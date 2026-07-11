L’app Mac du jour : Antinote pour prendre rapidement une note
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Vous avez besoin de noter quelque chose en urgence, de faire un calcul rapide ou de poser une idée avant de l'oublier ? Mais vous ne voulez pas utiliser Notes pour éviter de le polluer avec des notes rapides ? Antinote est fait pour vous.
Antinote s'invoque avec ⌥A depuis n'importe où sur votre Mac. Une petite fenêtre flottante apparaît, vous tapez, et vous la faites disparaître avec le même raccourci. Pas d'icône dans le Dock, pas de fenêtre qui reste dans votre chemin. L'idée est d’être le plus rapide possible. Vous pouvez passer d’une note à l’autre en faisant un swipe.
Ce n'est pas simplement un bloc-notes vide. Antinote comprend ce que vous écrivez. Tapez = 349 * 0.8 et il affiche immédiatement le résultat. Écrivez 250 EUR in USD et la conversion s'affiche. Tapez timer 25 et un décompte se lance. Il gère même la technique pomodoro (25 minutes de travail suivies de 5 minutes de pause) en tapant timer pomo !
Ces petites fonctions évitent de sortir la calculatrice ou d’ouvrir un onglet pour une conversion.
Antinote peut envoyer son contenu directement vers Apple Notes, Obsidian ou Bear en un clic. C'est le meilleur des deux mondes : la rapidité d'un bloc-notes temporaire, avec la possibilité de sauvegarder ce qui mérite de l'être dans votre outil de prise de notes habituel.
Antinote n’a pas d’abonnement : un prix contenu de 5 $ en achat unique, mises à jour à vie incluses. L'application inclut plusieurs thèmes pour vous permettre d’avoir le look que vous aimez.
Antinote est également disponible dans le catalogue ~Setapp~ si vous êtes déjà abonné à ce service.
Et vous, utilisez-vous Antinote ?
Un raccourci, et c'est là
Antinote s'invoque avec ⌥A depuis n'importe où sur votre Mac. Une petite fenêtre flottante apparaît, vous tapez, et vous la faites disparaître avec le même raccourci. Pas d'icône dans le Dock, pas de fenêtre qui reste dans votre chemin. L'idée est d’être le plus rapide possible. Vous pouvez passer d’une note à l’autre en faisant un swipe.
Ce n'est pas simplement un bloc-notes vide. Antinote comprend ce que vous écrivez. Tapez = 349 * 0.8 et il affiche immédiatement le résultat. Écrivez 250 EUR in USD et la conversion s'affiche. Tapez timer 25 et un décompte se lance. Il gère même la technique pomodoro (25 minutes de travail suivies de 5 minutes de pause) en tapant timer pomo !
Ces petites fonctions évitent de sortir la calculatrice ou d’ouvrir un onglet pour une conversion.
Vers les autres applications
Antinote peut envoyer son contenu directement vers Apple Notes, Obsidian ou Bear en un clic. C'est le meilleur des deux mondes : la rapidité d'un bloc-notes temporaire, avec la possibilité de sauvegarder ce qui mérite de l'être dans votre outil de prise de notes habituel.
5 dollars, une fois
Antinote n’a pas d’abonnement : un prix contenu de 5 $ en achat unique, mises à jour à vie incluses. L'application inclut plusieurs thèmes pour vous permettre d’avoir le look que vous aimez.
Antinote est également disponible dans le catalogue ~Setapp~ si vous êtes déjà abonné à ce service.
Et vous, utilisez-vous Antinote ?