macOS 27 Golden Gate cache des indices sur un Mac tactile
Par Laurence - Publié le
Apple répète depuis des années que les écrans tactiles n’ont pas leur place sur les Mac. Pourtant, certaines nouveautés découvertes dans la première bêta de macOS 27 Golden Gate alimentent de nouveau les spéculations autour d’un futur Mac tactile. Nouvelles API dédiées aux interactions tactiles, animations inspirées de l’iPhone et références discrètes dans la documentation destinée aux développeurs : les indices commencent à s’accumuler.
Peu après la keynote de la WWDC 2026, Apple a tout d'abord publié une documentation technique détaillant l’arrivée de nouvelles API consacrées aux interactions tactiles dans macOS 27. Ces outils permettent notamment aux développeurs de distinguer un toucher d’un clic de souris classique et d’adapter le comportement de leurs applications en conséquence.
Apple décrit plusieurs gestes pris en charge : toucher l’écran équivaut à un clic, glisser le doigt permet de faire défiler du contenu, un appui prolongé ouvre un menu contextuel, le pincement à deux doigts permet de zoomer. Jusqu’ici, ces fonctions semblaient réservées à Sidecar, la fonctionnalité qui transforme un iPad en écran secondaire tactile pour Mac. Mais un détail intrigue pourtant.
Dans sa documentation, Apple explique que certaines API permettent de détecter lorsqu’un écran tactile compatible est connecté. L’entreprise précise que ces outils ne sont
En outre, les changements ne se limitent pas aux API. Sur les forums, plusieurs développeurs ont remarqué que certains éléments de l’interface Liquid Glass de macOS 27 réagissent désormais différemment lorsqu’ils sont utilisés via un écran tactile. Les boutons s’étirent davantage, les effets lumineux sont plus prononcés et certaines animations rappellent directement celles d’iOS.
Dans Podcasts, par exemple, la barre d’outils produit un effet lumineux très marqué lors d’un toucher. L’application Calculatrice affiche également des animations d’étirement proches de celles observées sur iPhone ou iPad. De même, les sélecteurs présents dans Calendrier bénéficient désormais d’effets de transition beaucoup plus fluides. Autant d’éléments qui pourraient avoir été pensés davantage pour une interaction directe avec les doigts.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs grondent sur l’arrivée d’un premier MacBook (Air ? Pro ? Ultra ?) doté d’un écran tactile. Jusqu’à présent, Cupertino n’a jamais confirmé ces rumeurs et était d'ailleurs plutôt farouchement opposé à ce concept qui pourrait tout à fait cannibaliser les ventes d'iPad.
Toutefois, l’apparition simultanée de nouvelles API tactiles et d’une interface davantage optimisée pour ce type d’usage relance sérieusement le débat. L’histoire d’Apple montre d’ailleurs que la firme prépare souvent discrètement ses futurs produits dans les versions bêta de ses systèmes avant leur lancement officiel.
Fait intéressant, macOS 27 et iOS 27 contiennent également plusieurs indices concernant le futur iPhone pliable. Apple a notamment ajouté de nouveaux outils permettant aux développeurs de tester plus facilement différentes tailles et proportions d’écran.
Des références à un
Pris individuellement, chacun de ces indices pourrait trouver une explication alternative. Ensemble, ils dessinent toutefois un tableau de plus en plus cohérent. Apple semble préparer son écosystème à l’arrivée de nouvelles catégories d’appareils, notamment un iPhone pliable et potentiellement un Mac tactile. La question n’est peut-être plus de savoir si un tel produit verra le jour, mais plutôt quand Cupertino estimera que l’expérience utilisateur est suffisamment aboutie pour abandonner l’un de ses principes historiques.
DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES ÉCRANS TACTILES
Peu après la keynote de la WWDC 2026, Apple a tout d'abord publié une documentation technique détaillant l’arrivée de nouvelles API consacrées aux interactions tactiles dans macOS 27. Ces outils permettent notamment aux développeurs de distinguer un toucher d’un clic de souris classique et d’adapter le comportement de leurs applications en conséquence.
Apple décrit plusieurs gestes pris en charge : toucher l’écran équivaut à un clic, glisser le doigt permet de faire défiler du contenu, un appui prolongé ouvre un menu contextuel, le pincement à deux doigts permet de zoomer. Jusqu’ici, ces fonctions semblaient réservées à Sidecar, la fonctionnalité qui transforme un iPad en écran secondaire tactile pour Mac. Mais un détail intrigue pourtant.
Dans sa documentation, Apple explique que certaines API permettent de détecter lorsqu’un écran tactile compatible est connecté. L’entreprise précise que ces outils ne sont
pas réservés à l’écran Sidecar. Cette formulation laisse forcément entendre que d’autres types d’écrans tactiles pourraient être concernés à l’avenir. Pour de nombreux observateurs, il s’agit d’un indice difficile à ignorer.
LIQUID GLASS COMME SUR L'IPHONE ?
En outre, les changements ne se limitent pas aux API. Sur les forums, plusieurs développeurs ont remarqué que certains éléments de l’interface Liquid Glass de macOS 27 réagissent désormais différemment lorsqu’ils sont utilisés via un écran tactile. Les boutons s’étirent davantage, les effets lumineux sont plus prononcés et certaines animations rappellent directement celles d’iOS.
Dans Podcasts, par exemple, la barre d’outils produit un effet lumineux très marqué lors d’un toucher. L’application Calculatrice affiche également des animations d’étirement proches de celles observées sur iPhone ou iPad. De même, les sélecteurs présents dans Calendrier bénéficient désormais d’effets de transition beaucoup plus fluides. Autant d’éléments qui pourraient avoir été pensés davantage pour une interaction directe avec les doigts.
UN MACBOOK TACTILE DÈS CETTE ANNÉE ?
Depuis plusieurs mois, les rumeurs grondent sur l’arrivée d’un premier MacBook (Air ? Pro ? Ultra ?) doté d’un écran tactile. Jusqu’à présent, Cupertino n’a jamais confirmé ces rumeurs et était d'ailleurs plutôt farouchement opposé à ce concept qui pourrait tout à fait cannibaliser les ventes d'iPad.
Toutefois, l’apparition simultanée de nouvelles API tactiles et d’une interface davantage optimisée pour ce type d’usage relance sérieusement le débat. L’histoire d’Apple montre d’ailleurs que la firme prépare souvent discrètement ses futurs produits dans les versions bêta de ses systèmes avant leur lancement officiel.
ET DES INDICES SUR L’IPHONE PLIABLE
Fait intéressant, macOS 27 et iOS 27 contiennent également plusieurs indices concernant le futur iPhone pliable. Apple a notamment ajouté de nouveaux outils permettant aux développeurs de tester plus facilement différentes tailles et proportions d’écran.
Des références à un
état de pliageet à un angle d’ouverture ont également été découvertes dans certains frameworks système. Des fonctions qui n’ont actuellement aucun usage sur les iPhone existants.
QU’EN PENSER ?
Pris individuellement, chacun de ces indices pourrait trouver une explication alternative. Ensemble, ils dessinent toutefois un tableau de plus en plus cohérent. Apple semble préparer son écosystème à l’arrivée de nouvelles catégories d’appareils, notamment un iPhone pliable et potentiellement un Mac tactile. La question n’est peut-être plus de savoir si un tel produit verra le jour, mais plutôt quand Cupertino estimera que l’expérience utilisateur est suffisamment aboutie pour abandonner l’un de ses principes historiques.