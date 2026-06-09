macOS 27 ne jure plus que par Apple Silicon : les Macs Intel sont sur la touche
Par Vincent Lautier - Publié le
Lors de la WWDC hier soir, Apple a présenté macOS 27, baptisé Golden Gate. Et cette fois c'est officiel : aucun Mac Intel n'est invité à la fête. Quatre derniers modèles à processeur Intel perdent leur ticket pour la prochaine version, qui arrivera en septembre. Une bascule attendue depuis le passage à la puce maison en 2020, mais qui referme une époque pour de bon.
macOS 27 succède à macOS Tahoe et devient le premier système d'Apple à tourner uniquement sur les Macs équipés de ses propres puces. La marque avait lancé sa transition en 2020 avec les premiers modèles en M1, en promettant une bascule bouclée en deux ans. Elle aura finalement pris six ans pour aller au bout, le temps d'écouler le parc Intel et de laisser les développeurs adapter leurs logiciels. Golden Gate sortira en septembre, après une bêta développeur déjà disponible et une bêta publique prévue cet été.
Concrètement, quatre machines restent bloquées sur macOS Tahoe : le MacBook Pro 16 pouces de 2019, le MacBook Pro 13 pouces de 2020 à quatre ports Thunderbolt, l'iMac 27 pouces de 2020 et le Mac Pro de 2019. Des bêtes de course pour certaines, vendues plusieurs milliers d'euros il y a à peine cinq ou six ans. La raison est purement technique. Il manque à ces processeurs Intel le fameux Neural Engine, l'unité dédiée au calcul neuronal présente sur toutes les puces M. Et comme macOS 27 mise très gros sur l'intelligence artificielle, avec le nouveau Siri, Apple Intelligence un peu partout dans le système et le traitement en local, ces Macs n'ont tout simplement pas le matériel pour suivre.
Bonne nouvelle quand même : macOS 27 reste la dernière version à embarquer Rosetta 2 dans sa forme complète. Cette couche de traduction permet de faire tourner des logiciels pensés pour Intel sur une puce Apple. À partir de macOS 28, attendu à l'automne 2027, elle sera réduite à presque rien, réservée à quelques vieux jeux qui dépendent de bibliothèques Intel. Le reste cessera de s'ouvrir. La base communautaire RosettaCheck recense déjà plus de 18 800 applications encore en Intel uniquement, des plugins audio aux logiciels métier jamais mis à jour. Côté sécurité, les Macs Intel devraient continuer de recevoir des correctifs jusque vers septembre 2028, mais sans les nouvelles fonctions.
C'est quand même une fin de cycle assez nette. Apple avait prévenu, multiplié les avertissements dans macOS Tahoe sur les applications condamnées, et personne ne pourra dire qu'il n'a pas vu venir le coup. Reste que voir un Mac Pro de 2019, facturé une petite fortune, recalé en six ans, ça pique un peu. Le vrai problème n'est pas la machine, qui tourne encore très bien, mais les milliers d'applications Intel qui vont mourir avec Rosetta 2. Les pros de l'audio et du graphisme accrochés à un vieux plugin ont maintenant un compte à rebours bien réel. Vous avez toujours un Mac Intel vous ?
Golden Gate, premier macOS 100% Apple Silicon
macOS 27 succède à macOS Tahoe et devient le premier système d'Apple à tourner uniquement sur les Macs équipés de ses propres puces. La marque avait lancé sa transition en 2020 avec les premiers modèles en M1, en promettant une bascule bouclée en deux ans. Elle aura finalement pris six ans pour aller au bout, le temps d'écouler le parc Intel et de laisser les développeurs adapter leurs logiciels. Golden Gate sortira en septembre, après une bêta développeur déjà disponible et une bêta publique prévue cet été.
Quatre Macs Intel laissés au bord de la route
Concrètement, quatre machines restent bloquées sur macOS Tahoe : le MacBook Pro 16 pouces de 2019, le MacBook Pro 13 pouces de 2020 à quatre ports Thunderbolt, l'iMac 27 pouces de 2020 et le Mac Pro de 2019. Des bêtes de course pour certaines, vendues plusieurs milliers d'euros il y a à peine cinq ou six ans. La raison est purement technique. Il manque à ces processeurs Intel le fameux Neural Engine, l'unité dédiée au calcul neuronal présente sur toutes les puces M. Et comme macOS 27 mise très gros sur l'intelligence artificielle, avec le nouveau Siri, Apple Intelligence un peu partout dans le système et le traitement en local, ces Macs n'ont tout simplement pas le matériel pour suivre.
Rosetta 2 tient encore un an, puis ce sera la coupe
Bonne nouvelle quand même : macOS 27 reste la dernière version à embarquer Rosetta 2 dans sa forme complète. Cette couche de traduction permet de faire tourner des logiciels pensés pour Intel sur une puce Apple. À partir de macOS 28, attendu à l'automne 2027, elle sera réduite à presque rien, réservée à quelques vieux jeux qui dépendent de bibliothèques Intel. Le reste cessera de s'ouvrir. La base communautaire RosettaCheck recense déjà plus de 18 800 applications encore en Intel uniquement, des plugins audio aux logiciels métier jamais mis à jour. Côté sécurité, les Macs Intel devraient continuer de recevoir des correctifs jusque vers septembre 2028, mais sans les nouvelles fonctions.
On en dit quoi ?
C'est quand même une fin de cycle assez nette. Apple avait prévenu, multiplié les avertissements dans macOS Tahoe sur les applications condamnées, et personne ne pourra dire qu'il n'a pas vu venir le coup. Reste que voir un Mac Pro de 2019, facturé une petite fortune, recalé en six ans, ça pique un peu. Le vrai problème n'est pas la machine, qui tourne encore très bien, mais les milliers d'applications Intel qui vont mourir avec Rosetta 2. Les pros de l'audio et du graphisme accrochés à un vieux plugin ont maintenant un compte à rebours bien réel. Vous avez toujours un Mac Intel vous ?