Test express BuhoLaunchpad + BuhoCleaner + BuhoNTFS : le bundle à 17,99€ à vie, son prix le plus bas

BuhoLaunchpad : Le retour en force de l'ergonomie classique sur macOS 26 Tahoe

Gestion de la grille et des icônes : L'application permet d'ajuster le nombre de lignes et de colonnes pour modifier la densité de l'affichage. Un curseur permet également de redimensionner les icônes, la disposition s'adaptant en temps réel à la taille de l'écran. On peut bien évidemment déplacer les icônes, les regrouper en dossiers renommables et même supprimer une app en la glissant simplement dans la corbeille.

: L'application permet d'ajuster le nombre de lignes et de colonnes pour modifier la densité de l'affichage. Un curseur permet également de redimensionner les icônes, la disposition s'adaptant en temps réel à la taille de l'écran. On peut bien évidemment déplacer les icônes, les regrouper en dossiers renommables et même supprimer une app en la glissant simplement dans la corbeille. Navigation et raccourcis : Le logiciel prend en charge les gestes du trackpad (pincement à 4 ou 5 doigts pour l'ouverture, balayage à 2 doigts pour changer de page) ainsi que les flèches du clavier. Il est possible d'attribuer un "coin actif" (Hot Corner) pour déclencher le Launchpad au survol de la souris.

: Le logiciel prend en charge les gestes du trackpad (pincement à 4 ou 5 doigts pour l'ouverture, balayage à 2 doigts pour changer de page) ainsi que les flèches du clavier. Il est possible d'attribuer un "coin actif" (Hot Corner) pour déclencher le Launchpad au survol de la souris. Options visuelles : L'utilisateur peut définir une image d'arrière-plan personnalisée avec un niveau de flou réglable. Le texte des icônes s'adapte automatiquement à la clarté du fond pour garantir la lisibilité. L'outil gère les styles d'icônes de macOS (Défaut, Sombre, Lumineux, Teinté) et permet de masquer le Dock pour une interface encore plus propre.

: L'utilisateur peut définir une image d'arrière-plan personnalisée avec un niveau de flou réglable. Le texte des icônes s'adapte automatiquement à la clarté du fond pour garantir la lisibilité. L'outil gère les styles d'icônes de macOS (Défaut, Sombre, Lumineux, Teinté) et permet de masquer le Dock pour une interface encore plus propre. Sauvegarde et fonctions annexes : Une option permet de masquer des applications via un clic droit. Enfin, une fonction de sauvegarde et restauration permet de figer l'organisation de sa grille, tandis que l'outil Migration Legacy Launchpad Layout permet d'importer la disposition issue d'anciennes versions de macOS.

Pour plus de détails : https://www.drbuho.com/fr/buholaunchpad

BuhoCleaner : le coup de balai ultra-rapide pour nettoyer votre disque

Nettoyage rapide (Flash Clean) : Cette fonction analyse le système pour identifier et supprimer les fichiers temporaires, les caches d'applications et les journaux système inutilisés. Le scan s'exécute en quelques secondes.

: Cette fonction analyse le système pour identifier et supprimer les fichiers temporaires, les caches d'applications et les journaux système inutilisés. Le scan s'exécute en quelques secondes. Désinstallation d'applications : Contrairement à la suppression standard par glisser-déposer dans la corbeille, BuhoCleaner liste les applications et supprime simultanément leurs fichiers liés et résiduels dispersés dans la bibliothèque du système.

: Contrairement à la suppression standard par glisser-déposer dans la corbeille, BuhoCleaner liste les applications et supprime simultanément leurs fichiers liés et résiduels dispersés dans la bibliothèque du système. Gestion des fichiers volumineux et doublons : Le logiciel intègre un module pour identifier de façon très visuelle les dossiers occupant le plus d'espace sur le disque dur, ainsi qu'un autre module de détection de fichiers doublons.

