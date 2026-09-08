Logitech lance le MX Keypad, un petit clavier à touches LCD pensé pour les raccourcis et l’IA

NEUF TOUCHES LCD ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES

DES BOUTONS POUR CHATGPT, CODEX OU COPILOT

UN PETIT ACCESSOIRE À POSER À CÔTÉ DU MAC

QU’EN PENSER ?



Avec le MX Keypad, Logitech ne réinvente évidemment pas le concept du clavier à touches LCD programmables. En revanche, le positionnement est intéressant : plutôt que de s’adresser principalement aux streamers ou aux créateurs, la marque met cette fois en avant les développeurs et les nouveaux workflows liés à l’IA.



À mesure que les assistants comme ChatGPT, Codex ou Copilot prennent davantage de place dans les usages professionnels, disposer de touches dédiées à certains prompts, scripts ou actions récurrentes peut effectivement faire gagner du temps. Reste surtout à savoir jusqu’où Logitech parviendra à enrichir son Marketplace et à attirer les développeurs autour de son SDK.

Le MX Keypad reprend une partie du concept du MX Creative Console lancé par Logitech, mais abandonne son second module équipé de molettes.Chaque touche peut afficher sa propre icône et être associée à une action. L’idée rappelle évidemment les, mais Logitech cherche ici à intégrer son nouvel accessoire dans l’écosystème MX et surtout à le présenter comme un outil de productivité., qui permet d’attribuer aux neuf touches des raccourcis, des macros, des scripts ou encore des prompts préenregistrés. Deux boutons supplémentaires permettent de naviguer entre différentes pages, avec jusqu’à 15 pages disponibles.. Une même touche pourra donc déclencher une commande dans Visual Studio Code, puis afficher une autre fonction en passant dans Chrome ou Slack.Un utilisateur qui répète régulièrement les mêmes prompts pourrait par exemple les enregistrer et les déclencher directement depuis une touche physique. De la même manière, le MX Keypad peut servir à lancer des scripts ou certaines commandes utilisées dans un environnement de développement.Le Logi Marketplace propose pour cela des plugins, profils et packs d’icônes, tandis qu’un éditeur permet de personnaliser l’apparence de chaque bouton.Une intégration de GitHub Copilot dans Visual Studio Code est proposée et l’achat comprend trois mois de Copilot Pro+, aussi bien pour les nouveaux utilisateurs que pour les abonnés existants, l’offre étant à activer depuis Logi Options+.Le constructeur indique également que, avec notamment la possibilité de suivre l’état d’un agent ou d'accéder à des commandes du terminal. Les développeurs peuvent enfin concevoir leurs propres plugins grâce au Logi Actions SDK, compatible C# et Node.js.. Il pourra donc facilement trouver sa place à côté d’un clavier ou d’un MacBook Air, sans transformer le bureau en cockpit.et Logitech annonce une compatibilité avec macOS 13 ou plus récent ainsi qu’avec Windows 10 et les versions suivantes. Deux couleurs sont proposées, Graphite et Pale Grey. Le MX Keypad est disponible à compter de ce 8 septembre aux États-Unis pour 99,99 dollars. Le tarif et la disponibilité en France restent à préciser.