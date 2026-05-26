Logitech Signature Comfort Plus : un combo clavier souris ultra confortable pour le (télé)travail

Une souris pensée pour les longues journées

mousse de soutien premium haute qualité

Un clavier incurvé avec une touche IA dédiée

Logitech cible clairement le travail hybride

Une version entreprise avec gestion centralisée

for Business

Prix et disponibilité

Qu'en penser ?



Avec cette nouvelle gamme, Logitech montre surtout une tendance de fond du marché PC : l’intelligence artificielle ne se limite plus aux logiciels. Après Microsoft et les PC Copilot+, les fabricants commencent désormais à intégrer directement les usages IA dans les périphériques eux-mêmes.



Et dans un univers du travail hybride où confort, silence et productivité deviennent essentiels, Logitech tente clairement de positionner ses accessoires comme de véritables outils de bien-être numérique.

La nouveauté principale de cette gamme repose sans nul doute sur l. Cette dernière arbore une spécificité: un! Il s'agit d'une: elle a été conçue pour ne pas se déformer dans le temps.Elle est revêtue d'un tissu polyuréthane, ultra-doux au toucher, qui est imperméable et qui peut être facilement nettoyé (ce qui est pratique pour une souris). Le support dispose d'une forme sculptée pour droitiers et de bandes latérales en caoutchouc. Elle se veut discrète avec un système de clics silencieux. Elle dispose d'une résolution de 400 à 4 000 DPI, ajustable par paliers de 100 DPI via l'application Logi Options+.L’objectif est ici de. Lors de sa présentation, Logitech a d'ailleurs insisté sur le fait que le produit a été testé par des professionnels en conditions réelles. Notons qu'une version plus classique, baptisée M840 L, reprend les mêmes fonctions sans le coussinet., lui aussi étant largement axé sur l’ergonomie. L'agencement est(touches sérigraphiées pour Windows, macOS et ChromeOS).Le clavier est de forme classique mais il intègre un repose-poignets double mousse, des touches plus profondes (c'est assez étonnant au début, ces dernières sont à mi-chemin entre un modèle classique et un moderne), des angles de frappe incurvés, et une inclinaison(plat, semi-relevé ou relevé).Comme d'autres produits récents, l, qui permet de lancer rapidement le bot de son choix : ChatGPT, Copilot, ou Gemini. Un signe supplémentaire que l’IA devient progressivement un élément standard des périphériques bureautiques.Toute la philosophie de cette gamme repose sur les. Selon Logitech, les utilisateurs jonglent désormais constamment entre ordinateur professionnel, PC personnel, tablette, et visioconférences (Les nouveaux périphériques Signature Comfort Plus intègrent donc laLe constructeur insiste également sur le silence des clics et de la frappe, un argument devenu important dans les espaces ouverts et le télétravail.Logitech prévoit aussi une déclinaison. Cette version ajoute le récepteur sécurisé Logi Bolt USB-C, une, et une compatibilité avec Logitech Sync pour la gestion centralisée du parc informatique. Le constructeur cible ici les entreprises qui équipent massivement leurs salariés en périphériques de télétravail.La gamme Signature Comfort Plus arrivera en France dèsLe clavier n'est pas vendu séparément. Les versions professionnelles seront légèrement plus chères.Précisons que Logitech continue aussi de mettre en avant ses engagements environnementaux. Les produits utilisent entre 49 % et 77 % de plastique recyclé selon les coloris. La marque promet également une autonomie importante jusqu’à 3 ans pour le clavier, et 2 ans pour la souris.