: Le logiciel intègre un module pour identifier de façon très visuelle les dossiers occupant le plus d'espace sur le disque dur, ainsi qu'un autre module de détection de fichiers doublons. Optimisation des performances : BuhoCleaner accélère votre Mac en libérant la RAM, neutralisant les éléments qui ralentissent le démarrage, en purgeant les caches inutiles ou en réindexant Spotlight pour une meilleure efficacité lors de la recherche.

: BuhoCleaner accélère votre Mac en libérant la RAM, neutralisant les éléments qui ralentissent le démarrage, en purgeant les caches inutiles ou en réindexant Spotlight pour une meilleure efficacité lors de la recherche. Moniteur d'activité : Un menu optionnel s'invite d'ailleurs dans la barre supérieure de macOS pour afficher en temps réel l'utilisation du processeur, la température, la vitesse des ventilateurs, le débit réseau et l'état de la mémoire RAM.

Pour plus de détails : https://www.drbuho.com/fr/buhocleaner

BuhoNTFS : le pont invisible entre Mac et Windows

Du vrai Plug-and-Play : L'énorme point fort de BuhoNTFS par rapport à la concurrence historique, c'est qu' il fonctionne immédiatement . Plus besoin de désactiver les protections système de macOS (SIP), de redémarrer le Mac ou d'installer des extensions de noyau (Kexts) complexes et risquées pour la sécurité.

: L'énorme point fort de BuhoNTFS par rapport à la concurrence historique, c'est qu' . Plus besoin de désactiver les protections système de macOS (SIP), de redémarrer le Mac ou d'installer des extensions de noyau (Kexts) complexes et risquées pour la sécurité. Performance et transparence : Une fois l’application lancée, vos disques durs Windows NTFS s'essuient, se lisent, s'écrivent et se modifient exactement comme s'il s'agissait de disques natifs macOS. Les vitesses de transfert en copie et en écriture tirent pleinement parti des performances des SSD modernes.

Pour plus de détails : https://www.drbuho.com/fr/buhontfs

Offre exclusive Mac4Ever son offre la plus avantageuse à ce jour sur le Pack Essentiel pour Mac. Dans sa version individuelle, ce bundle habituellement vendu 137,99€ ne coûte plus que 17,99€ : il s’agit de son prix le plus bas jamais proposé.



L’offre est limitée à trois jours et 100 exemplaires seulement. Aucun code promotionnel n’est nécessaire, mais il serait dommage de laisser passer ce tarif historique : une fois les 100 exemplaires écoulés, l’offre ne sera plus disponible.



Découvrez vite le Pack Essentiel à 17,99€ ! À l’occasion des soldes d’été, Dr.Buho propose aux lecteurs de Mac4Ever. Dans sa version individuelle, ce bundle habituellement venduL’offre est limitée à. Aucun code promotionnel n’est nécessaire, mais il serait dommage de laisser passer ce tarif historique : une fois les 100 exemplaires écoulés, l’offre ne sera plus disponible.

L'offre individuelle (1 Mac à vie) passe de 137,99€ à 17,99€, son prix le plus bas à ce jour

(1 Mac à vie) passe de 137,99€ à 17,99€, son prix le plus bas à ce jour L'offre familiale (3 Mac à vie) à 27,99€ au lieu de 237,99€, soit moins de 9,35€ par machine

et l'a remplacé par une simple vue d'applications intégrée à Spotlight mais bien moins pratique et avec beaucoup moins de fonctionnalités.avec :Fleuron de l'éditeur,. Son objectif est de récupérer le maximum de place sur votre disque et de vous aider à trier vos documents. Il intègre :Par défaut, macOS sait lire les clés USB et disques durs externes formatés en NTFS (le format standard de Windows), mais. BuhoNTFS résout ce problème de manière totalement transparente mais surtout, dans sa toute nouvelle version, BuhoNTFS refond entièrement sa technologie sous-jacente,Ses avantages sont :Le bundle proposé par Dr.Buho offre une suite d'outils cohérente et efficace venant combler les lacunes des capacités natives de macOS.Voici les deux formules proposées :