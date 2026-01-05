Belkin renouvelle ses chargeurs et accessoires USB-C (Qi2.2 en vedette)

UltraCharge Pro Power Bank 10K : la batterie magnétique la plus polyvalente

Belkin précise que la disponibilité pourra varier selon les marchés. Les lancements s’échelonneront entre le premier et le deuxième trimestre 2026, avec davantage de détails communiqués ultérieurement via le site du constructeur et ses partenaires distributeurs. Avec cette nouvelle gamme, Belkin confirme sa volonté de rester un acteur clé de l’écosystème Apple, en misant sur des standards de charge plus rapides, une meilleure modularité et des accessoires pensés pour les usages mobiles modernes.

Produit phare de l’annonce,. Cette batterie externe de 10 000 mAh délivre jusqu’à 25 W en Qi2.2 et 30 W en USB-C, les deux pouvant fonctionner simultanément., qui permet de conserver un accessoire (portefeuille, grip ou support) attaché à l’iPhone pendant la recharge. Elle intègre également la recharge pass-through, un pied escamotable et un écran numérique. Le prix annoncé est de 99,99 $, avec une disponibilité prévue en février 2026.Autre nouveauté notable,certifié MFi, le tout dans un format pliable pensé pour le voyage. Un adaptateur secteur USB-C de 45 W et un câble de 1,5 m sont inclus. Il sera commercialisé à 99,99 $ à partir de mars 2026.Elle recharge un smartphone jusqu’à 25 W, des écouteurs sur un second emplacement, et une montre via un système bring-your-own puck.Des adaptateurs sont fournis pour l’Apple Watch, la Samsung Galaxy Watch et la Pixel Watch, ce qui élargit la compatibilité. Alimentée par un chargeur USB-C de 45 W, cette station compacte vise clairement les utilisateurs nomades. Elle sera proposée à 64,99 $ dès le premier trimestre 2026.avec support intégré en deux capacités :(59,99 $) : jusqu’à 15 W Qi2 et 20 W USB-C, lancement au T2 2026 ;(84,99 $) : 15 W Qi2 et 30 W USB-C, avec un format toujours fin et un revêtement soft-touch, également attendu au T2 2026.Les deux modèles intègrent un pied pour un usage mains libres et prennent en charge la recharge pass-through.Pour les utilisateurs de MacBook Pro / Air,— suffisant pour la recharge rapide d’un MacBook Pro. Elle intègre un câble USB-C tressé, un écran de suivi intelligent et respecte les normes de transport aérien. Le prix annoncé est de 149,99 $, avec une disponibilité prévue en mars 2026.Côté connectivité,, une solution HDMI sans fil permettant de dupliquer ou étendre un écran en 1080p à 60 Hz, avec une latence inférieure à 80 ms. Compatible iPhone, iPad et Mac (USB-C), il fonctionne sans Wi-Fi, application ou pilote, et peut gérer jusqu’à huit émetteurs pour le partage multi-utilisateurs. Il serait vendu à 149,99 $, avec un lancement au 1er trimestre 2026.Enfin,(double 4K sur Windows, simple 4K sur macOS). Il se distingue par un bouton physique de confidentialité, coupant instantanément l’affichage. Il serait proposé à 99,99 $ au 2e trimestre 2026.