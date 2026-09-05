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Mac Mini M6, Mac Studio M5 Max, Ultra⎜ORLM-595

Par Didier Pulicani - Publié le

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Et oui les amis, c'est le week-end, l'heure de... refaire le Mac ! L'émission hebdomadaire animée par Olivier Frigara revient cette semaine avec une actualité bien chargée !

AMac Mini M6, Mac Studio M5 Max, Ultra





Au sommaire d’On refait le Mac :

Mac Mini M6, Mac Studio M5 Max, Ultra

Au sommaire d’On refait le Mac : iPhone pliable, iPhone 18 Pro, nouveaux AirPods, Apple TV et peut-être le mystérieux HomePad ! Que va dévoiler John Ternus ?

Mais la surprise est déjà venue des nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Max & Ultra : plus puissants, taillés pour l’IA… mais beaucoup plus chers !

Pourquoi Apple les lance-t-ils maintenant ? Veut-elle contrer Nvidia et AMD ? Et avec sa première puce M6 gravée en 2 nm, Apple prépare-t-elle le Mac à la révolution de l’IA ?

Débats !