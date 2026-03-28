Toutes les fonctionnalités cachées de Messages sur Mac !

Mise en page du texte

Effets sur la discussion

Ajouter un événement au calendrier

après le dîner

Envoyer de l’audio

Envoyer un GIF animé

Envoyer un sondage

Envoyer un message plus tard

Réagir à un message

Pour cela, soit vous pouvez utiliser les raccourcis clavier classiques comme ⌘B pour mettre en gras. Sinon, vous pouvez aller dans le menu Format.Comme vous pouvez le constater,pour animer vos textes. Il est possible de sélectionner le texte et de faire un clic droit dessus et de choisir Effets sur texte pour accéder aux mêmes animations.Pour cela, il faut cliquer sur le bouton + et choisir Effets de message.Vous aurez alors accès à des effets différents comme l’envoi d’un gros ballon en forme de cœur, envoyer des confettis, des feux d’artifice ou des lasers.Par exemple, si quelqu’un vous envoie le message suivant : on se voit lundi, lundi sera généralement souligné.Ci-dessus, il est possible de cliquer sur le texte soulignéVous pouvez alors choisir le titre, l’horaire précis et le calendrier de l’événement. Pour modifier plus d’informations, vous pouvez cliquer sur le bouton Détails puis vous pouvez cliquer sur Ajouter au calendrier.J’ai remarqué que de plus en plus de personnes envoient des messages audio au lieu de messages écrits. Chose qui m'est totalement étrangère. De plus, je n’aime pas écouter le podcast de la vie des gens.Pour cela,Vous verrez apparaître les ondes sonores en rouge avec un bouton stop pour arrêter l’enregistrement., ou ajouter de l’audio en cliquant sur le + avec le temps du message sur la droite.Que serait la vie sans GIF ? Il est possible d’en envoyer avec Messages facilement.Vous aurez alors accès à un ensemble de GIF et vous pouvez faire une recherche spécifiqueC’est une nouvelle fonctionnalité des systèmes 26. Cela parait bizarre de vouloir envoyer un sondage mais c’est au final pratique., comme par exemple pour choisir un restaurant ou une date.Cela mettra par exemple un cœur ou un pouce vers le haut/bas suivant la sélection. Vous pouvez aussi choisir n’importe quel emoji.