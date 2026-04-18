Partage d’écran, FaceTime : 7 astuces Messages à connaître

Lancer un FaceTime

Partager son écran

Enlever localisation des photos

Modifier un message après l’envoi

Arrêter les notifications de certaines discussions

Voir et exporter les photos d’une discussion

Désactiver les accusés de réception par discussion

Vous n’avez pas besoin de lancer l’application FaceTime.Il suffit de cliquer ou toucher l'icône de FaceTime en haut à droite de la discussion.FaceTime audio est aussi très pratique pour téléphoner en ayant une connexion mauvaise 4G/5G tout en étant connecté en Wi-Fi. Je l’utilise ainsi souvent.macOS et iOS ont intégré dans leur système la possibilité de partager l’affichage de l’écran.. Cela vous permet de voir directement le problème et ainsi de les aider facilement et rapidement. Sauf évidemment si leur problème vient de leur connexion internet…En touchant ou cliquant l'icône de FaceTime, le menu vous propose de partager votre écran ou de demander le partage d’écran à votre interlocuteur.D’ailleurs, Apple vous prévient. Quand vous cliquez sur le bouton + et sélectionnez Photos, le message suivant est affiché en bas : le lieu est inclus.Si cela vous gêne,Pour cela, il faut aller dans les réglages de l’application Photos. Dans Général, il faut décocher Inclure les données de localisation.Il suffit de faire un clic droit et de sélectionner Modifier. Attention, le destinataire pourra voir les deux versions du message…Quand vous participez à des groupes de discussion très actifs,Cliquez en haut et vous aurez un panneau qui s’ouvre avec une option Masquer les alertes qui laissera cette discussion en muet.Au même endroit,. Ici c’est grisé car cela n'est disponible uniquement qu'à partir de 4 personnes dans le groupe de discussion.. Il est possible de le faire facilement depuis l’application.En cliquant en haut de la discussion, un panneau s’ouvre avec des onglets : Infos, Arrière-plans, Photos, Liens et Documents.: par exemple, Photos n’apparaît uniquement si vous avez partagé des photos avec votre interlocuteur. Quand Photos est disponible, cela vous permet de voir les photos échangées.Il en va de même avec des documents.dans Réglages > iMessage et décocher Envoyer des accusés de réception de lecture.Cependant,. À partir du moment où ils sont activés, allez dans une discussion active, cliquez en haut et allez tout en bas dans la partie Info.Vous pouvez alors décocher Confirmations de lecture.