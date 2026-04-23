Opera One : YouTube, Twitch et visio améliorés avec de nouvelles fonctions

YouTube et Twitch directement dans la barre latérale

Un “Volume Booster” inédit… jusqu’à 500 %

Des améliorations pour la visioconférence

Qu’en penser



Avec cette mise à jour, Opera confirme sa stratégie : proposer un navigateur taillé pour le multitâche, capable de centraliser streaming, communication et navigation.



Entre intégration native de services populaires, outils audio avancés et optimisations pour le télétravail, Opera One cherche clairement à se démarquer dans un marché dominé par des acteurs plus classiques — en misant sur des fonctionnalités concrètes, directement utiles au quotidien.

Première évolution notable :. Concrètement, les utilisateurs peuvent. Il est également possible d’utiliser la fonction Video Popout, qui détache la vidéo dans une fenêtre flottante, déplaçable à l’écran — un classique désormais, mais ici parfaitement intégré.C’est sans doute la fonctionnalité la plus marquante de cette mise à jour : Opera introduit un, capable d’augmenter le son d’un ongletChaque onglet peut être, ce qui permet par exemple de garder une musique de fond à faible volume, tout en amplifiant une vidéo trop silencieuse. Selon Opera, cette intégration native évite le recours aux extensions tierces, souvent sources de bugs (notamment en plein écran) ou d’alertes de sécurité.Opera. Le navigateur prend désormais en charge tous les sites compatibles avec le mode Picture-in-Picture (PiP), dont Zoom. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à voir leur réunion dans une fenêtre flottante tout en travaillant sur d’autres contenus.Autre nouveauté : un, permettant de gérer précisément quels services peuvent activer cette fonction automatiquement.Enfin, Opera apporte une touche esthétique à son Video Popout : la fenêtre flottante adopte désormais le, pour une meilleure cohérence visuelle.