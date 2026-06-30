Peakto facilite enfin le partage de photos sans passer par le cloud
Par Laurence - Publié le
CYME poursuit le développement de Peakto, son gestionnaire de photos et de vidéos dopé à l’intelligence artificielle. La société française annonce une importante mise à jour avec deux fonctionnalités très attendues par les photographes, vidéastes et créateurs de contenu : un accès distant simplifié à sa bibliothèque et une véritable collaboration en temps réel, le tout sans avoir à stocker ses fichiers dans le cloud.
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Jusqu’à présent, accéder à une photothèque stockée sur un Mac, un disque externe ou un NAS à distance nécessitait souvent une configuration complexe : ouverture de ports, VPN ou réglages réseau parfois décourageants. Avec son nouveau mode Relay, Peakto entend supprimer complètement cette contrainte.
En quelques clics, il devient possible de partager son catalogue avec des collaborateurs, des clients ou des partenaires, tout en conservant les fichiers sur son propre matériel. Les médias restent donc stockés localement, mais deviennent accessibles à distance de manière sécurisée. Cette approche devrait séduire les photographes soucieux de préserver la confidentialité de leurs contenus sans dépendre entièrement d’une plateforme cloud.
La seconde nouveauté concerne Peakto Web. Les utilisateurs invités peuvent désormais consulter les images depuis un simple navigateur et intervenir directement sur les contenus : ajouter des commentaires, attribuer des notes, valider des sélections ou modifier certaines métadonnées.
Toutes ces actions sont synchronisées instantanément avec la bibliothèque principale. Concrètement, un client peut valider une sélection de photos pendant qu’un photographe continue son travail dans Peakto, sans avoir à exporter régulièrement de nouvelles versions. Cette synchronisation en temps réel rapproche Peakto des plateformes collaboratives les plus modernes, tout en conservant une philosophie très différente.
Là où la plupart des solutions concurrentes imposent un stockage dans le cloud, Peakto continue de privilégier une approche centrée sur le stockage local. Les images restent sur les disques de l’utilisateur ou sur son NAS. Peakto se charge simplement de fournir un accès distant sécurisé, une recherche intelligente grâce à l’intelligence artificielle et les outils nécessaires au travail collaboratif.
Cette approche permet également d’éviter les coûts parfois importants liés au stockage cloud lorsque les bibliothèques atteignent plusieurs dizaines de téraoctets. Avec cette mise à jour, Peakto cible clairement les photographes professionnels, les vidéastes, les agences de communication ou encore les équipes marketing qui manipulent quotidiennement d’importants volumes de contenus.
Le logiciel combine désormais recherche intelligente, gestion de catalogues, accès distant sécurisé et validation collaborative dans une seule interface, tout en laissant aux utilisateurs le contrôle complet de leurs données.
Peakto est proposé selon plusieurs formules. Une offre Standard, à partir de 10 € par mois, donne accès au logiciel pour Mac ainsi qu’à un espace web personnel permettant de consulter son catalogue à distance.
Les utilisateurs ayant besoin de travailler en équipe peuvent opter pour la formule Pro, facturée à partir de 25 € par mois et par utilisateur. Celle-ci ajoute les fonctions collaboratives, un accès multi-utilisateurs ainsi qu’un mode invité destiné aux clients ou partenaires.
Enfin, pour ceux qui préfèrent éviter un abonnement, Peakto (en version Standard) reste disponible sous la forme d’une licence perpétuelle, incluant un an de mises à jour.
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Cette évolution confirme la stratégie de CYME : proposer une alternative aux plateformes cloud sans sacrifier les outils de collaboration devenus indispensables. Pour les créateurs qui souhaitent conserver leurs photos et vidéos sur leurs propres serveurs tout en travaillant efficacement avec des clients ou des équipes à distance, Peakto devient une solution de plus en plus séduisante. C’est probablement l’une des mises à jour les plus importantes du logiciel depuis son lancement.
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Partager sa bibliothèque devient beaucoup plus simple
Jusqu’à présent, accéder à une photothèque stockée sur un Mac, un disque externe ou un NAS à distance nécessitait souvent une configuration complexe : ouverture de ports, VPN ou réglages réseau parfois décourageants. Avec son nouveau mode Relay, Peakto entend supprimer complètement cette contrainte.
En quelques clics, il devient possible de partager son catalogue avec des collaborateurs, des clients ou des partenaires, tout en conservant les fichiers sur son propre matériel. Les médias restent donc stockés localement, mais deviennent accessibles à distance de manière sécurisée. Cette approche devrait séduire les photographes soucieux de préserver la confidentialité de leurs contenus sans dépendre entièrement d’une plateforme cloud.
Une collaboration enfin en temps réel
La seconde nouveauté concerne Peakto Web. Les utilisateurs invités peuvent désormais consulter les images depuis un simple navigateur et intervenir directement sur les contenus : ajouter des commentaires, attribuer des notes, valider des sélections ou modifier certaines métadonnées.
Toutes ces actions sont synchronisées instantanément avec la bibliothèque principale. Concrètement, un client peut valider une sélection de photos pendant qu’un photographe continue son travail dans Peakto, sans avoir à exporter régulièrement de nouvelles versions. Cette synchronisation en temps réel rapproche Peakto des plateformes collaboratives les plus modernes, tout en conservant une philosophie très différente.
des fichiers toujours en local
Là où la plupart des solutions concurrentes imposent un stockage dans le cloud, Peakto continue de privilégier une approche centrée sur le stockage local. Les images restent sur les disques de l’utilisateur ou sur son NAS. Peakto se charge simplement de fournir un accès distant sécurisé, une recherche intelligente grâce à l’intelligence artificielle et les outils nécessaires au travail collaboratif.
Cette approche permet également d’éviter les coûts parfois importants liés au stockage cloud lorsque les bibliothèques atteignent plusieurs dizaines de téraoctets. Avec cette mise à jour, Peakto cible clairement les photographes professionnels, les vidéastes, les agences de communication ou encore les équipes marketing qui manipulent quotidiennement d’importants volumes de contenus.
Le logiciel combine désormais recherche intelligente, gestion de catalogues, accès distant sécurisé et validation collaborative dans une seule interface, tout en laissant aux utilisateurs le contrôle complet de leurs données.
Prix et disponibilité
Peakto est proposé selon plusieurs formules. Une offre Standard, à partir de 10 € par mois, donne accès au logiciel pour Mac ainsi qu’à un espace web personnel permettant de consulter son catalogue à distance.
Les utilisateurs ayant besoin de travailler en équipe peuvent opter pour la formule Pro, facturée à partir de 25 € par mois et par utilisateur. Celle-ci ajoute les fonctions collaboratives, un accès multi-utilisateurs ainsi qu’un mode invité destiné aux clients ou partenaires.
Enfin, pour ceux qui préfèrent éviter un abonnement, Peakto (en version Standard) reste disponible sous la forme d’une licence perpétuelle, incluant un an de mises à jour.
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Qu’en penser ?
Cette évolution confirme la stratégie de CYME : proposer une alternative aux plateformes cloud sans sacrifier les outils de collaboration devenus indispensables. Pour les créateurs qui souhaitent conserver leurs photos et vidéos sur leurs propres serveurs tout en travaillant efficacement avec des clients ou des équipes à distance, Peakto devient une solution de plus en plus séduisante. C’est probablement l’une des mises à jour les plus importantes du logiciel depuis son lancement.