Opera One : YouTube, Twitch et visio améliorés avec de nouvelles fonctions
Par Laurence - Publié le
Opera continue de faire évoluer son navigateur phare avec une nouvelle mise à jour d’Opera One. Au programme : une meilleure gestion du streaming vidéo, des outils inédits pour le son et des améliorations bienvenues pour le télétravail.
Première évolution notable : l’intégration directe de plateformes comme YouTube et Twitch dans la barre latérale du navigateur. Concrètement, les utilisateurs peuvent afficher ces services dans un panneau épinglé pour regarder une vidéo tout en naviguant sur d’autres pages. Il est également possible d’utiliser la fonction Video Popout, qui détache la vidéo dans une fenêtre flottante, déplaçable à l’écran — un classique désormais, mais ici parfaitement intégré.
C’est sans doute la fonctionnalité la plus marquante de cette mise à jour : Opera introduit un amplificateur de volume natif, capable d’augmenter le son d’un onglet jusqu’à 500 %.
Chaque onglet peut être réglé indépendamment, ce qui permet par exemple de garder une musique de fond à faible volume, tout en amplifiant une vidéo trop silencieuse. Selon Opera, cette intégration native évite le recours aux extensions tierces, souvent sources de bugs (notamment en plein écran) ou d’alertes de sécurité.
Opera mise aussi sur les usages professionnels avec plusieurs optimisations pour les outils de visioconférence. Le navigateur prend désormais en charge tous les sites compatibles avec le mode Picture-in-Picture (PiP), dont Zoom. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à voir leur réunion dans une fenêtre flottante tout en travaillant sur d’autres contenus.
Autre nouveauté : un contrôle des autorisations Auto-PiP site par site, permettant de gérer précisément quels services peuvent activer cette fonction automatiquement.
Enfin, Opera apporte une touche esthétique à son Video Popout : la fenêtre flottante adopte désormais le thème choisi dans le navigateur, pour une meilleure cohérence visuelle.
Avec cette mise à jour, Opera confirme sa stratégie : proposer un navigateur taillé pour le multitâche, capable de centraliser streaming, communication et navigation.
Entre intégration native de services populaires, outils audio avancés et optimisations pour le télétravail, Opera One cherche clairement à se démarquer dans un marché dominé par des acteurs plus classiques — en misant sur des fonctionnalités concrètes, directement utiles au quotidien.
YouTube et Twitch directement dans la barre latérale
Première évolution notable : l’intégration directe de plateformes comme YouTube et Twitch dans la barre latérale du navigateur. Concrètement, les utilisateurs peuvent afficher ces services dans un panneau épinglé pour regarder une vidéo tout en naviguant sur d’autres pages. Il est également possible d’utiliser la fonction Video Popout, qui détache la vidéo dans une fenêtre flottante, déplaçable à l’écran — un classique désormais, mais ici parfaitement intégré.
Un “Volume Booster” inédit… jusqu’à 500 %
C’est sans doute la fonctionnalité la plus marquante de cette mise à jour : Opera introduit un amplificateur de volume natif, capable d’augmenter le son d’un onglet jusqu’à 500 %.
Chaque onglet peut être réglé indépendamment, ce qui permet par exemple de garder une musique de fond à faible volume, tout en amplifiant une vidéo trop silencieuse. Selon Opera, cette intégration native évite le recours aux extensions tierces, souvent sources de bugs (notamment en plein écran) ou d’alertes de sécurité.
Des améliorations pour la visioconférence
Opera mise aussi sur les usages professionnels avec plusieurs optimisations pour les outils de visioconférence. Le navigateur prend désormais en charge tous les sites compatibles avec le mode Picture-in-Picture (PiP), dont Zoom. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à voir leur réunion dans une fenêtre flottante tout en travaillant sur d’autres contenus.
Autre nouveauté : un contrôle des autorisations Auto-PiP site par site, permettant de gérer précisément quels services peuvent activer cette fonction automatiquement.
Enfin, Opera apporte une touche esthétique à son Video Popout : la fenêtre flottante adopte désormais le thème choisi dans le navigateur, pour une meilleure cohérence visuelle.
Qu’en penser
Avec cette mise à jour, Opera confirme sa stratégie : proposer un navigateur taillé pour le multitâche, capable de centraliser streaming, communication et navigation.
Entre intégration native de services populaires, outils audio avancés et optimisations pour le télétravail, Opera One cherche clairement à se démarquer dans un marché dominé par des acteurs plus classiques — en misant sur des fonctionnalités concrètes, directement utiles au quotidien.