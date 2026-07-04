Aiarty Image Matting : la solution d'IA pour détourer des sujets sur des photos – 43 % de réduction
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Retirer proprement l’arrière-plan d’une image reste l’une des opérations les plus fréquentes en retouche photo. Que ce soit pour créer une miniature YouTube, préparer une fiche produit, illustrer un article ou réaliser un visuel pour les réseaux sociaux, le détourage est souvent une étape incontournable. Pourtant, dès qu’il s’agit de cheveux, de poils d’animaux ou d’objets transparents, les outils traditionnels montrent rapidement leurs limites.
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Aiarty Image Matting repose sur plusieurs modèles d’intelligence artificielle capables d’identifier automatiquement le sujet principal d’une image et de l’extraire de son environnement. Il s'agit d'obtenir rapidement un résultat exploitable sans passer par de longues opérations de sélection manuelle.
L’application se distingue notamment par sa capacité à gérer les cas complexes : cheveux et fourrures, voiles et objets semi-transparents, fumée et éléments diffus, arrière-plans peu contrastés ou scènes faiblement éclairées. Là où de nombreux outils produisent des contours artificiels ou des découpes approximatives, Aiarty cherche à préserver les détails fins pour conserver un rendu naturel.
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Le processus s’effectue en quatre étapes : importer une image, laisser l’IA détecter automatiquement le sujet, ajuster les contours si nécessaire et, enfin, supprimer ou remplacer l’arrière-plan avant l’export. L’application permet de traiter plusieurs images en lots et ensuite de les exporter en haute résolution, jusqu’en 4K, ou de remplacer le fond par une couleur unie, une autre photo ou un fond transparent au format PNG.
Si les créateurs de contenu et les photographes constituent la cible naturelle du logiciel, les usages sont en réalité assez variés. Pour le e-commerce, l’outil permet de produire rapidement des visuels produits aux arrière-plans homogènes. Dans un contexte professionnel, il peut également servir à illustrer des présentations, des supports marketing ou des documents internes.
Les photographes de portrait ou de mariage apprécieront de leur côté la gestion des cheveux et des tissus fins, souvent particulièrement délicate à détourer avec les outils classiques.
Autre argument mis en avant par l’éditeur : Aiarty fonctionne entièrement en local. Les images ne transitent donc pas par un service cloud pour être traitées. Une approche qui peut séduire les utilisateurs soucieux de confidentialité ou travaillant régulièrement hors connexion.
Le logiciel est compatible avec macOS à partir de Catalina et bénéficie d’optimisations pour les puces Apple Silicon, des M1 aux générations les plus récentes. Il est également disponible sous Windows.
Aiarty propose actuellement sa licence à vie avec une réduction de 43 %. Celle-ci couvre jusqu’à trois ordinateurs et inclut les mises à jour futures ainsi que le support technique prioritaire.
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Qu’en penser ?
Les outils de suppression d’arrière-plan se multiplient depuis quelques années, mais tous ne se valent pas lorsqu’il s’agit de gérer des images complexes. Avec son traitement local, son optimisation pour les Mac Apple Silicon et sa capacité à conserver les détails fins, Aiarty Image Matting tente de se positionner comme une alternative sérieuse aux solutions cloud ou aux logiciels de retouche plus lourds. Pour les utilisateurs qui manipulent régulièrement des visuels, l’approche mérite au minimum un essai.
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C’est précisément sur ce terrain qu’Aiarty Image Matting entend se démarquer.
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L’IA au service du détourage
Aiarty Image Matting repose sur plusieurs modèles d’intelligence artificielle capables d’identifier automatiquement le sujet principal d’une image et de l’extraire de son environnement. Il s'agit d'obtenir rapidement un résultat exploitable sans passer par de longues opérations de sélection manuelle.
L’application se distingue notamment par sa capacité à gérer les cas complexes : cheveux et fourrures, voiles et objets semi-transparents, fumée et éléments diffus, arrière-plans peu contrastés ou scènes faiblement éclairées. Là où de nombreux outils produisent des contours artificiels ou des découpes approximatives, Aiarty cherche à préserver les détails fins pour conserver un rendu naturel.
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Un fonctionnement simple
Le processus s’effectue en quatre étapes : importer une image, laisser l’IA détecter automatiquement le sujet, ajuster les contours si nécessaire et, enfin, supprimer ou remplacer l’arrière-plan avant l’export. L’application permet de traiter plusieurs images en lots et ensuite de les exporter en haute résolution, jusqu’en 4K, ou de remplacer le fond par une couleur unie, une autre photo ou un fond transparent au format PNG.
Une solution pensée pour les créateurs… mais pas uniquement
Si les créateurs de contenu et les photographes constituent la cible naturelle du logiciel, les usages sont en réalité assez variés. Pour le e-commerce, l’outil permet de produire rapidement des visuels produits aux arrière-plans homogènes. Dans un contexte professionnel, il peut également servir à illustrer des présentations, des supports marketing ou des documents internes.
Les photographes de portrait ou de mariage apprécieront de leur côté la gestion des cheveux et des tissus fins, souvent particulièrement délicate à détourer avec les outils classiques.
Une application en local optimisée pour Apple Silicon
Autre argument mis en avant par l’éditeur : Aiarty fonctionne entièrement en local. Les images ne transitent donc pas par un service cloud pour être traitées. Une approche qui peut séduire les utilisateurs soucieux de confidentialité ou travaillant régulièrement hors connexion.
Le logiciel est compatible avec macOS à partir de Catalina et bénéficie d’optimisations pour les puces Apple Silicon, des M1 aux générations les plus récentes. Il est également disponible sous Windows.
Une promotion limitée
Aiarty propose actuellement sa licence à vie avec une réduction de 43 %. Celle-ci couvre jusqu’à trois ordinateurs et inclut les mises à jour futures ainsi que le support technique prioritaire.
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Qu’en penser ?
Les outils de suppression d’arrière-plan se multiplient depuis quelques années, mais tous ne se valent pas lorsqu’il s’agit de gérer des images complexes. Avec son traitement local, son optimisation pour les Mac Apple Silicon et sa capacité à conserver les détails fins, Aiarty Image Matting tente de se positionner comme une alternative sérieuse aux solutions cloud ou aux logiciels de retouche plus lourds. Pour les utilisateurs qui manipulent régulièrement des visuels, l’approche mérite au minimum un essai.
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