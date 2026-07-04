L'app Mac du jour : Cotypist, l’autocomplétion qui marche

Tab et un mot, ou une phrase, sont ajoutés

CoTypist devine tout

Tout en local

Gratuit, puis payant si vous écrivez beaucoup

Pendant que vous tapez, CoTypist va deviner la suite et vous la propose en temps réel.Enchaînez les Tab et CoTypist peut écrire des phrases entières. Et cela,, que vous soyez dans Word, Mail ou dans votre navigateur favori.Cela apparaît comme de l'autocomplétion classique.Et cela change tout, car les recommandations sont bien meilleures grâce à ce système.Non seulement les recommandations sont de très bonne qualité, mais CoTypist a une fonctionnalité qui le rend diaboliquement précis. En effet,. Cela lui permettra d'avoir le contexte, la rendant hyper précise. Ainsi, si vous répondez à un mail, CoTypist aura accès au mail auquel vous répondez, connaissant alors le nom de votre interlocuteur et le sujet du mail, et pouvant alors vous donner des recommandations extrêmement précises., comme si l’application lisait dans vos pensées. Il est également possible de fournir un prompt pour avoir des recommandations comme vous le souhaitez.Évidemment, il est naturel de se poser la question de la vie privée. Rassurez-vous :. Rien n’est envoyé à distance sur un serveur. Le modèle de langage profite des puces Apple Silicon. En contrepartie, il faut 16 Go de RAM pour pouvoir pleinement en profiter et télécharger un modèle qui fait plusieurs Go.CoTypist a plusieurs forfaits.: le forfait Free vous donne les suggestions complètes, toujours en local, dans la limite de. Au-delà, les suggestions ne s'arrêtent pas net, elles s'estompent au fur et à mesure.Si vous écrivez tous les jours, deux abonnements sont disponibles. L'abonnement Plus, à 6 €/mois, propose des suggestions illimitées sur un Mac. L’abonnement Pro, à 9 €/mois, vous permet d'utiliser CoTypist sur jusqu'à trois Mac. Il est dommage que pour une application qui fonctionne exclusivement en local, il faille payer un abonnement. Cependant, elle est tellement utile qu'elle peut valoir le coût pour ceux qui écrivent beaucoup.