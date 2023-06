Le Mac Pro Apple Silicon est là ! M2 Ultra, ports PCIe, 192 Go de RAM, dès 6999$

Le Mac Pro M2 Ultra est enfin là !

Disponible la semaine prochaine dès 6999$

Le nouveau Mac Pro reprend le châssis de dernier modèle Intel et embarque(comme celle du nouveau Mac Studio), jusqu'à 192 Go de mémoire unifiée, une bande passante de 800 Go/s, deux ports HDMI 2.1, deux ports 10 GbE, six ports Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3; ainsi que six ports PCIe Gen 4 pour les cartes additionnelles.Apple promet que son nouveau Mac Pro est jusqu'à 3 fois plus rapide que la version Intel la plus performante. Cupertino dote bien son Mac Pro de port PCIe, mais n'évoque pas les possibilités d'upgrade GPU, il faudra certainement s'en tenir à ce que propose la puce M2 Ultra, et peupler les ports PCIe avec des cartes accélératrices pour l'audio ou la vidéo, ou pour étendre les ports ou le stockage. Le Mac Pro Apple Silicon sera commercialisé au format tour ou rack (là encore, comme la version Intel), et