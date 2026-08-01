Top accessoires Tech de l'été 2026⎜ORLM-594

Top accessoires Tech de l'été 2026



Quels sont les meilleurs accessoires tech à glisser dans vos bagages cet été ? Pour vous accompagner en vacances, la fine équipe d’ORLM a sélectionné ses accessoires indispensables.



Au programme : sacs, pochettes, souris, routeurs et coques à assortir à votre Mac ou à votre iPhone, mais aussi les meilleures oreillettes Bluetooth, les meilleurs casques et enceintes pour profiter pleinement du voyage.



Nous avons également déniché des écrans CarPlay et des lunettes connectées pour rendre vos trajets plus agréables, sans oublier les objets connectés qui permettent de partir l’esprit tranquille : traceurs pour bagages et passeports, caméras de surveillance, systèmes d’arrosage intelligents ou encore télescopes connectés pour observer le ciel étoilé.



À moins que vous ne préfériez vous envoyer en l’air grâce à notre sélection de drones ! Et pour ne jamais tomber à court d’énergie, nous avons aussi retenu les meilleurs chargeurs, adaptateurs de voyage et batteries externes. Les vacances peuvent commencer… en version 100 % tech !



Débats !