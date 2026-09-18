Amazon brade la souris Ultra légère Logitech G Pro X Superlight 2 à -44% !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes sur le marché pour une souris légère et bien conçue, c'est peut-être le moment de craquer pour l'excellente Logitech G Pro X Superlight 2 actuellement en promotion à un tarif intéressant.
La souris Logitech G Pro X Superlight 2 (que j'utilise personnellement avec bonheur pour jouer aux côtés de ma fidèle MX Master 4) pèse moins de 60 grammes soit plus de 25% plus légère que la Pro Wireless classique, dispose de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz (récepteur USB inclus), d'un capteur maison Hero 25K à 32 000 DPI, de la compatibilité Powerplay pour la charge sans fil, de grands patins en PTFE et d'une autonomie atteignant 95 heures.
x7xkenq
Pour quelques grammes de moins
Après une première génération réussie, l'accessoiriste a pris le temps de plancher sur une seconde version et réussi à gagner encore 3 grammes (la première version est déjà incroyablement légère à l'usage, ou pourrait presque l'oublier) et lui offre les switchs hybrides optique/mécanique Lightforce, ainsi que le nouveau capteur Hero 2, annoncé comme étant
vous garantissant +10 en charisme et en skill atteignant 32 000 dpi, de quoi traverser deux écrans 6K d'un tremblement.
L'autonomie atteint 95 heures en sans fil et la souris dispose désormais d'un port USB-C pour la recharge. Le dongle Lightspeed est toutefois toujours en USB-A et la compatibilité Powerplay (recharge sans fil via le tapis adéquat) est de la partie.
Ces caractéristiques ont toutefois un prix, puisque la Logtiech G Pro X Superlight 2 (ouf) a été lancée au tarif de 169 euros. La souris Logitech G Pro X Superlight 2 est disponible en noir, blanc ou rose, et les trois modèles sont actuellement en promotion (10€ de moins pour la version noire).
Logitech G Pro X Superlight à -44%
La souris Logitech G Pro X Superlight 2 (que j'utilise personnellement avec bonheur pour jouer aux côtés de ma fidèle MX Master 4) pèse moins de 60 grammes soit plus de 25% plus légère que la Pro Wireless classique, dispose de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz (récepteur USB inclus), d'un capteur maison Hero 25K à 32 000 DPI, de la compatibilité Powerplay pour la charge sans fil, de grands patins en PTFE et d'une autonomie atteignant 95 heures.
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Pour quelques grammes de moins
Après une première génération réussie, l'accessoiriste a pris le temps de plancher sur une seconde version et réussi à gagner encore 3 grammes (la première version est déjà incroyablement légère à l'usage, ou pourrait presque l'oublier) et lui offre les switchs hybrides optique/mécanique Lightforce, ainsi que le nouveau capteur Hero 2, annoncé comme étant
le plus avancé dans le monde du gaming,
L'autonomie atteint 95 heures en sans fil et la souris dispose désormais d'un port USB-C pour la recharge. Le dongle Lightspeed est toutefois toujours en USB-A et la compatibilité Powerplay (recharge sans fil via le tapis adéquat) est de la partie.
Ces caractéristiques ont toutefois un prix, puisque la Logtiech G Pro X Superlight 2 (ouf) a été lancée au tarif de 169 euros. La souris Logitech G Pro X Superlight 2 est disponible en noir, blanc ou rose, et les trois modèles sont actuellement en promotion (10€ de moins pour la version noire).