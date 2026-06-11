macOS 27 Golden Gate cache des indices sur un Mac tactile

DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES ÉCRANS TACTILES

pas réservés à l’écran Sidecar

LIQUID GLASS COMME SUR L'IPHONE ?

UN MACBOOK TACTILE DÈS CETTE ANNÉE ?

ET DES INDICES SUR L’IPHONE PLIABLE

état de pliage

QU’EN PENSER ?



Pris individuellement, chacun de ces indices pourrait trouver une explication alternative. Ensemble, ils dessinent toutefois un tableau de plus en plus cohérent. Apple semble préparer son écosystème à l’arrivée de nouvelles catégories d’appareils, notamment un iPhone pliable et potentiellement un Mac tactile. La question n’est peut-être plus de savoir si un tel produit verra le jour, mais plutôt quand Cupertino estimera que l’expérience utilisateur est suffisamment aboutie pour abandonner l’un de ses principes historiques.

Peu après la keynote de la WWDC 2026, Apple a tout d'abord publié une. Ces outils permettent notamment aux développeurs de distinguer un toucher d’un clic de souris classique et d’adapter le comportement de leurs applications en conséquence.Apple décrit: toucher l’écran équivaut à un clic, glisser le doigt permet de faire défiler du contenu, un appui prolongé ouvre un menu contextuel, le pincement à deux doigts permet de zoomer. Jusqu’ici,, la fonctionnalité qui transforme un iPad en écran secondaire tactile pour Mac. Mais un détail intrigue pourtant.Dans sa documentation, Apple explique que certaines API permettent de détecter lorsqu’un écran tactile compatible est connecté. L’entreprise précise que ces outils ne sont. Cette formulation laisse forcément entendre que d’autres types d’écrans tactiles pourraient être concernés à l’avenir.Sur les forums, plusieurs développeurs ont remarqué que. Les boutons s’étirent davantage, les effets lumineux sont plus prononcés et certaines animations rappellent directement celles d’iOS.Dans Podcasts, par exemple,. L’application Calculatrice affiche également des animations d’étirement proches de celles observées sur iPhone ou iPad. De même, les sélecteurs présents dans Calendrier bénéficient désormais d’effets de transition beaucoup plus fluides. Autant d’éléments qui pourraient avoir été pensés davantage pour une interaction directe avec les doigts.Depuis plusieurs mois, les rumeurs grondent sur l’arrivée. Jusqu’à présent, Cupertino n’a jamais confirmé ces rumeurs et était d'ailleurs plutôt farouchement opposé à ce concept qui pourrait tout à fait cannibaliser les ventes d'iPad.Toutefois, l’apparition simultanée de nouvelles API tactiles et d’une interface davantage optimisée pour ce type d’usage. L’histoire d’Apple montre d’ailleurs que la firme prépare souvent discrètement ses futurs produits dans les versions bêta de ses systèmes avant leur lancement officiel.Fait intéressant,. Apple a notamment ajouté de nouveaux outils permettant aux développeurs de tester plus facilement différentes tailles et proportions d’écran.Des références à unet à un angle d’ouverture ont également été découvertes dans certains frameworks système. Des fonctions qui n’ont actuellement aucun usage sur les iPhone existants.