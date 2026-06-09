macOS 27 ne jure plus que par Apple Silicon : les Macs Intel sont sur la touche

On en dit quoi ?



C'est quand même une fin de cycle assez nette. Apple avait prévenu, multiplié les avertissements dans macOS Tahoe sur les applications condamnées, et personne ne pourra dire qu'il n'a pas vu venir le coup. Reste que voir un Mac Pro de 2019, facturé une petite fortune, recalé en six ans, ça pique un peu. Le vrai problème n'est pas la machine, qui tourne encore très bien, mais les milliers d'applications Intel qui vont mourir avec Rosetta 2. Les pros de l'audio et du graphisme accrochés à un vieux plugin ont maintenant un compte à rebours bien réel. Vous avez toujours un Mac Intel vous ?