L’app iPhone du jour : le navigateur Quiche remplace Safari
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Safari est le navigateur par défaut sur iPhone. Cependant, certains choix d’Apple peuvent sembler discutables, notamment en ce qui concerne son interface. Si vous cherchez un navigateur totalement personnalisable, Quiche a été fait pour vous.
Basé sur WebKit, le moteur de rendu de Safari, Quiche se différencie en permettant de personnaliser à l’extrême son interface. Pensé pour le mobile, le mode Confort (disponible dans la version Plus payante) adapte l'interface pour que tout soit accessible d'une seule main. Que ce soient vos onglets, vos favoris, les suggestions de recherche : tout remonte à portée de pouce. C'est d'autant plus important avec un iPhone à grand écran.
La barre d'outils est totalement personnalisable. Plus d'une douzaine de boutons différents sont disponibles, que vous pouvez placer où bon vous semble. Vous voulez un bouton pour désactiver JavaScript, passer en mode bureau, fermer tous les onglets ou traduire la page en cours ? Il suffit de le glisser à l'endroit qui vous convient. Pour ma part, j'ai choisi d'afficher les boutons suivants : précédent, suivant, partager, ouvrir un nouvel onglet, ouvrir les onglets ouverts et le menu. Mieux, j’ai pu aussi personnaliser le menu pour qu’il affiche uniquement les éléments qui m’intéressent !
Quiche ne collecte aucune donnée. L'application ne se connecte à aucun serveur tiers pour vous pister ou analyser votre navigation. Il s'agit d'une application développée par un développeur indépendant.
Elle est gratuite mais vous pouvez souscrire à la version Plus qui propose le mode sombre pour tous les sites web, de nouvelles icônes (celle par défaut étant un peu générique) et d’autres styles de boutons. Pour 29,90 € par an ou 2,99 € par mois, c’est le prix du soutien à un développeur indépendant. Personnellement, je l’ai adopté et Quiche remplace totalement Safari pour moi.
Et vous, utilisez-vous un navigateur autre que Safari sur iOS ?
Un navigateur personnalisable
Basé sur WebKit, le moteur de rendu de Safari, Quiche se différencie en permettant de personnaliser à l’extrême son interface. Pensé pour le mobile, le mode Confort (disponible dans la version Plus payante) adapte l'interface pour que tout soit accessible d'une seule main. Que ce soient vos onglets, vos favoris, les suggestions de recherche : tout remonte à portée de pouce. C'est d'autant plus important avec un iPhone à grand écran.
La barre d'outils est totalement personnalisable. Plus d'une douzaine de boutons différents sont disponibles, que vous pouvez placer où bon vous semble. Vous voulez un bouton pour désactiver JavaScript, passer en mode bureau, fermer tous les onglets ou traduire la page en cours ? Il suffit de le glisser à l'endroit qui vous convient. Pour ma part, j'ai choisi d'afficher les boutons suivants : précédent, suivant, partager, ouvrir un nouvel onglet, ouvrir les onglets ouverts et le menu. Mieux, j’ai pu aussi personnaliser le menu pour qu’il affiche uniquement les éléments qui m’intéressent !
Gratuit avec option payante
Quiche ne collecte aucune donnée. L'application ne se connecte à aucun serveur tiers pour vous pister ou analyser votre navigation. Il s'agit d'une application développée par un développeur indépendant.
Elle est gratuite mais vous pouvez souscrire à la version Plus qui propose le mode sombre pour tous les sites web, de nouvelles icônes (celle par défaut étant un peu générique) et d’autres styles de boutons. Pour 29,90 € par an ou 2,99 € par mois, c’est le prix du soutien à un développeur indépendant. Personnellement, je l’ai adopté et Quiche remplace totalement Safari pour moi.
Et vous, utilisez-vous un navigateur autre que Safari sur iOS ?