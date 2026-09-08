Logitech lance le MX Keypad, un petit clavier à touches LCD pensé pour les raccourcis et l’IA
Par Laurence - Publié le
Logitech décline son MX Creative Console avec un nouvel accessoire beaucoup plus compact. Baptisé MX Keypad, ce petit boîtier équipé de neuf touches LCD personnalisables permet de lancer des commandes, des macros, des scripts ou encore des prompts IA. Et cette fois, Logitech vise clairement les développeurs et les utilisateurs qui multiplient les interactions avec ChatGPT, Codex ou GitHub Copilot.
Le MX Keypad reprend une partie du concept du MX Creative Console lancé par Logitech, mais abandonne son second module équipé de molettes. Le résultat est un petit pavé de neuf touches LCD couleur, vendu 99,99 dollars, soit moitié moins que les 199,99 dollars demandés pour l’ensemble MX Creative Console.
Chaque touche peut afficher sa propre icône et être associée à une action. L’idée rappelle évidemment les Stream Deck d’Elgato, mais Logitech cherche ici à intégrer son nouvel accessoire dans l’écosystème MX et surtout à le présenter comme un outil de productivité.
Tout passe par Logi Options+, qui permet d’attribuer aux neuf touches des raccourcis, des macros, des scripts ou encore des prompts préenregistrés. Deux boutons supplémentaires permettent de naviguer entre différentes pages, avec jusqu’à 15 pages disponibles.
Les profils peuvent également changer automatiquement en fonction de l’application utilisée. Une même touche pourra donc déclencher une commande dans Visual Studio Code, puis afficher une autre fonction en passant dans Chrome ou Slack.
Logitech met particulièrement en avant les nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle. Un utilisateur qui répète régulièrement les mêmes prompts pourrait par exemple les enregistrer et les déclencher directement depuis une touche physique. De la même manière, le MX Keypad peut servir à lancer des scripts ou certaines commandes utilisées dans un environnement de développement.
Le Logi Marketplace propose pour cela des plugins, profils et packs d’icônes, tandis qu’un éditeur permet de personnaliser l’apparence de chaque bouton. Logitech a par ailleurs développé le MX Keypad en collaboration avec GitHub. Une intégration de GitHub Copilot dans Visual Studio Code est proposée et l’achat comprend trois mois de Copilot Pro+, aussi bien pour les nouveaux utilisateurs que pour les abonnés existants, l’offre étant à activer depuis Logi Options+.
Le constructeur indique également que des plugins développés par la communauté existent pour Claude Code et OpenAI Codex, avec notamment la possibilité de suivre l’état d’un agent ou d'accéder à des commandes du terminal. Les développeurs peuvent enfin concevoir leurs propres plugins grâce au Logi Actions SDK, compatible C# et Node.js.
Le MX Keypad est particulièrement compact avec environ 9,1 x 7,9 cm pour seulement 96 grammes. Il pourra donc facilement trouver sa place à côté d’un clavier ou d’un MacBook Air, sans transformer le bureau en cockpit.
La connexion s’effectue en USB-C et Logitech annonce une compatibilité avec macOS 13 ou plus récent ainsi qu’avec Windows 10 et les versions suivantes. Deux couleurs sont proposées, Graphite et Pale Grey. Le MX Keypad est disponible à compter de ce 8 septembre aux États-Unis pour 99,99 dollars. Le tarif et la disponibilité en France restent à préciser.
Avec le MX Keypad, Logitech ne réinvente évidemment pas le concept du clavier à touches LCD programmables. En revanche, le positionnement est intéressant : plutôt que de s’adresser principalement aux streamers ou aux créateurs, la marque met cette fois en avant les développeurs et les nouveaux workflows liés à l’IA.
À mesure que les assistants comme ChatGPT, Codex ou Copilot prennent davantage de place dans les usages professionnels, disposer de touches dédiées à certains prompts, scripts ou actions récurrentes peut effectivement faire gagner du temps. Reste surtout à savoir jusqu’où Logitech parviendra à enrichir son Marketplace et à attirer les développeurs autour de son SDK.
