iOS 27 vend la mèche sur le futur iPhone pliable

Qu'en penser ?



Ce type de fuite n’est pas inédit. Au fil des années, Apple a régulièrement laissé échapper des indices sur ses futurs appareils à travers des versions bêta d’iOS ou de macOS. Des références aux AirPods, à l’iPhone X, au Vision Pro ou encore à l’Apple Watch avaient ainsi été découvertes dans le code avant leur présentation officielle.



Si l’iPhone Ultra pliable est effectivement lancé cette année, il pourrait représenter l’évolution matérielle la plus importante de l’iPhone depuis l’arrivée de l’iPhone X en 2017. Apple entrerait alors sur un marché déjà occupé par Samsung, Google, Honor, OnePlus ou encore Huawei, mais avec son approche habituelle : arriver plus tard que la concurrence tout en proposant une intégration matérielle et logicielle particulièrement soignée.