Top accessoires Tech de l'été 2026⎜ORLM-594
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est le week-end, l'heure de... refaire le Mac ! L'émission hebdomadaire animée par Olivier Frigara revient cette semaine avec une actualité bien chargée !
Au sommaire d’On refait le Mac :
Top accessoires Tech de l'été 2026
Au sommaire d’On refait le Mac :
Top accessoires Tech de l'été 2026
Quels sont les meilleurs accessoires tech à glisser dans vos bagages cet été ? Pour vous accompagner en vacances, la fine équipe d’ORLM a sélectionné ses accessoires indispensables.
Au programme : sacs, pochettes, souris, routeurs et coques à assortir à votre Mac ou à votre iPhone, mais aussi les meilleures oreillettes Bluetooth, les meilleurs casques et enceintes pour profiter pleinement du voyage.
Nous avons également déniché des écrans CarPlay et des lunettes connectées pour rendre vos trajets plus agréables, sans oublier les objets connectés qui permettent de partir l’esprit tranquille : traceurs pour bagages et passeports, caméras de surveillance, systèmes d’arrosage intelligents ou encore télescopes connectés pour observer le ciel étoilé.
À moins que vous ne préfériez vous envoyer en l’air grâce à notre sélection de drones ! Et pour ne jamais tomber à court d’énergie, nous avons aussi retenu les meilleurs chargeurs, adaptateurs de voyage et batteries externes. Les vacances peuvent commencer… en version 100 % tech !
Débats !
Quels sont les meilleurs accessoires tech à glisser dans vos bagages cet été ? Pour vous accompagner en vacances, la fine équipe d’ORLM a sélectionné ses accessoires indispensables.
Au programme : sacs, pochettes, souris, routeurs et coques à assortir à votre Mac ou à votre iPhone, mais aussi les meilleures oreillettes Bluetooth, les meilleurs casques et enceintes pour profiter pleinement du voyage.
Nous avons également déniché des écrans CarPlay et des lunettes connectées pour rendre vos trajets plus agréables, sans oublier les objets connectés qui permettent de partir l’esprit tranquille : traceurs pour bagages et passeports, caméras de surveillance, systèmes d’arrosage intelligents ou encore télescopes connectés pour observer le ciel étoilé.
À moins que vous ne préfériez vous envoyer en l’air grâce à notre sélection de drones ! Et pour ne jamais tomber à court d’énergie, nous avons aussi retenu les meilleurs chargeurs, adaptateurs de voyage et batteries externes. Les vacances peuvent commencer… en version 100 % tech !
Débats !