Arrêtez de payer pour iCloud : une solution pour transférer les photos et vidéos de son iPhone
Article sponsorisé - Publié le
Lorsque vous passez au tout nouvel iPhone 18 sous iOS 27, l'enthousiasme peut rapidement laisser place à un problème bien connu : comment transférer en toute sécurité plusieurs années de photos et de vidéos 4K vers son ordinateur ?
Finder peut parfois montrer ses limites lors du transfert de grandes quantités de fichiers, les 5 Go gratuits d'iCloud sont depuis longtemps insuffisants pour la plupart des photothèques, et iTunes appartient désormais au passé.
Les outils d'Apple ne répondent donc pas forcément aux besoins de tous les utilisateurs. Pendant ce temps, les bibliothèques de vidéos 4K continuent de grossir, l'espace de stockage iCloud se remplit et la synchronisation peut prendre du temps.
C'est notamment pour éviter cette dépendance au cloud que certains utilisateurs préfèrent une solution locale. DearMob iPhone Manager a précisément été conçu dans cette optique : permettre de reprendre le contrôle sur sa photothèque, sans abonnement et sans stockage dans le cloud.
DearMob iPhone Manager est compatible avec toute la gamme iPhone 18, notamment les iPhone 18 Ultra et iPhone 18 Pro Max, ainsi qu'avec iOS 27.
Contrairement aux solutions reposant essentiellement sur le cloud, le logiciel utilise une connexion directe en USB ou en Wi-Fi entre l'iPhone et un Mac ou un PC. Il est ainsi possible de transférer ses fichiers localement, sans dépendre de la vitesse de sa connexion Internet.
Une fois l'iPhone connecté avec un câble USB ou via un réseau Wi-Fi de confiance, DearMob détecte l'appareil et permet de commencer le transfert des photos sans connexion à un identifiant Apple et sans synchronisation iCloud.
Le logiciel bénéficie actuellement d'une promotion limitée avec 62 % de réduction sur la licence à vie, accompagnée de trois bonus.
DearMob propose des fonctions complètes de sauvegarde et de restauration, mais le transfert de photos constitue l'une de ses fonctions principales.
Cette sélection permet d'éviter de transférer inutilement l'ensemble de la photothèque et peut donc faire gagner du temps et de l'espace de stockage.
Autre avantage mis en avant par l'éditeur : lors d'une restauration, DearMob n'écrase pas les fichiers déjà présents sur l'appareil.
Les fichiers peuvent par ailleurs être exportés directement vers un disque dur externe, un SSD ou un NAS. Une fonction de chiffrement est également proposée pour protéger les images sensibles.
Pour les photographes et les créateurs de contenu, conserver la qualité originale des fichiers est évidemment essentiel.
DearMob promet donc un transfert sans compression ni perte de qualité, les photos étant conservées dans leur définition et leur qualité originales.
Le logiciel prend en charge les principaux formats utilisés sur iPhone, notamment HEIC, ProRAW, JPEG et PNG, ainsi que les formats compatibles avec iOS 27.
Le transfert fonctionne également dans les deux sens : de l'iPhone vers l'ordinateur, mais aussi de l'ordinateur vers l'iPhone. DearMob peut conserver la structure des albums et des dossiers pendant l'opération.
L'exportation d'une photothèque complète peut ainsi être lancée en quelques clics, tandis que le transfert sélectif permet de récupérer uniquement les fichiers nécessaires.
DearMob ne se limite évidemment pas aux photos.
Pour les vidéos 4K, le logiciel permet de conserver les fichiers dans leur qualité originale, notamment pour effectuer du montage ou de l'archivage.
Il est également possible de compresser les vidéos pendant le transfert afin de réduire l'espace occupé sur le disque.
En cas de problème de compatibilité avec certains formats, DearMob peut convertir automatiquement les fichiers pendant leur transfert afin qu'ils puissent être lus correctement sur l'iPhone ou l'ordinateur.
La gestion de la musique fonctionne sur le même principe. Les morceaux peuvent être importés ou exportés individuellement ou sous la forme d'une bibliothèque complète.
DearMob permet également de gérer de nombreux autres types de données présentes sur un iPhone ou un iPad.
Le logiciel prend notamment en charge les contacts, SMS, calendriers, livres numériques, sonneries personnalisées, mémos vocaux et podcasts.
Les fichiers peuvent être exportés et importés entre un iPhone, un iPad et un ordinateur sous macOS ou Windows.
Il est même possible d'utiliser l'iPhone comme une sorte de clé USB portable pour stocker des fichiers.
DearMob intègre enfin plusieurs outils de conversion pour les vidéos, les images et les livres numériques afin d'assurer leur compatibilité avec iOS 27.
