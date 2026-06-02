Amazon Prime Day 2026, quatre jours de promotions du 23 au 26 juin réservées aux membres Prime
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon vient de dater son Prime Day 2026, ce sera du 23 juin à minuit une au 26 juin à 23h59, soit quatre jours cette fois au lieu de deux. Au programme, des centaines de milliers d'offres réservées aux abonnés Prime, des « Offres Prime Stars » pouvant aller jusqu'à 40 % de réduction, et une bonne dose d'IA dans le shopping. On fait le point.
Le grand rendez-vous commercial d'Amazon revient donc du 23 au 26 juin, et il s'étale cette année sur quatre jours pleins, de minuit une le premier soir jusqu'à 23h59 le dernier. Comme toujours, tout est réservé aux membres Prime, qui auront accès à des centaines de milliers d'offres dans à peu près toutes les catégories, des grandes marques aux courses alimentaires en passant par les essentiels de l'été et les indispensables de la rentrée. Le gros argument, ce sont les « Offres Prime Stars », des promotions thématiques renouvelées chaque jour et qui peuvent grimper jusqu'à 40 % de réduction. Côté marques, Amazon cite du beau monde, d'Adidas à Dyson en passant par Garmin, JBL, Moulinex ou Ninja.
Amazon remet aussi en avant sa Vitrine Française, une boutique qui revendique plus de 12 millions de références fabriquées en France, depuis des marques connues comme Clairefontaine, DIM ou St Michel jusqu'à des PME régionales comme Eminence dans l'Hérault ou Novoma en Haute-Garonne. Et puis il y a les services maison, soldés pour l'occasion. Comptez quatre mois offerts sur Amazon Music Unlimited pour ceux qui n'y ont jamais goûté, trois mois sur Audible, jusqu'à 50 % sur les films et séries de Prime Video, et 30 % de remise supplémentaire sur Amazon Haul dès deux articles achetés. De quoi vous pousser à rester un peu plus longtemps dans l'écosystème.
Amazon met aussi en avant ses outils dopés à l'IA pour faire les courses. Rufus, son assistant maison à base d'IA générative, propose des recommandations et compare les produits selon vos besoins, pendant qu'Amazon Lens permet de retrouver un article en quelques secondes à partir d'une simple photo, d'un code-barre ou d'une capture d'écran. À côté de ça, on retrouve les classiques « Listes » et la section « Acheter à nouveau » pour les achats réguliers. Et pour les plus jeunes, la marque en profite pour rappeler son offre à moitié prix, puisque les 18-22 ans ont droit à trois mois gratuits puis à 3,49 euros par mois.
Le Prime Day est une énorme machine à faire des économies, et passer de deux à quatre jours ne doit rien au hasard, ça cartonne tous les ans. Reste une question, à quatre jours de promotions non-stop, votre carte bleue va-t-elle tenir le rythme ?
Quatre jours au lieu de deux
Le grand rendez-vous commercial d'Amazon revient donc du 23 au 26 juin, et il s'étale cette année sur quatre jours pleins, de minuit une le premier soir jusqu'à 23h59 le dernier. Comme toujours, tout est réservé aux membres Prime, qui auront accès à des centaines de milliers d'offres dans à peu près toutes les catégories, des grandes marques aux courses alimentaires en passant par les essentiels de l'été et les indispensables de la rentrée. Le gros argument, ce sont les « Offres Prime Stars », des promotions thématiques renouvelées chaque jour et qui peuvent grimper jusqu'à 40 % de réduction. Côté marques, Amazon cite du beau monde, d'Adidas à Dyson en passant par Garmin, JBL, Moulinex ou Ninja.
Du made in France et les services maison bradés
Amazon remet aussi en avant sa Vitrine Française, une boutique qui revendique plus de 12 millions de références fabriquées en France, depuis des marques connues comme Clairefontaine, DIM ou St Michel jusqu'à des PME régionales comme Eminence dans l'Hérault ou Novoma en Haute-Garonne. Et puis il y a les services maison, soldés pour l'occasion. Comptez quatre mois offerts sur Amazon Music Unlimited pour ceux qui n'y ont jamais goûté, trois mois sur Audible, jusqu'à 50 % sur les films et séries de Prime Video, et 30 % de remise supplémentaire sur Amazon Haul dès deux articles achetés. De quoi vous pousser à rester un peu plus longtemps dans l'écosystème.
L'IA s'invite dans le panier
Amazon met aussi en avant ses outils dopés à l'IA pour faire les courses. Rufus, son assistant maison à base d'IA générative, propose des recommandations et compare les produits selon vos besoins, pendant qu'Amazon Lens permet de retrouver un article en quelques secondes à partir d'une simple photo, d'un code-barre ou d'une capture d'écran. À côté de ça, on retrouve les classiques « Listes » et la section « Acheter à nouveau » pour les achats réguliers. Et pour les plus jeunes, la marque en profite pour rappeler son offre à moitié prix, puisque les 18-22 ans ont droit à trois mois gratuits puis à 3,49 euros par mois.
On en dit quoi ?
Le Prime Day est une énorme machine à faire des économies, et passer de deux à quatre jours ne doit rien au hasard, ça cartonne tous les ans. Reste une question, à quatre jours de promotions non-stop, votre carte bleue va-t-elle tenir le rythme ?