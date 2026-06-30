Peakto facilite enfin le partage de photos sans passer par le cloud

Partager sa bibliothèque devient beaucoup plus simple

Une collaboration enfin en temps réel

des fichiers toujours en local

Prix et disponibilité

Qu’en penser ?



Cette évolution confirme la stratégie de CYME : proposer une alternative aux plateformes cloud sans sacrifier les outils de collaboration devenus indispensables. Pour les créateurs qui souhaitent conserver leurs photos et vidéos sur leurs propres serveurs tout en travaillant efficacement avec des clients ou des équipes à distance, Peakto devient une solution de plus en plus séduisante. C’est probablement l’une des mises à jour les plus importantes du logiciel depuis son lancement.

Jusqu’à présent, accéder à une photothèque stockée sur un Mac, un disque externe ou un NAS à distance nécessitait souvent une: ouverture de ports, VPN ou réglages réseau parfois décourageants. Avec son nouveau modeEn quelques clics, il devient possible de, des clients ou des partenaires, tout en conservant les fichiers sur son propre matériel. Les médias restent donc stockés localement, mais deviennent accessibles à distance de manière sécurisée. Cette approche devrait séduire lessoucieux de préserver lade leurs contenus sans dépendre entièrement d’une plateforme cloud.. Les utilisateurs invités peuvent désormais consulter les images depuis un simple navigateur et intervenir directement sur les contenus : ajouter des commentaires, attribuer des notes, valider des sélections ou modifier certaines métadonnées.Concrètement, un client peut valider une sélection de photos pendant qu’un photographe continue son travail dans Peakto, sans avoir à exporter régulièrement de nouvelles versions. Cette synchronisation en temps réel rapproche Peakto des plateformes collaboratives les plus modernes, tout en conservant une philosophie très différente.Là où la plupart des solutions concurrentes imposent un stockage dans le cloud,Les images restent sur les disques de l’utilisateur ou sur son NAS. Peakto se charge simplement de fournir un accès distant sécurisé, une recherche intelligente grâce à l’intelligence artificielle et les outils nécessaires au travail collaboratif.Cette approche permet également d’. Avec cette mise à jour, Peakto cible clairement les photographes professionnels, les vidéastes, les agences de communication ou encore les équipes marketing qui manipulent quotidiennement d’importants volumes de contenus.Le logiciel combine désormais recherche intelligente, gestion de catalogues, accès distant sécurisé et validation collaborative dans une seule interface, tout en laissant aux utilisateurs le contrôle complet de leurs données.Peakto est proposé selon plusieurs formules., donne accès au logiciel pour Mac ainsi qu’à un espace web personnel permettant de consulter son catalogue à distance.Les utilisateurs ayant besoin de travailler en équipe peuvent opter pour. Celle-ci ajoute les fonctions collaboratives, un accès multi-utilisateurs ainsi qu’un mode invité destiné aux clients ou partenaires.Enfin, pour ceux qui préfèrent éviter un abonnement,, incluant un an de mises à jour.