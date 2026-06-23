Seagate Expansion Desktop 20 To : le disque dur externe géant passe sous 400 euros pour le Prime Day
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
Le Seagate Expansion Desktop de 20 To chute à 398,99 euros chez Amazon pour le Prime Day, contre 536 euros il y a encore un mois. Ça fait à peine 20 euros le téraoctet, un tarif rare en ce moment pour un disque externe de cette capacité, et de quoi voir venir très large pour ses sauvegardes Time Machine ou sa vidéothèque qui déborde.
Concrètement, 20 To avalent des années de photos, des centaines d'heures de vidéo et toutes vos sauvegardes machine sans que vous ayez à surveiller la jauge de remplissage. Le disque se branche sur secteur avec son adaptateur et se relie à l'ordinateur en USB 3.0 sans le moindre pilote à installer, la sauvegarde se faisant par un simple glisser-déposer, ou en activant Time Machine sur votre Mac. Le boîtier se fait reconnaître tout seul sous n'importe quel OS, à condition de le reformater si vous comptez l'utiliser avec Time Machine, et il accepte aussi bien un PC qu'un ordinateur portable ou une console de jeu.
Encore faut-il savoir ce qu'on achète. On parle d'un disque mécanique de 3,5 pouces, donc d'un modèle de bureau qui réclame une prise de courant et ne se glisse pas dans une sacoche comme un petit disque portable. L'USB 3.0 assure des transferts corrects, sans rivaliser avec un SSD bien sûr, et la mécanique est plus lente et plus fragile qu'une mémoire flash, ce qui est un peu la règle du jeu à ce prix au téraoctet. Si vous flippez un peu, sachez que Seagate inclut son service Rescue de récupération de données.
À 398,99 euros, la remise est intéressante. Le tarif le plus bas des trente derniers jours tournait encore à 536,87 euros. L'offre reste réservée aux membres Prime, avec retours gratuits et paiement en quatre fois sans frais. Surtout, à environ 20 euros le téraoctet, on est dans le bas du panier pour du stockage externe de cette taille, là où un SSD de capacité équivalente coûterait plusieurs fois ce prix.
Si vous croulez sous les fichiers et cherche juste à tout archiver sans se ruiner, ce Seagate fait clairement le job, et le service de récupération de données ajoute une tranquillité bienvenue. Et pour tout vous dire, j'ai moi-même acheté ce disque il y a quelques mois, à un prix bien plus élevé !
20 téraoctets, c'est une vraie montagne d'espace
Concrètement, 20 To avalent des années de photos, des centaines d'heures de vidéo et toutes vos sauvegardes machine sans que vous ayez à surveiller la jauge de remplissage. Le disque se branche sur secteur avec son adaptateur et se relie à l'ordinateur en USB 3.0 sans le moindre pilote à installer, la sauvegarde se faisant par un simple glisser-déposer, ou en activant Time Machine sur votre Mac. Le boîtier se fait reconnaître tout seul sous n'importe quel OS, à condition de le reformater si vous comptez l'utiliser avec Time Machine, et il accepte aussi bien un PC qu'un ordinateur portable ou une console de jeu.
Un disque de bureau, pas un baladeur de poche
Encore faut-il savoir ce qu'on achète. On parle d'un disque mécanique de 3,5 pouces, donc d'un modèle de bureau qui réclame une prise de courant et ne se glisse pas dans une sacoche comme un petit disque portable. L'USB 3.0 assure des transferts corrects, sans rivaliser avec un SSD bien sûr, et la mécanique est plus lente et plus fragile qu'une mémoire flash, ce qui est un peu la règle du jeu à ce prix au téraoctet. Si vous flippez un peu, sachez que Seagate inclut son service Rescue de récupération de données.
Le bon plan en chiffres
À 398,99 euros, la remise est intéressante. Le tarif le plus bas des trente derniers jours tournait encore à 536,87 euros. L'offre reste réservée aux membres Prime, avec retours gratuits et paiement en quatre fois sans frais. Surtout, à environ 20 euros le téraoctet, on est dans le bas du panier pour du stockage externe de cette taille, là où un SSD de capacité équivalente coûterait plusieurs fois ce prix.
On en dit quoi ?
Si vous croulez sous les fichiers et cherche juste à tout archiver sans se ruiner, ce Seagate fait clairement le job, et le service de récupération de données ajoute une tranquillité bienvenue. Et pour tout vous dire, j'ai moi-même acheté ce disque il y a quelques mois, à un prix bien plus élevé !