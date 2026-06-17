Outlook pour Mac affiche un look un peu plus Liquid Glass
Par Laurence - Publié le
Une semaine après la WWDC, Microsoft poursuit l’intégration de Liquid Glass d’Apple dans ses applications macOS. Après plusieurs ajustements ces derniers mois, Outlook pour Mac reçoit désormais une mise à jour graphique plus ambitieuse, permettant de retrouver les effets introduits avec macOS Tahoe.
Dans cette nouvelle version, Microsoft met en avant trois changements majeurs. Microsoft précise que ces changements ont également été pensés pour fonctionner avec les futures évolutions du système, notamment macOS 27 Golden Gate.
Toute d'abord, le bouton principal
Les contrôles liés au profil utilisateur et à l’interface système gagnent également en relief grâce à une élévation visuelle renforcée et à l’ajout d’arrière-plans transparents inspirés du design d’Apple.
Enfin, l’ensemble de l’application adopte des angles plus arrondis au niveau des fenêtres, des boutons et de l’interface générale. Une évolution qui rapproche davantage Outlook de l’apparence des applications natives de macOS.
Au-delà du simple rafraîchissement visuel, Outlook pour Mac ajoute une fonctionnalité attendue par certains utilisateurs professionnels : l’importation des fichiers PST.
Cette option permet de récupérer facilement des emails, calendriers, contacts et autres données de messagerie provenant d’archives Outlook exportées depuis Windows. Une amélioration qui simplifie les migrations entre plateformes et devrait intéresser les entreprises disposant encore d’importants historiques de données au format PST.
Microsoft profite enfin de cette vague de mises à jour pour apporter diverses corrections de bugs et optimisations de performances à Word et PowerPoint sur Mac. La nouvelle version d’Outlook est d’ores et déjà disponible sur le Mac App Store ainsi que via Microsoft AutoUpdate pour les abonnés Microsoft 365.
Le but est évidemment de rendre Outlook plus cohérent avec l’apparence du système et offrir une expérience visuelle davantage intégrée à l’environnement Mac. Microsoft explique avoir travaillé sur une interface
Trois évolutions visuelles principales
Dans cette nouvelle version, Microsoft met en avant trois changements majeurs. Microsoft précise que ces changements ont également été pensés pour fonctionner avec les futures évolutions du système, notamment macOS 27 Golden Gate.
Toute d'abord, le bouton principal
Nouveau, utilisé pour créer un email ou un événement, bénéficie d’une animation plus fluide ainsi que d’effets Liquid Glass plus prononcés.
Les contrôles liés au profil utilisateur et à l’interface système gagnent également en relief grâce à une élévation visuelle renforcée et à l’ajout d’arrière-plans transparents inspirés du design d’Apple.
Enfin, l’ensemble de l’application adopte des angles plus arrondis au niveau des fenêtres, des boutons et de l’interface générale. Une évolution qui rapproche davantage Outlook de l’apparence des applications natives de macOS.
Et le reste ?
Au-delà du simple rafraîchissement visuel, Outlook pour Mac ajoute une fonctionnalité attendue par certains utilisateurs professionnels : l’importation des fichiers PST.
Cette option permet de récupérer facilement des emails, calendriers, contacts et autres données de messagerie provenant d’archives Outlook exportées depuis Windows. Une amélioration qui simplifie les migrations entre plateformes et devrait intéresser les entreprises disposant encore d’importants historiques de données au format PST.
Microsoft profite enfin de cette vague de mises à jour pour apporter diverses corrections de bugs et optimisations de performances à Word et PowerPoint sur Mac. La nouvelle version d’Outlook est d’ores et déjà disponible sur le Mac App Store ainsi que via Microsoft AutoUpdate pour les abonnés Microsoft 365.
Qu'en penser ?
Le but est évidemment de rendre Outlook plus cohérent avec l’apparence du système et offrir une expérience visuelle davantage intégrée à l’environnement Mac. Microsoft explique avoir travaillé sur une interface
plus expressive, plus cohésive et plus native à Tahoeet à son esthétique caractérisée par des effets de transparence, de profondeur et de reflets.