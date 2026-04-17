Canva passe à l’IA agentique : créer visuels et design en quelques mots
Par Laurence - Publié le
À l’occasion de son événement Canva Create, Canva a dévoilé Canva AI 2.0. Une évolution majeure qui transforme la plateforme en outil agentique (c'est la mode), capable de générer, modifier et publier des créations à partir de simples instructions en langage naturel.
Avec cette nouvelle version, Canva ne se limite plus à la génération de visuels et se veut beaucoup plus ambitieuse. Le programme entend désormais couvrir l’ensemble du processus créatif, de l’idée à la publication.
Grâce à une interface conversationnelle unifiée, les utilisateurs peuvent décrire un projet — une présentation, une campagne ou un visuel — et laisser l’IA orchestrer les différentes étapes.
Derrière cette évolution, Canva s’appuie sur plusieurs modèles propriétaires, capables de générer images et vidéos, avec des performances annoncées comme plus rapides et moins coûteuses que les solutions concurrentes.
Le cœur de Canva AI 2.0 repose sur une logique agentique. Concrètement, l’IA ne se contente plus d’exécuter une tâche isolée : elle comprend l’intention de l’utilisateur et coordonne plusieurs outils pour atteindre un objectif.
L’utilisateur peut ainsi formuler une demande globale — créer une présentation complète, par exemple — et l’IA va choisir les bons modules, générer les contenus, organiser la mise en page et adapter les formats. Cette orchestration automatisée marque un changement profond dans la manière d’utiliser les outils créatifs.
On note une autre évolution importante : la capacité à modifier précisément un élément sans altérer le reste du projet. Changer une image, ajuster un titre ou modifier une typographie devient plus simple, grâce à une intelligence dite
Chaque élément est ainsi traité indépendamment, ce qui facilite les ajustements et les itérations. Cette approche s’accompagne d’un travail collaboratif renforcé, avec la possibilité pour plusieurs utilisateurs d’intervenir simultanément sur un projet.
Avec Canva AI 2.0, la plateforme s’inscrit dans la course aux outils créatifs dopés à l’IA, face à des acteurs comme Adobe. Mais Canva mise sur une stratégie différente : simplifier au maximum l’expérience utilisateur, en réduisant le besoin de maîtriser plusieurs logiciels.
Canva franchit un cap en transformant son outil en véritable assistant créatif autonome. En intégrant génération, automatisation et collaboration dans une interface conversationnelle, la plateforme redéfinit les workflows du design. Cette approche pourrait séduire un large public, des débutants aux équipes marketing tout en posant une question clé : jusqu’où laisser l’IA prendre la main dans le processus créatif ?
Une IA qui dépasse le simple design
Avec cette nouvelle version, Canva ne se limite plus à la génération de visuels et se veut beaucoup plus ambitieuse. Le programme entend désormais couvrir l’ensemble du processus créatif, de l’idée à la publication.
Grâce à une interface conversationnelle unifiée, les utilisateurs peuvent décrire un projet — une présentation, une campagne ou un visuel — et laisser l’IA orchestrer les différentes étapes.
Derrière cette évolution, Canva s’appuie sur plusieurs modèles propriétaires, capables de générer images et vidéos, avec des performances annoncées comme plus rapides et moins coûteuses que les solutions concurrentes.
Une plateforme pilotée par des “agents”
Le cœur de Canva AI 2.0 repose sur une logique agentique. Concrètement, l’IA ne se contente plus d’exécuter une tâche isolée : elle comprend l’intention de l’utilisateur et coordonne plusieurs outils pour atteindre un objectif.
L’utilisateur peut ainsi formuler une demande globale — créer une présentation complète, par exemple — et l’IA va choisir les bons modules, générer les contenus, organiser la mise en page et adapter les formats. Cette orchestration automatisée marque un changement profond dans la manière d’utiliser les outils créatifs.
• Design conversationnel :
Décrivez une idée ou un objectif, Canva génère automatiquement un design complet, structuré et éditable.
• Orchestration agentique : L’IA comprend l’intention, choisit les bons outils et coordonne automatiquement la création de contenus dans tous les formats.
• Intelligence orientée objets : Modifiez un élément précis (image, texte, police) sans impacter le reste du design.
• Mémoire évolutive (Living Memory) : L’IA apprend de vos projets pour proposer des créations de plus en plus personnalisées.
Décrivez une idée ou un objectif, Canva génère automatiquement un design complet, structuré et éditable.
• Orchestration agentique : L’IA comprend l’intention, choisit les bons outils et coordonne automatiquement la création de contenus dans tous les formats.
• Intelligence orientée objets : Modifiez un élément précis (image, texte, police) sans impacter le reste du design.
• Mémoire évolutive (Living Memory) : L’IA apprend de vos projets pour proposer des créations de plus en plus personnalisées.
Une édition plus fine et collaborative
On note une autre évolution importante : la capacité à modifier précisément un élément sans altérer le reste du projet. Changer une image, ajuster un titre ou modifier une typographie devient plus simple, grâce à une intelligence dite
orientée objets.
Chaque élément est ainsi traité indépendamment, ce qui facilite les ajustements et les itérations. Cette approche s’accompagne d’un travail collaboratif renforcé, avec la possibilité pour plusieurs utilisateurs d’intervenir simultanément sur un projet.
Avec Canva AI 2.0, la plateforme s’inscrit dans la course aux outils créatifs dopés à l’IA, face à des acteurs comme Adobe. Mais Canva mise sur une stratégie différente : simplifier au maximum l’expérience utilisateur, en réduisant le besoin de maîtriser plusieurs logiciels.
Qu'en penser ?
Canva franchit un cap en transformant son outil en véritable assistant créatif autonome. En intégrant génération, automatisation et collaboration dans une interface conversationnelle, la plateforme redéfinit les workflows du design. Cette approche pourrait séduire un large public, des débutants aux équipes marketing tout en posant une question clé : jusqu’où laisser l’IA prendre la main dans le processus créatif ?