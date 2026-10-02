Arrêtez de payer pour iCloud : une solution pour transférer les photos et vidéos de son iPhone

Compatible avec l'iPhone 18 Pro et iOS 27

Le transfert de photos au cœur de DearMob

Deux méthodes sont proposées :



Exportation complète en un clic : il est possible de transférer l'intégralité de la pellicule de l'iPhone, photos et vidéos 4K comprises, vers l'ordinateur en une seule opération. Une fonction particulièrement pratique lors d'une migration ou pour effectuer une sauvegarde complète.



Transfert sélectif : le logiciel permet également de choisir précisément les éléments à exporter. Il est par exemple possible de sélectionner les photos d'un album particulier, de filtrer les images selon leur date ou encore de transférer uniquement les selfies, captures d'écran, photos en mode Portrait ou vidéos réalisées pendant un voyage.

Transfert sans perte et prise en charge de nombreux formats

Vidéos 4K et musique : transfert dans les deux sens

Bien plus que des photos

Questions fréquentes

L'éditeur annonce des performances plutôt élevées. Dans des conditions optimales avec une connexion USB 3.0, DearMob serait capable de transférer :

- 100 photos 4K en environ 8 secondes

- 100 morceaux de musique en 35 secondes

- un film de 1 Go en 50 secondes

Une alternative locale à iCloud

La licence comprend :



- toutes les futures mises à jour

- un support technique prioritaire

- une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

- un paiement unique pour un accès à vie.

Finder peut parfoisd'iCloud sont depuis longtemps insuffisants pour la plupart des photothèques, et iTunes appartient désormais au passé.. Pendant ce temps, les bibliothèques de vidéos 4K continuent de grossir, l'espace de stockage iCloud se remplit et la synchronisation peut prendre du temps.C'est notamment pour: permettre de reprendre le contrôle sur sa photothèque, sans abonnement et sans stockage dans le cloud.Contrairement aux solutions reposant essentiellement sur le cloud,. Il est ainsi possible de transférer ses fichiers localement, sans dépendre de la vitesse de sa connexion Internet.Une fois l'iPhone connecté avec un câble USB ou via un réseau Wi-Fi de confiance,Apple et sans synchronisation iCloud.Le logiciel bénéficie actuellement d'une, accompagnée de trois bonus.Cette sélection permetet peut donc faire gagner du temps et de l'espace de stockage.Autre avantage mis en avant par l'éditeur :Les fichiers peuvent par. Une fonction de chiffrement est également proposée pour protéger les images sensibles.DearMob promet donc un, les photos étant conservées dans leur définition et leur qualité originales.Le logiciel prend en charge, ainsi que les formats compatibles avec iOS 27.Le transfert fonctionne également dans les deux sens :. DearMob peut conserver la structure des albums et des dossiers pendant l'opération.L'exportation d'une photothèque complète peut ainsi être, tandis que le transfert sélectif permet de récupérer uniquement les fichiers nécessaires.DearMob ne se limite évidemment pas aux photos.Il est égalementafin de réduire l'espace occupé sur le disque.En cas de problème de compatibilité avec certains formats,afin qu'ils puissent être lus correctement sur l'iPhone ou l'ordinateur.ou sous la forme d'une bibliothèque complète.Le logiciel prend notamment en charge les, mémos vocaux et podcasts.Les fichiers peuvent êtresous macOS ou Windows.Il est même possibleportable pour stocker des fichiers.DearMob intègre enfin, les images et les livres numériques afin d'assurer leur compatibilité avec iOS 27.Selon son éditeur Digiarty,ou des serveurs tiers. Les sauvegardes peuvent également être chiffrées.L'entreprise affirme par ailleursselon l'iPhone, l'ordinateur, le type de connexion et le support de stockage utilisé.Non.déjà présentes sur l'appareil et ajouter uniquement les éléments sélectionnés.. L'éditeur recommande l'utilisation d'un ordinateur équipé d'un GPU relativement récent pour obtenir les meilleures performances.ou qui préfèrent simplement conserver leurs données en local, DearMob iPhone Manager propose une alternative intéressante.Son principal argument reste la, sans passer par le cloud et tout en conservant la qualité originale des fichiers.L'éditeur propose actuellement