terminé, là aussi Stealthy remet tout en place automatiquement.
Pas d’abonnement
Disponible pour 12,99$ (15€ avec les taxes), la licence est unique et sans abonnement. Je vous conseille de prendre la version du site web et non celle du Mac App Store qui ne propose pas toutes les fonctionnalités, comme le lancement automatique.
Le développeur vous propose aussi un essai de 14 jours.