DearMob iPhone Manager est-il sécurisé ?
Selon son éditeur Digiarty, les données restent stockées localement et ne sont pas envoyées vers un service cloud ou des serveurs tiers. Les sauvegardes peuvent également être chiffrées.
L'entreprise affirme par ailleurs ne collecter aucune donnée personnelle dans le cadre de ces opérations.
Quelle est la vitesse de transfert des photos ?
Les performances réelles peuvent évidemment varier selon l'iPhone, l'ordinateur, le type de connexion et le support de stockage utilisé.
Le logiciel risque-t-il d'effacer mes données existantes ?
Non. La restauration sélective est conçue pour conserver les données déjà présentes sur l'appareil et ajouter uniquement les éléments sélectionnés.
Quels systèmes sont compatibles ?
DearMob iPhone Manager est disponible pour macOS et Windows. L'éditeur recommande l'utilisation d'un ordinateur équipé d'un GPU relativement récent pour obtenir les meilleures performances.
Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas augmenter continuellement leur stockage iCloud ou qui préfèrent simplement conserver leurs données en local, DearMob iPhone Manager propose une alternative intéressante.
Son principal argument reste la possibilité de transférer rapidement les photos et vidéos d'un iPhone vers un ordinateur, sans passer par le cloud et tout en conservant la qualité originale des fichiers.
L'éditeur propose actuellement 62 % de réduction sur la licence à vie ainsi que trois cadeaux supplémentaires.
Finder peut parfois montrer ses limites lors du transfert de grandes quantités de fichiers, les 5 Go gratuits d'iCloud sont depuis longtemps insuffisants pour la plupart des photothèques, et iTunes appartient désormais au passé.
Les outils d'Apple ne répondent donc pas forcément aux besoins de tous les utilisateurs. Pendant ce temps, les bibliothèques de vidéos 4K continuent de grossir, l'espace de stockage iCloud se remplit et la synchronisation peut prendre du temps.
C'est notamment pour éviter cette dépendance au cloud que certains utilisateurs préfèrent une solution locale. DearMob iPhone Manager a précisément été conçu dans cette optique : permettre de reprendre le contrôle sur sa photothèque, sans abonnement et sans stockage dans le cloud.
Compatible avec l'iPhone 18 Pro et iOS 27
DearMob iPhone Manager est compatible avec toute la gamme iPhone 18, notamment les iPhone 18 Ultra et iPhone 18 Pro Max, ainsi qu'avec iOS 27.
Contrairement aux solutions reposant essentiellement sur le cloud, le logiciel utilise une connexion directe en USB ou en Wi-Fi entre l'iPhone et un Mac ou un PC. Il est ainsi possible de transférer ses fichiers localement, sans dépendre de la vitesse de sa connexion Internet.
Une fois l'iPhone connecté avec un câble USB ou via un réseau Wi-Fi de confiance, DearMob détecte l'appareil et permet de commencer le transfert des photos sans connexion à un identifiant Apple et sans synchronisation iCloud.
Le logiciel bénéficie actuellement d'une promotion limitée avec 62 % de réduction sur la licence à vie, accompagnée de trois bonus.
Le transfert de photos au cœur de DearMob
DearMob propose des fonctions complètes de sauvegarde et de restauration, mais le transfert de photos constitue l'une de ses fonctions principales.
Deux méthodes sont proposées :
Exportation complète en un clic : il est possible de transférer l'intégralité de la pellicule de l'iPhone, photos et vidéos 4K comprises, vers l'ordinateur en une seule opération. Une fonction particulièrement pratique lors d'une migration ou pour effectuer une sauvegarde complète.
Transfert sélectif : le logiciel permet également de choisir précisément les éléments à exporter. Il est par exemple possible de sélectionner les photos d'un album particulier, de filtrer les images selon leur date ou encore de transférer uniquement les selfies, captures d'écran, photos en mode Portrait ou vidéos réalisées pendant un voyage.
Exportation complète en un clic : il est possible de transférer l'intégralité de la pellicule de l'iPhone, photos et vidéos 4K comprises, vers l'ordinateur en une seule opération. Une fonction particulièrement pratique lors d'une migration ou pour effectuer une sauvegarde complète.
Transfert sélectif : le logiciel permet également de choisir précisément les éléments à exporter. Il est par exemple possible de sélectionner les photos d'un album particulier, de filtrer les images selon leur date ou encore de transférer uniquement les selfies, captures d'écran, photos en mode Portrait ou vidéos réalisées pendant un voyage.
Cette sélection permet d'éviter de transférer inutilement l'ensemble de la photothèque et peut donc faire gagner du temps et de l'espace de stockage.
