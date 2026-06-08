Cette batterie 140W de Belkin recharge un MacBook Pro de moitié en 28 minutes
Par Vincent Lautier - Publié le
Belkin présente sa UltraCharge Pro Laptop Power Bank 25K, une batterie de 25 000 mAh capable de cracher 140W avec un câble USB-C tressé déjà intégré. Son vrai atout tient à ses 92,5 Wh, pile sous la barre des 100 Wh qui vous autorise à l'emporter en cabine.
Belkin a fait le pari de ne pas vous laisser chercher votre cordon. Sur cette UltraCharge Pro 25K, un câble USB-C tressé est directement rattaché au boîtier, testé pour encaisser plus de 3 500 pliages et 10 000 branchements selon la marque. À côté, vous retrouvez un port USB-C classique et un port USB-A plafonné à 18W, de quoi alimenter trois appareils d'un coup. La puissance grimpe jusqu'à 140W sur le câble intégré ou sur le second port USB-C quand on les utilise seuls, et 158W au total en partage. Pour faire le plein de la batterie elle-même, comptez une entrée USB-C de 90W, histoire de ne pas patienter des heures devant une cellule de 25 000 mAh.
C'est là que ça devient intéressant. Avec ses 25 000 mAh annoncés à 92,5 Wh, la batterie reste sous le seuil des 100 Wh imposé par la plupart des compagnies aériennes, donc vous pouvez l'embarquer en cabine sans négocier à l'enregistrement. Belkin met aussi en avant un petit écran qui affiche le pourcentage restant et l'état de charge, deux puces de protection, une surveillance de la température en temps réel et un boîtier ignifugé. Côté gabarit, on parle de 89 x 26 x 164 mm pour 581 grammes, avec trois coloris au choix, noir, blanc et sable. Rien de minuscule, mais ça reste un format de sac.
La promesse la plus parlante reste la recharge d'un MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5 Pro, que Belkin annonce à 50% en 28 minutes environ. Sur le papier, c'est très bien pour une batterie de poche. Le souci, c'est la disponibilité. Le produit est d'abord sorti en Chine, listé sur JD.com à 529 yuans en prix de lancement, soit à peu près 78 dollars. Sur le site américain de Belkin, on le trouve plutôt autour de 99,99 dollars. En euros, rien d'officiel pour l'instant, mais en conversion brute on tournerait autour de 95 à 100 euros une fois la TVA passée. La date de sortie française, elle, n'est pas encore communiquée, mais ça viendra forcément.
Difficile de bouder une batterie qui recharge un MacBook Pro, embarque son propre câble et passe la sécurité de l'aéroport sans faire de vagues. Belkin coche pas mal de cases que les concurrents oublient, à commencer par ce câble intégré qui vous évite le sac de nœuds habituel. Restent quand même deux réserves. Les 581 grammes ne sont pas si indolores quand on veut voyager léger, et bien sûr ce flou sur le prix et la dispo en France. En attendant, Anker ou UGreen ont bien sur de très bonnes options à vous proposer, voir ci-dessous.
Un câble soudé à la batterie, et trois appareils en même temps
Belkin a fait le pari de ne pas vous laisser chercher votre cordon. Sur cette UltraCharge Pro 25K, un câble USB-C tressé est directement rattaché au boîtier, testé pour encaisser plus de 3 500 pliages et 10 000 branchements selon la marque. À côté, vous retrouvez un port USB-C classique et un port USB-A plafonné à 18W, de quoi alimenter trois appareils d'un coup. La puissance grimpe jusqu'à 140W sur le câble intégré ou sur le second port USB-C quand on les utilise seuls, et 158W au total en partage. Pour faire le plein de la batterie elle-même, comptez une entrée USB-C de 90W, histoire de ne pas patienter des heures devant une cellule de 25 000 mAh.
92,5 Wh, le détail qui change tout pour les voyageurs
C'est là que ça devient intéressant. Avec ses 25 000 mAh annoncés à 92,5 Wh, la batterie reste sous le seuil des 100 Wh imposé par la plupart des compagnies aériennes, donc vous pouvez l'embarquer en cabine sans négocier à l'enregistrement. Belkin met aussi en avant un petit écran qui affiche le pourcentage restant et l'état de charge, deux puces de protection, une surveillance de la température en temps réel et un boîtier ignifugé. Côté gabarit, on parle de 89 x 26 x 164 mm pour 581 grammes, avec trois coloris au choix, noir, blanc et sable. Rien de minuscule, mais ça reste un format de sac.
140W
La promesse la plus parlante reste la recharge d'un MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5 Pro, que Belkin annonce à 50% en 28 minutes environ. Sur le papier, c'est très bien pour une batterie de poche. Le souci, c'est la disponibilité. Le produit est d'abord sorti en Chine, listé sur JD.com à 529 yuans en prix de lancement, soit à peu près 78 dollars. Sur le site américain de Belkin, on le trouve plutôt autour de 99,99 dollars. En euros, rien d'officiel pour l'instant, mais en conversion brute on tournerait autour de 95 à 100 euros une fois la TVA passée. La date de sortie française, elle, n'est pas encore communiquée, mais ça viendra forcément.
On en dit quoi ?
Difficile de bouder une batterie qui recharge un MacBook Pro, embarque son propre câble et passe la sécurité de l'aéroport sans faire de vagues. Belkin coche pas mal de cases que les concurrents oublient, à commencer par ce câble intégré qui vous évite le sac de nœuds habituel. Restent quand même deux réserves. Les 581 grammes ne sont pas si indolores quand on veut voyager léger, et bien sûr ce flou sur le prix et la dispo en France. En attendant, Anker ou UGreen ont bien sur de très bonnes options à vous proposer, voir ci-dessous.