NEUF TOUCHES LCD ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES
Le MX Keypad reprend une partie du concept du MX Creative Console lancé par Logitech, mais abandonne son second module équipé de molettes. Le résultat est un petit pavé de neuf touches LCD couleur, vendu 99,99 dollars, soit moitié moins que les 199,99 dollars demandés pour l’ensemble MX Creative Console.
Chaque touche peut afficher sa propre icône et être associée à une action. L’idée rappelle évidemment les Stream Deck d’Elgato, mais Logitech cherche ici à intégrer son nouvel accessoire dans l’écosystème MX et surtout à le présenter comme un outil de productivité.
Tout passe par Logi Options+, qui permet d’attribuer aux neuf touches des raccourcis, des macros, des scripts ou encore des prompts préenregistrés. Deux boutons supplémentaires permettent de naviguer entre différentes pages, avec jusqu’à 15 pages disponibles.
Les profils peuvent également changer automatiquement en fonction de l’application utilisée. Une même touche pourra donc déclencher une commande dans Visual Studio Code, puis afficher une autre fonction en passant dans Chrome ou Slack.
DES BOUTONS POUR CHATGPT, CODEX OU COPILOT
Logitech met particulièrement en avant les nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle. Un utilisateur qui répète régulièrement les mêmes prompts pourrait par exemple les enregistrer et les déclencher directement depuis une touche physique. De la même manière, le MX Keypad peut servir à lancer des scripts ou certaines commandes utilisées dans un environnement de développement.
Le Logi Marketplace propose pour cela des plugins, profils et packs d’icônes, tandis qu’un éditeur permet de personnaliser l’apparence de chaque bouton. Logitech a par ailleurs développé le MX Keypad en collaboration avec GitHub. Une intégration de GitHub Copilot dans Visual Studio Code est proposée et l’achat comprend trois mois de Copilot Pro+, aussi bien pour les nouveaux utilisateurs que pour les abonnés existants, l’offre étant à activer depuis Logi Options+.
Le constructeur indique également que des plugins développés par la communauté existent pour Claude Code et OpenAI Codex, avec notamment la possibilité de suivre l’état d’un agent ou d'accéder à des commandes du terminal. Les développeurs peuvent enfin concevoir leurs propres plugins grâce au Logi Actions SDK, compatible C# et Node.js.
UN PETIT ACCESSOIRE À POSER À CÔTÉ DU MAC
Le MX Keypad est particulièrement compact avec environ 9,1 x 7,9 cm pour seulement 96 grammes. Il pourra donc facilement trouver sa place à côté d’un clavier ou d’un MacBook Air, sans transformer le bureau en cockpit.
La connexion s’effectue en USB-C et Logitech annonce une compatibilité avec macOS 13 ou plus récent ainsi qu’avec Windows 10 et les versions suivantes. Deux couleurs sont proposées, Graphite et Pale Grey. Le MX Keypad est disponible à compter de ce 8 septembre aux États-Unis pour 99,99 dollars. Le tarif et la disponibilité en France restent à préciser.
QU’EN PENSER ?
Avec le MX Keypad, Logitech ne réinvente évidemment pas le concept du clavier à touches LCD programmables. En revanche, le positionnement est intéressant : plutôt que de s’adresser principalement aux streamers ou aux créateurs, la marque met cette fois en avant les développeurs et les nouveaux workflows liés à l’IA.
À mesure que les assistants comme ChatGPT, Codex ou Copilot prennent davantage de place dans les usages professionnels, disposer de touches dédiées à certains prompts, scripts ou actions récurrentes peut effectivement faire gagner du temps. Reste surtout à savoir jusqu’où Logitech parviendra à enrichir son Marketplace et à attirer les développeurs autour de son SDK.