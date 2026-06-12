macOS 27 casse le multi-boot des Mac : Asahi Linux disparaît
Par Vincent Lautier - Publié le
Première tuile pour macOS 27. La beta développeur de « Golden Gate », distribuée le 8 juin juste après la keynote de la WWDC, fait disparaître Asahi Linux du menu de démarrage des Mac Apple Silicon. Bonne nouvelle, vos données restent intactes. Mauvaise nouvelle, le bug ne s'arrête pas à Linux et touche aussi le multi-boot de macOS lui-même.
Asahi Linux, pour ceux qui découvrent, c'est le système qui installe Linux directement sur les Mac à puce Apple Silicon, les M1, M2 et leurs successeurs. Avec la première beta de macOS 27, sa partition n'est tout simplement plus reconnue comme un disque amorçable. Vos fichiers sont toujours là, bien au chaud. Simplement, le Mac refuse de démarrer dessus. En cause, un changement dans la manière dont le boot picker, l'écran qui sert à choisir son système au démarrage, et l'application Disque de démarrage repèrent les volumes valides. L'équipe d'Asahi a vite lancé l'alerte sur Mastodon : n'installez pas macOS 27 si vous tenez à votre Linux. Son installateur refuse d'ailleurs désormais de tourner sur une machine déjà passée à la nouvelle beta.
Personne ne crie au sabotage. L'équipe penche pour une boulette plutôt que pour une volonté d'Apple de virer Linux de ses machines, et un rapport de bug a été déposé sous la référence FB22994760. Le souci dépasse même largement Linux. Les testeurs qui gardent une ancienne version de macOS sur une partition à part tombent sur le même sélecteur amnésique. C'est donc toute la mécanique du multi-boot qui coince dans cette première beta, pas une attaque ciblée. Une parade existe pour les bricoleurs. Si une copie de macOS 26 traîne sur un second volume, il suffit de la désigner comme disque de démarrage par défaut, et le sélecteur repart de cette partition où la détection marche encore. Asahi réapparaît alors dans la liste.
Pour mesurer l'enjeu, il faut savoir d'où vient Asahi. Apple ne documente ni la séquence de démarrage de ses Mac ni le fonctionnement de ses puces graphiques. L'équipe a tout reconstitué à la main, jusqu'à livrer Fedora Asahi Remix, la distribution de référence pour faire tourner Linux sur un Mac récent. Le projet a vécu une année 2025 compliquée, marquée par le départ de son fondateur Hector Martin. Il reste malgré tout la meilleure porte d'entrée vers Linux sur ces machines. Et comme la version finale de macOS 27 n'arrivera qu'à l'automne, Apple a plusieurs mois pour corriger le tir.
Difficile d'en vouloir frontalement à Apple, vu que ses propres utilisateurs en multi-boot trinquent eux aussi. N'empêche, l'épisode résume bien la situation. Faire vivre Linux sur un Mac, c'est dépendre d'un sélecteur de démarrage qu'une simple beta peut casser du jour au lendemain. Rien n'est figé tant que la version finale n'est pas sortie, et le bug est déjà signalé à Cupertino. On verra si Apple corrige vite, ou si les utilisateurs d'Asahi devront camper sur macOS 26 tout l'été.
Le multi-boot cassé, Linux en première victime
Asahi Linux, pour ceux qui découvrent, c'est le système qui installe Linux directement sur les Mac à puce Apple Silicon, les M1, M2 et leurs successeurs. Avec la première beta de macOS 27, sa partition n'est tout simplement plus reconnue comme un disque amorçable. Vos fichiers sont toujours là, bien au chaud. Simplement, le Mac refuse de démarrer dessus. En cause, un changement dans la manière dont le boot picker, l'écran qui sert à choisir son système au démarrage, et l'application Disque de démarrage repèrent les volumes valides. L'équipe d'Asahi a vite lancé l'alerte sur Mastodon : n'installez pas macOS 27 si vous tenez à votre Linux. Son installateur refuse d'ailleurs désormais de tourner sur une machine déjà passée à la nouvelle beta.
Plutôt un bug qu'un coup tordu d'Apple
Personne ne crie au sabotage. L'équipe penche pour une boulette plutôt que pour une volonté d'Apple de virer Linux de ses machines, et un rapport de bug a été déposé sous la référence FB22994760. Le souci dépasse même largement Linux. Les testeurs qui gardent une ancienne version de macOS sur une partition à part tombent sur le même sélecteur amnésique. C'est donc toute la mécanique du multi-boot qui coince dans cette première beta, pas une attaque ciblée. Une parade existe pour les bricoleurs. Si une copie de macOS 26 traîne sur un second volume, il suffit de la désigner comme disque de démarrage par défaut, et le sélecteur repart de cette partition où la détection marche encore. Asahi réapparaît alors dans la liste.
Asahi Linux, un sacré morceau de rétro-ingénierie
Pour mesurer l'enjeu, il faut savoir d'où vient Asahi. Apple ne documente ni la séquence de démarrage de ses Mac ni le fonctionnement de ses puces graphiques. L'équipe a tout reconstitué à la main, jusqu'à livrer Fedora Asahi Remix, la distribution de référence pour faire tourner Linux sur un Mac récent. Le projet a vécu une année 2025 compliquée, marquée par le départ de son fondateur Hector Martin. Il reste malgré tout la meilleure porte d'entrée vers Linux sur ces machines. Et comme la version finale de macOS 27 n'arrivera qu'à l'automne, Apple a plusieurs mois pour corriger le tir.
On en dit quoi ?
Difficile d'en vouloir frontalement à Apple, vu que ses propres utilisateurs en multi-boot trinquent eux aussi. N'empêche, l'épisode résume bien la situation. Faire vivre Linux sur un Mac, c'est dépendre d'un sélecteur de démarrage qu'une simple beta peut casser du jour au lendemain. Rien n'est figé tant que la version finale n'est pas sortie, et le bug est déjà signalé à Cupertino. On verra si Apple corrige vite, ou si les utilisateurs d'Asahi devront camper sur macOS 26 tout l'été.