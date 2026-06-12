macOS 27 casse le multi-boot des Mac : Asahi Linux disparaît

On en dit quoi ?



Difficile d'en vouloir frontalement à Apple, vu que ses propres utilisateurs en multi-boot trinquent eux aussi. N'empêche, l'épisode résume bien la situation. Faire vivre Linux sur un Mac, c'est dépendre d'un sélecteur de démarrage qu'une simple beta peut casser du jour au lendemain. Rien n'est figé tant que la version finale n'est pas sortie, et le bug est déjà signalé à Cupertino. On verra si Apple corrige vite, ou si les utilisateurs d'Asahi devront camper sur macOS 26 tout l'été.