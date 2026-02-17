macOS 26.4 : comment détecter vos applications qui ne seront plus compatibles Rosetta 2 ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple prépare le terrain pour la fin de Rosetta 2, sa couche de conversion (ou traduction) pour les apps Intel. La première bêta de macOS Tahoe 26.4 affiche désormais un pop-up à chaque lancement d'une application Intel sur Mac Apple Silicon, pour vous prévenir que le support va bientôt disparaître. Si vous avez encore des logiciels qui en dépendent, il va falloir sérieusement commencer à les mettre à jour ou les changer.
C'est dans la bêta 1 de macOS Tahoe 26.4 que la nouveauté a été repérée. Dès qu'une application passe par Rosetta 2 pour tourner sur un Mac Apple Silicon, macOS affiche une notification prévenant que le support touche à sa fin. Apple n'a pas choisi cette méthode par hasard : c'est à la fois un avertissement pour les utilisateurs et une piqûre de rappel pour les développeurs qui n'ont toujours pas porté leurs logiciels en natif, plus de cinq ans après l'arrivée des premières puces M1.
Le plan avait été annoncé l'an dernier lors de la WWDC. Et le calendrier n'a pas bougé.
macOS 27, attendu en septembre prochain, sera la dernière version à prendre en charge Rosetta 2 de façon complète. Avec macOS 28, prévu pour l'automne 2027, la couche de traduction sera quasiment retirée. Apple prévoit quand même de conserver un bout de Rosetta pour faire tourner certains vieux jeux qui dépendent de frameworks Intel, et aussi pour les binaires Intel dans des machines virtuelles Linux. Côté Mac Intel, macOS 26 reste la dernière version compatible, mais Apple promet des mises à jour de sécurité pendant encore trois ans.
Si vous utilisez un Mac Apple Silicon (M1 ou plus récent), la question se pose pour tous les logiciels que vous n'avez pas mis à jour depuis un moment. Les apps de développeurs actifs ont très largement basculé vers des versions natives ARM. Mais il reste des cas : des utilitaires de niche, des plugins audio ou vidéo, ou encore des logiciels dont l'éditeur a mis la clé sous la porte. Pour ceux-là, c'est la fin.
Le pop-up de macOS 26.4 permet au moins de les repérer avant qu'il ne soit trop tard, histoire de trouver des alternatives tant que tout fonctionne encore. Pour identifier les applications qui risquent de poser problème, vous pouvez aussi installer l'application gratuite Silicon, disponible ici.
On savait que ce jour arriverait depuis 2020 et le lancement de la transition Apple Silicon. Cinq ans pour porter une app, c'est largement suffisant, et les développeurs qui ne l'ont toujours pas fait n'ont pas vraiment d'excuse. Le geste d'Apple de prévenir à l'avance est plutôt bienvenu au final.
Une alerte en forme de compte à rebours
C'est dans la bêta 1 de macOS Tahoe 26.4 que la nouveauté a été repérée. Dès qu'une application passe par Rosetta 2 pour tourner sur un Mac Apple Silicon, macOS affiche une notification prévenant que le support touche à sa fin. Apple n'a pas choisi cette méthode par hasard : c'est à la fois un avertissement pour les utilisateurs et une piqûre de rappel pour les développeurs qui n'ont toujours pas porté leurs logiciels en natif, plus de cinq ans après l'arrivée des premières puces M1.
Le calendrier est posé depuis la WWDC25
Le plan avait été annoncé l'an dernier lors de la WWDC. Et le calendrier n'a pas bougé.
macOS 27, attendu en septembre prochain, sera la dernière version à prendre en charge Rosetta 2 de façon complète. Avec macOS 28, prévu pour l'automne 2027, la couche de traduction sera quasiment retirée. Apple prévoit quand même de conserver un bout de Rosetta pour faire tourner certains vieux jeux qui dépendent de frameworks Intel, et aussi pour les binaires Intel dans des machines virtuelles Linux. Côté Mac Intel, macOS 26 reste la dernière version compatible, mais Apple promet des mises à jour de sécurité pendant encore trois ans.
Qui est concerné ?
Si vous utilisez un Mac Apple Silicon (M1 ou plus récent), la question se pose pour tous les logiciels que vous n'avez pas mis à jour depuis un moment. Les apps de développeurs actifs ont très largement basculé vers des versions natives ARM. Mais il reste des cas : des utilitaires de niche, des plugins audio ou vidéo, ou encore des logiciels dont l'éditeur a mis la clé sous la porte. Pour ceux-là, c'est la fin.
Le pop-up de macOS 26.4 permet au moins de les repérer avant qu'il ne soit trop tard, histoire de trouver des alternatives tant que tout fonctionne encore. Pour identifier les applications qui risquent de poser problème, vous pouvez aussi installer l'application gratuite Silicon, disponible ici.
On en dit quoi ?
On savait que ce jour arriverait depuis 2020 et le lancement de la transition Apple Silicon. Cinq ans pour porter une app, c'est largement suffisant, et les développeurs qui ne l'ont toujours pas fait n'ont pas vraiment d'excuse. Le geste d'Apple de prévenir à l'avance est plutôt bienvenu au final.