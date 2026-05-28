Ce boitier pour SSD en Thunderbolt 5 est en promo : parfait pour les Mac !

Pourquoi investir dans un boitier SSD Thunderbolt 5 ?

Débits obtenus sur mon Mac en Thunderbolt 5

La liberté de choisir son SSD (prix/performances/capacité)

Ici, le boitier a été couplé à un SSD performant Lexar NM1090 Pro

Rappelons les bases : Si le port physique en USB-C est physiquement le même partout, la technologie de transfert change radicalement les débits. Là où un SSD externe USB 3.2 Gen2 plafonne à 10 Gb/s (soit environ 1 000 Mo/s dans le meilleur des cas sur un Mac), un boîtier Thunderbolt 5 vous offre une bande passante de 80 Gb/s (et même 120 Gb/s en mode Bandwidth Boost asymétrique, utilisé pour l'affichage lorsque la bande passante le nécessite). En pratique,Concrètement, des débits qui dépassent ce que la majorité des SSD internes proposaient il y a peu encore.: vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, en fonction de votre budget et de vos besoins en capacité. Un SSD NVMe PCIe 4.0 d'entrée de gamme pour faire de la sauvegarde, ou un modèle haut de gamme à 7 000 Mo/s pour des performances au top.C'est vous qui décidez. Et le jour où votre SSD devient trop étriqué,. Sachant qu'Apple ne livre que de petites capacités sur ses machines d'entrée de gamme, et fait payer au prix de l'or la moindre augmentation, déporter le stockage en externe est une alternative intéressante aux configurations coûteuses de Cupertino.Les vidéastes, les photographes manipulant des bibliothèques de plusieurs To, les développeurs jonglant avec des machines virtuelles, mais aussi tous ceux qui en ont assez de jongler avec un SSD interne saturé. Attention toutefois, si votre Mac n'est pas compatible Thunderbolt 5, le boîtier sera rétrocompatible mais bridé aux 40 Gb/s du Thunderbolt 4. Dans ce cas, mieux vaut peut-être viser un boîtier Thunderbolt 4 moins onéreux, ou penser à l'avenir avec et votre future machine en optant pour un modèle en Thunderbolt 5. Mais si vous disposez d'une machine récente, foncez : la différence se sent immédiatement au quotidien, si vous en avez l'utilité.