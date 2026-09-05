Mac Mini M6, Mac Studio M5 Max, Ultra⎜ORLM-595

Mac Mini M6, Mac Studio M5 Max, Ultra



Au sommaire d’On refait le Mac : iPhone pliable, iPhone 18 Pro, nouveaux AirPods, Apple TV et peut-être le mystérieux HomePad ! Que va dévoiler John Ternus ?



Mais la surprise est déjà venue des nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Max & Ultra : plus puissants, taillés pour l’IA… mais beaucoup plus chers !



Pourquoi Apple les lance-t-ils maintenant ? Veut-elle contrer Nvidia et AMD ? Et avec sa première puce M6 gravée en 2 nm, Apple prépare-t-elle le Mac à la révolution de l’IA ?



Débats !