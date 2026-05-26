Logitech Signature Comfort Plus : un combo clavier souris ultra confortable pour le (télé)travail
Par Laurence - Publié le
Logitech continue de miser sur le travail hybride avec sa toute nouvelle gamme baptisée Signature Comfort Plus, pensée pour améliorer le confort des longues journées passées devant l’écran, aussi bien au bureau qu’à la maison.
La nouveauté principale de cette gamme repose sans nul doute sur la souris Signature Comfort Plus M850 L. Cette dernière arbore une spécificité inédite : un coussin de paume rembourré et intégré ! Il s'agit d'une
Elle est revêtue d'un tissu polyuréthane, ultra-doux au toucher, qui est imperméable et qui peut être facilement nettoyé (ce qui est pratique pour une souris). Le support dispose d'une forme sculptée pour droitiers et de bandes latérales en caoutchouc. Elle se veut discrète avec un système de clics silencieux. Elle dispose d'une résolution de 400 à 4 000 DPI, ajustable par paliers de 100 DPI via l'application Logi Options+.
L’objectif est ici de réduire la fatigue pendant les longues sessions de travail. Lors de sa présentation, Logitech a d'ailleurs insisté sur le fait que le produit a été testé par des professionnels en conditions réelles. Notons qu'une version plus classique, baptisée M840 L, reprend les mêmes fonctions sans le coussinet.
Le clavier MK880 Signature Comfort Plus vient compléter l'ensemble, lui aussi étant largement axé sur l’ergonomie. L'agencement est multi-OS (touches sérigraphiées pour Windows, macOS et ChromeOS).
Le clavier est de forme classique mais il intègre un repose-poignets double mousse, des touches plus profondes (c'est assez étonnant au début, ces dernières sont à mi-chemin entre un modèle classique et un moderne), des angles de frappe incurvés, et une inclinaison réglable sur trois positions (plat, semi-relevé ou relevé).
Comme d'autres produits récents, le fabriquant a également ajouté une touche dédiée à l’intelligence artificielle, qui permet de lancer rapidement le bot de son choix : ChatGPT, Copilot, ou Gemini. Un signe supplémentaire que l’IA devient progressivement un élément standard des périphériques bureautiques.
Toute la philosophie de cette gamme repose sur les nouveaux usages professionnels. Selon Logitech, les utilisateurs jonglent désormais constamment entre ordinateur professionnel, PC personnel, tablette, et visioconférences (ndlr et petit clin d'oeil, il parait même que nous sommes 40% à lancer une machine ou faire toute autre tâche ménagère pendant un call !)
Les nouveaux périphériques Signature Comfort Plus intègrent donc la fonction Easy-Switch permettant de basculer rapidement entre trois appareils différents. Le constructeur insiste également sur le silence des clics et de la frappe, un argument devenu important dans les espaces ouverts et le télétravail.
Logitech prévoit aussi une déclinaison
La gamme Signature Comfort Plus arrivera en France dès juin 2026 : 54,99 € pour la M850 L, 49,99 € pour la M840 L (sans le coussinet) et 109,99 € pour le Combo MK880. Le clavier n'est pas vendu séparément. Les versions professionnelles seront légèrement plus chères.
Précisons que Logitech continue aussi de mettre en avant ses engagements environnementaux. Les produits utilisent entre 49 % et 77 % de plastique recyclé selon les coloris. La marque promet également une autonomie importante jusqu’à 3 ans pour le clavier, et 2 ans pour la souris.
Avec cette nouvelle gamme, Logitech montre surtout une tendance de fond du marché PC : l’intelligence artificielle ne se limite plus aux logiciels. Après Microsoft et les PC Copilot+, les fabricants commencent désormais à intégrer directement les usages IA dans les périphériques eux-mêmes.
Et dans un univers du travail hybride où confort, silence et productivité deviennent essentiels, Logitech tente clairement de positionner ses accessoires comme de véritables outils de bien-être numérique.
