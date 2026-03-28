Claude Mythos : Anthropic a laissé fuiter son propre monstre et ce n’est pas rassurant

On en dit quoi ?



Anthropic est une société qui se présente depuis sa fondation comme préférant la sécurité. Mais être précautionneux n’empêche pas de fermer la porte de chez soi en laissant les clés à l’intérieur.



Dans le cas présent, ce sont 3 000 documents internes laissés accessibles au public par une erreur de configuration basique. Ils ont construit un modèle dont ils admettent eux-mêmes qu'il pourrait armer la prochaine génération de cyberattaques massives. Et ils ont apparemment planifié son lancement comme n'importe quel autre produit, avec un brouillon de blog et une date de publication.



Mythos n'est pas une AGI. Il ne "pense" pas, il ne conspire pas, il n'a pas de plan. C'est un outil statistique d'une puissance sans précédent. Mais c’est déjà suffisamment sérieux pour qu'on s'y attarde, surtout dans le cadre d’une automatisation de recherche de failles et de cyberattaques. La vigilance a ses limites. Et quand même la société qui se définit par sa prudence finit par laisser fuiter accidentellement l'existence de son modèle le plus dangereux, on est en droit de se demander si la course à la puissance n'est pas déjà en train de dépasser, dans les faits, tous les discours sur la sécurité.



Mythos, dans la mythologie grecque, c'est le récit fondateur. La narration qui donne sens au monde. Anthropic vient, malgré elle, d'ouvrir le chapitre suivant. C’est à la fois terrifiant mais, avouons-le, également excitant.