Canva passe à l’IA agentique : créer visuels et design en quelques mots

Une IA qui dépasse le simple design

Une plateforme pilotée par des “agents”

• Design conversationnel :

Décrivez une idée ou un objectif, Canva génère automatiquement un design complet, structuré et éditable.

• Orchestration agentique : L’IA comprend l’intention, choisit les bons outils et coordonne automatiquement la création de contenus dans tous les formats.

• Intelligence orientée objets : Modifiez un élément précis (image, texte, police) sans impacter le reste du design.

• Mémoire évolutive (Living Memory) : L’IA apprend de vos projets pour proposer des créations de plus en plus personnalisées.

Une édition plus fine et collaborative

orientée objets

Qu'en penser ?



Canva franchit un cap en transformant son outil en véritable assistant créatif autonome. En intégrant génération, automatisation et collaboration dans une interface conversationnelle, la plateforme redéfinit les workflows du design. Cette approche pourrait séduire un large public, des débutants aux équipes marketing tout en posant une question clé : jusqu’où laisser l’IA prendre la main dans le processus créatif ?

Avec cette nouvelle version, Canva ne se limite plus à la génération de visuels et se veut beaucoup. Le programme entend désormais couvrir l’ensemble du processus créatif, de l’idée à la publication.Grâce à une interface conversationnelle unifiée, les utilisateurs peuvent— une présentation, une campagne ou un visuel — etDerrière cette évolution, Canva s’appuie sur, capables de générer images et vidéos, avec des performances annoncées comme plus rapides et moins coûteuses que les solutions concurrentes.Le cœur de Canva AI 2.0 repose sur une. Concrètement, l’IA ne se contente plus d’exécuter une tâche isolée :et coordonne plusieurs outils pour atteindre un objectif.L’utilisateur peut ainsi formuler une demande globale — créer une présentation complète, par exemple — et. Cette orchestration automatisée marque un changement profond dans la manière d’utiliser les outils créatifs.On note une autre évolution importante :Changer une image, ajuster un titre ou modifier une typographie devient plus simple, grâce à une intelligence diteChaque élément est ainsi traité indépendamment, ce qui facilite les ajustements et les itérations. Cette approche s’accompagne d’un, avec la possibilité pour plusieurs utilisateurs d’intervenir simultanément sur un projet.Avec Canva AI 2.0,. Mais Canva mise sur une stratégie différente : simplifier au maximum l’expérience utilisateur, en réduisant le besoin de maîtriser plusieurs logiciels.