Une souris pensée pour les longues journées
La nouveauté principale de cette gamme repose sans nul doute sur la souris Signature Comfort Plus M850 L. Cette dernière arbore une spécificité inédite : un coussin de paume rembourré et intégré ! Il s'agit d'une
mousse de soutien premium haute qualité: elle a été conçue pour ne pas se déformer dans le temps.
Elle est revêtue d'un tissu polyuréthane, ultra-doux au toucher, qui est imperméable et qui peut être facilement nettoyé (ce qui est pratique pour une souris). Le support dispose d'une forme sculptée pour droitiers et de bandes latérales en caoutchouc. Elle se veut discrète avec un système de clics silencieux. Elle dispose d'une résolution de 400 à 4 000 DPI, ajustable par paliers de 100 DPI via l'application Logi Options+.
L’objectif est ici de réduire la fatigue pendant les longues sessions de travail. Lors de sa présentation, Logitech a d'ailleurs insisté sur le fait que le produit a été testé par des professionnels en conditions réelles. Notons qu'une version plus classique, baptisée M840 L, reprend les mêmes fonctions sans le coussinet.
Un clavier incurvé avec une touche IA dédiée
Le clavier MK880 Signature Comfort Plus vient compléter l'ensemble, lui aussi étant largement axé sur l’ergonomie. L'agencement est multi-OS (touches sérigraphiées pour Windows, macOS et ChromeOS).
Le clavier est de forme classique mais il intègre un repose-poignets double mousse, des touches plus profondes (c'est assez étonnant au début, ces dernières sont à mi-chemin entre un modèle classique et un moderne), des angles de frappe incurvés, et une inclinaison réglable sur trois positions (plat, semi-relevé ou relevé).
Comme d'autres produits récents, le fabriquant a également ajouté une touche dédiée à l’intelligence artificielle, qui permet de lancer rapidement le bot de son choix : ChatGPT, Copilot, ou Gemini. Un signe supplémentaire que l’IA devient progressivement un élément standard des périphériques bureautiques.
Logitech cible clairement le travail hybride
Toute la philosophie de cette gamme repose sur les nouveaux usages professionnels. Selon Logitech, les utilisateurs jonglent désormais constamment entre ordinateur professionnel, PC personnel, tablette, et visioconférences (ndlr et petit clin d'oeil, il parait même que nous sommes 40% à lancer une machine ou faire toute autre tâche ménagère pendant un call !)
Les nouveaux périphériques Signature Comfort Plus intègrent donc la fonction Easy-Switch permettant de basculer rapidement entre trois appareils différents. Le constructeur insiste également sur le silence des clics et de la frappe, un argument devenu important dans les espaces ouverts et le télétravail.
Une version entreprise avec gestion centralisée
Logitech prévoit aussi une déclinaison
for Business. Cette version ajoute le récepteur sécurisé Logi Bolt USB-C, une connexion chiffrée, et une compatibilité avec Logitech Sync pour la gestion centralisée du parc informatique. Le constructeur cible ici les entreprises qui équipent massivement leurs salariés en périphériques de télétravail.
Prix et disponibilité
La gamme Signature Comfort Plus arrivera en France dès juin 2026 : 54,99 € pour la M850 L, 49,99 € pour la M840 L (sans le coussinet) et 109,99 € pour le Combo MK880. Le clavier n'est pas vendu séparément. Les versions professionnelles seront légèrement plus chères.
Précisons que Logitech continue aussi de mettre en avant ses engagements environnementaux. Les produits utilisent entre 49 % et 77 % de plastique recyclé selon les coloris. La marque promet également une autonomie importante jusqu’à 3 ans pour le clavier, et 2 ans pour la souris.
Qu'en penser ?
Avec cette nouvelle gamme, Logitech montre surtout une tendance de fond du marché PC : l’intelligence artificielle ne se limite plus aux logiciels. Après Microsoft et les PC Copilot+, les fabricants commencent désormais à intégrer directement les usages IA dans les périphériques eux-mêmes.
Et dans un univers du travail hybride où confort, silence et productivité deviennent essentiels, Logitech tente clairement de positionner ses accessoires comme de véritables outils de bien-être numérique.