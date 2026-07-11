MacOS 27 futur banger !⎜ORLM-592

MacOS 27 futur banger !



Alors que la bêta publique de macOS 27, baptisé “Golden Gate”, devrait être disponible dans les prochains jours, que vaut réellement la nouvelle version du système d’exploitation du Mac dévoilée lors de la WWDC ? Retour sur sa nouvelle interface, son important travail d’optimisation, la montée en puissance de l’intelligence artificielle avec l’arrivée de Siri AI — bonne nouvelle, il sera disponible en France dès cet automne sur Mac — sans oublier Spotlight, totalement réinventé grâce à Apple Intelligence. Simple évolution ou véritable “banger” capable de transformer notre façon d’utiliser le Mac au quotidien ?



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