Autre avantage mis en avant par l'éditeur : lors d'une restauration, DearMob n'écrase pas les fichiers déjà présents sur l'appareil.
Les fichiers peuvent par ailleurs être exportés directement vers un disque dur externe, un SSD ou un NAS. Une fonction de chiffrement est également proposée pour protéger les images sensibles.
Transfert sans perte et prise en charge de nombreux formats
Pour les photographes et les créateurs de contenu, conserver la qualité originale des fichiers est évidemment essentiel.
DearMob promet donc un transfert sans compression ni perte de qualité, les photos étant conservées dans leur définition et leur qualité originales.
Le logiciel prend en charge les principaux formats utilisés sur iPhone, notamment HEIC, ProRAW, JPEG et PNG, ainsi que les formats compatibles avec iOS 27.
Le transfert fonctionne également dans les deux sens : de l'iPhone vers l'ordinateur, mais aussi de l'ordinateur vers l'iPhone. DearMob peut conserver la structure des albums et des dossiers pendant l'opération.
L'exportation d'une photothèque complète peut ainsi être lancée en quelques clics, tandis que le transfert sélectif permet de récupérer uniquement les fichiers nécessaires.
Vidéos 4K et musique : transfert dans les deux sens
DearMob ne se limite évidemment pas aux photos.
Pour les vidéos 4K, le logiciel permet de conserver les fichiers dans leur qualité originale, notamment pour effectuer du montage ou de l'archivage.
Il est également possible de compresser les vidéos pendant le transfert afin de réduire l'espace occupé sur le disque.
En cas de problème de compatibilité avec certains formats, DearMob peut convertir automatiquement les fichiers pendant leur transfert afin qu'ils puissent être lus correctement sur l'iPhone ou l'ordinateur.
La gestion de la musique fonctionne sur le même principe. Les morceaux peuvent être importés ou exportés individuellement ou sous la forme d'une bibliothèque complète.
Bien plus que des photos
DearMob permet également de gérer de nombreux autres types de données présentes sur un iPhone ou un iPad.
Le logiciel prend notamment en charge les contacts, SMS, calendriers, livres numériques, sonneries personnalisées, mémos vocaux et podcasts.
Les fichiers peuvent être exportés et importés entre un iPhone, un iPad et un ordinateur sous macOS ou Windows.
Il est même possible d'utiliser l'iPhone comme une sorte de clé USB portable pour stocker des fichiers.
DearMob intègre enfin plusieurs outils de conversion pour les vidéos, les images et les livres numériques afin d'assurer leur compatibilité avec iOS 27.
Questions fréquentes
DearMob iPhone Manager est-il sécurisé ?
Selon son éditeur Digiarty, les données restent stockées localement et ne sont pas envoyées vers un service cloud ou des serveurs tiers. Les sauvegardes peuvent également être chiffrées.
L'entreprise affirme par ailleurs ne collecter aucune donnée personnelle dans le cadre de ces opérations.
Quelle est la vitesse de transfert des photos ?
L'éditeur annonce des performances plutôt élevées. Dans des conditions optimales avec une connexion USB 3.0, DearMob serait capable de transférer :
- 100 photos 4K en environ 8 secondes
- 100 morceaux de musique en 35 secondes
- un film de 1 Go en 50 secondes
- 100 photos 4K en environ 8 secondes
- 100 morceaux de musique en 35 secondes
- un film de 1 Go en 50 secondes
Les performances réelles peuvent évidemment varier selon l'iPhone, l'ordinateur, le type de connexion et le support de stockage utilisé.
Le logiciel risque-t-il d'effacer mes données existantes ?
Non. La restauration sélective est conçue pour conserver les données déjà présentes sur l'appareil et ajouter uniquement les éléments sélectionnés.
Quels systèmes sont compatibles ?
DearMob iPhone Manager est disponible pour macOS et Windows. L'éditeur recommande l'utilisation d'un ordinateur équipé d'un GPU relativement récent pour obtenir les meilleures performances.
Une alternative locale à iCloud
Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas augmenter continuellement leur stockage iCloud ou qui préfèrent simplement conserver leurs données en local, DearMob iPhone Manager propose une alternative intéressante.
Son principal argument reste la possibilité de transférer rapidement les photos et vidéos d'un iPhone vers un ordinateur, sans passer par le cloud et tout en conservant la qualité originale des fichiers.
L'éditeur propose actuellement 62 % de réduction sur la licence à vie ainsi que trois cadeaux supplémentaires.
La licence comprend :
- toutes les futures mises à jour
- un support technique prioritaire
- une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
- un paiement unique pour un accès à vie.
- toutes les futures mises à jour
- un support technique prioritaire
- une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
- un paiement unique pour un accès à vie.