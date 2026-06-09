iOS 27 vend la mèche sur le futur iPhone pliable
Par Laurence - Publié le
Apple n’a toujours pas officiellement annoncé son premier iPhone pliable, mais la première bêta développeur d’iOS 27 semble contenir quelques confirmations. Quelques heures seulement après la présentation de la nouvelle version du système, plusieurs développeurs ont découvert dans le code des références qui semblent directement liées à un appareil doté d’un écran pliable.
Comme chaque année après la WWDC, les développeurs se sont empressés d’explorer les entrailles de la première bêta d’iOS 27 à la recherche d’indices sur les futurs produits de la marque. Cette fois, plusieurs références particulièrement intéressantes ont été repérées.
Le développeur Sam Henri Gold a notamment découvert la présence de nouveaux paramètres baptisés
Seul ce type de form factor nécessiterait naturellement la gestion de plusieurs états d’ouverture ainsi qu’une adaptation dynamique de l’interface en fonction de l’angle du pli. La présence d’un paramètre
Apple a également ajouté une fonction permettant de déterminer le nombre total d’écrans intégrés à un appareil. Selon les vérifications effectuées par plusieurs observateurs, ces références étaient totalement absentes d’iOS 26 et apparaissent pour la première fois dans iOS 27.
Ces découvertes correspondent précisément aux caractéristiques attendues d’un futur iPhone pliable. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent le développement d’un appareil premium désormais surnommé iPhone Ultra, qui adopterait un format proche des smartphones pliables de Samsung ou Google (plutôt passeport que livre d'ailleurs).
Les fuites précédentes indiquaient déjà qu’Apple travaillait sur une expérience logicielle spécifique pour son futur appareil pliable. L’iPhone Ultra devrait notamment profiter de fonctions multitâches avancées permettant d’afficher plusieurs applications côte à côte lorsque l’écran est déployé.
Plusieurs sources évoquent également une interface proche de celle de l’iPad avec des dispositions adaptées aux grands écrans et une meilleure exploitation de l’espace disponible. L’apparition de ces nouvelles références dans iOS 27 suggère qu’Apple est désormais en phase d’intégration logicielle avancée, une étape généralement observée quelques mois avant la commercialisation d’un nouveau produit.
Ce type de fuite n’est pas inédit. Au fil des années, Apple a régulièrement laissé échapper des indices sur ses futurs appareils à travers des versions bêta d’iOS ou de macOS. Des références aux AirPods, à l’iPhone X, au Vision Pro ou encore à l’Apple Watch avaient ainsi été découvertes dans le code avant leur présentation officielle.
Si l’iPhone Ultra pliable est effectivement lancé cette année, il pourrait représenter l’évolution matérielle la plus importante de l’iPhone depuis l’arrivée de l’iPhone X en 2017. Apple entrerait alors sur un marché déjà occupé par Samsung, Google, Honor, OnePlus ou encore Huawei, mais avec son approche habituelle : arriver plus tard que la concurrence tout en proposant une intégration matérielle et logicielle particulièrement soignée.
Des références inédites dans le code d’iOS 27
Comme chaque année après la WWDC, les développeurs se sont empressés d’explorer les entrailles de la première bêta d’iOS 27 à la recherche d’indices sur les futurs produits de la marque. Cette fois, plusieurs références particulièrement intéressantes ont été repérées.
Le développeur Sam Henri Gold a notamment découvert la présence de nouveaux paramètres baptisés
foldStateet
angleDegreesdans certains frameworks du système. Le premier peut être traduit par
état du pli, tandis que le second semble faire référence à
l’angle d’ouverture d’un appareil.
Seul ce type de form factor nécessiterait naturellement la gestion de plusieurs états d’ouverture ainsi qu’une adaptation dynamique de l’interface en fonction de l’angle du pli. La présence d’un paramètre
angleDegreessemble particulièrement révélatrice. Ce type de donnée permettrait au système de savoir si l’appareil est complètement ouvert, partiellement plié ou totalement refermé afin d’adapter l’affichage en conséquence.
Apple a également ajouté une fonction permettant de déterminer le nombre total d’écrans intégrés à un appareil. Selon les vérifications effectuées par plusieurs observateurs, ces références étaient totalement absentes d’iOS 26 et apparaissent pour la première fois dans iOS 27.
Un iPhone Ultra pliable en approche ?
Ces découvertes correspondent précisément aux caractéristiques attendues d’un futur iPhone pliable. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent le développement d’un appareil premium désormais surnommé iPhone Ultra, qui adopterait un format proche des smartphones pliables de Samsung ou Google (plutôt passeport que livre d'ailleurs).
Les fuites précédentes indiquaient déjà qu’Apple travaillait sur une expérience logicielle spécifique pour son futur appareil pliable. L’iPhone Ultra devrait notamment profiter de fonctions multitâches avancées permettant d’afficher plusieurs applications côte à côte lorsque l’écran est déployé.
Plusieurs sources évoquent également une interface proche de celle de l’iPad avec des dispositions adaptées aux grands écrans et une meilleure exploitation de l’espace disponible. L’apparition de ces nouvelles références dans iOS 27 suggère qu’Apple est désormais en phase d’intégration logicielle avancée, une étape généralement observée quelques mois avant la commercialisation d’un nouveau produit.
Qu'en penser ?
Ce type de fuite n’est pas inédit. Au fil des années, Apple a régulièrement laissé échapper des indices sur ses futurs appareils à travers des versions bêta d’iOS ou de macOS. Des références aux AirPods, à l’iPhone X, au Vision Pro ou encore à l’Apple Watch avaient ainsi été découvertes dans le code avant leur présentation officielle.
Si l’iPhone Ultra pliable est effectivement lancé cette année, il pourrait représenter l’évolution matérielle la plus importante de l’iPhone depuis l’arrivée de l’iPhone X en 2017. Apple entrerait alors sur un marché déjà occupé par Samsung, Google, Honor, OnePlus ou encore Huawei, mais avec son approche habituelle : arriver plus tard que la concurrence tout en proposant une intégration matérielle et logicielle particulièrement soignée.