Outlook pour Mac affiche un look un peu plus Liquid Glass

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Trois évolutions visuelles principales

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Le but est évidemment de rendre Outlook plus cohérent avec l’apparence du système et offrir une expérience visuelle davantage intégrée à l’environnement Mac. Microsoft explique avoir travaillé sur une interface plus expressive, plus cohésive et plus native à Tahoe et à son esthétique caractérisée par des effets de transparence, de profondeur et de reflets.

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Dans cette nouvelle version, Microsoft met en avant trois changements majeurs. Microsoft précise que ces changements ont également été pensés pour fonctionner avec les futures évolutions du système, notammentToute d'abord, le bouton principal, utilisé pour créer un email ou un événement, bénéficie d’unegagnent également en relief grâce à une élévation visuelle renforcée et à l’ajout d’arrière-plans transparents inspirés du design d’Apple.Enfin, l’ensemble de l’application adopte. Une évolution qui rapproche davantage Outlook de l’apparence des applications natives de macOS.Au-delà du simple rafraîchissement visuel, Outlook pour Mac ajoute une fonctionnalité attendue par certains utilisateurs professionnels :Cette option permet dedes emails, calendriers, contacts et autres données de messagerie provenant d’archives Outlook exportées depuis Windows. Une amélioration qui simplifie les migrations entre plateformes et devrait intéresser les entreprises disposant encore d’importants historiques de données au format PST.Microsoft profite enfin de cette vague de mises à jour pour apporter. La nouvelle version d’Outlook est d’ores et déjà disponible sur le Mac App Store ainsi que via Microsoft AutoUpdate pour les abonnés Microsoft 365.