L'app Mac du jour : Cotypist, l’autocomplétion qui marche
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Vous avez l’habitude du clavier de l’iPhone qui complète, mal, vos phrases. Il existe la même chose sur Mac. Mais une application le fait infiniment mieux que les autres : c’est CoTypist.
Pendant que vous tapez, CoTypist va deviner la suite et vous la propose en temps réel. Il suffit alors d’appuyer sur Tab pour accepter la recommandation. Enchaînez les Tab et CoTypist peut écrire des phrases entières. Et cela, dans n’importe quelle zone de texte, que vous soyez dans Word, Mail ou dans votre navigateur favori.
Cela apparaît comme de l'autocomplétion classique. Là où CoTypist sort du lot, c’est qu’il utilise une IA de type LLM pour trouver les prochains mots que vous allez écrire. Et cela change tout, car les recommandations sont bien meilleures grâce à ce système.
Non seulement les recommandations sont de très bonne qualité, mais CoTypist a une fonctionnalité qui le rend diaboliquement précis. En effet, vous pouvez accepter de laisser l'application prendre régulièrement des photos de votre écran. Cela lui permettra d'avoir le contexte, la rendant hyper précise. Ainsi, si vous répondez à un mail, CoTypist aura accès au mail auquel vous répondez, connaissant alors le nom de votre interlocuteur et le sujet du mail, et pouvant alors vous donner des recommandations extrêmement précises.
L'autocomplétion de CoTypist fonctionne alors tellement bien qu’elle en devient un peu dérangeante, comme si l’application lisait dans vos pensées. Il est également possible de fournir un prompt pour avoir des recommandations comme vous le souhaitez.
Évidemment, il est naturel de se poser la question de la vie privée. Rassurez-vous : l'IA de CoTypist ne fonctionne qu'en local. Rien n’est envoyé à distance sur un serveur. Le modèle de langage profite des puces Apple Silicon. En contrepartie, il faut 16 Go de RAM pour pouvoir pleinement en profiter et télécharger un modèle qui fait plusieurs Go.
CoTypist a plusieurs forfaits. L'application reste utilisable gratuitement : le forfait Free vous donne les suggestions complètes, toujours en local, dans la limite de 100 mots complétés par jour. Au-delà, les suggestions ne s'arrêtent pas net, elles s'estompent au fur et à mesure.
Si vous écrivez tous les jours, deux abonnements sont disponibles. L'abonnement Plus, à 6 €/mois, propose des suggestions illimitées sur un Mac. L’abonnement Pro, à 9 €/mois, vous permet d'utiliser CoTypist sur jusqu'à trois Mac. Il est dommage que pour une application qui fonctionne exclusivement en local, il faille payer un abonnement. Cependant, elle est tellement utile qu'elle peut valoir le coût pour ceux qui écrivent beaucoup.
Si vous avez un Mac Apple Silicon avec assez de RAM, il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer.
Et vous, vous utilisez déjà un outil d'autocomplétion ou d'expansion de texte sur Mac ?
Tab et un mot, ou une phrase, sont ajoutés
Pendant que vous tapez, CoTypist va deviner la suite et vous la propose en temps réel. Il suffit alors d’appuyer sur Tab pour accepter la recommandation. Enchaînez les Tab et CoTypist peut écrire des phrases entières. Et cela, dans n’importe quelle zone de texte, que vous soyez dans Word, Mail ou dans votre navigateur favori.
Cela apparaît comme de l'autocomplétion classique. Là où CoTypist sort du lot, c’est qu’il utilise une IA de type LLM pour trouver les prochains mots que vous allez écrire. Et cela change tout, car les recommandations sont bien meilleures grâce à ce système.
CoTypist devine tout
Non seulement les recommandations sont de très bonne qualité, mais CoTypist a une fonctionnalité qui le rend diaboliquement précis. En effet, vous pouvez accepter de laisser l'application prendre régulièrement des photos de votre écran. Cela lui permettra d'avoir le contexte, la rendant hyper précise. Ainsi, si vous répondez à un mail, CoTypist aura accès au mail auquel vous répondez, connaissant alors le nom de votre interlocuteur et le sujet du mail, et pouvant alors vous donner des recommandations extrêmement précises.
L'autocomplétion de CoTypist fonctionne alors tellement bien qu’elle en devient un peu dérangeante, comme si l’application lisait dans vos pensées. Il est également possible de fournir un prompt pour avoir des recommandations comme vous le souhaitez.
Tout en local
Évidemment, il est naturel de se poser la question de la vie privée. Rassurez-vous : l'IA de CoTypist ne fonctionne qu'en local. Rien n’est envoyé à distance sur un serveur. Le modèle de langage profite des puces Apple Silicon. En contrepartie, il faut 16 Go de RAM pour pouvoir pleinement en profiter et télécharger un modèle qui fait plusieurs Go.
Gratuit, puis payant si vous écrivez beaucoup
CoTypist a plusieurs forfaits. L'application reste utilisable gratuitement : le forfait Free vous donne les suggestions complètes, toujours en local, dans la limite de 100 mots complétés par jour. Au-delà, les suggestions ne s'arrêtent pas net, elles s'estompent au fur et à mesure.
Si vous écrivez tous les jours, deux abonnements sont disponibles. L'abonnement Plus, à 6 €/mois, propose des suggestions illimitées sur un Mac. L’abonnement Pro, à 9 €/mois, vous permet d'utiliser CoTypist sur jusqu'à trois Mac. Il est dommage que pour une application qui fonctionne exclusivement en local, il faille payer un abonnement. Cependant, elle est tellement utile qu'elle peut valoir le coût pour ceux qui écrivent beaucoup.
Si vous avez un Mac Apple Silicon avec assez de RAM, il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer.
Et vous, vous utilisez déjà un outil d'autocomplétion ou d'expansion de texte sur Mac ?