Voici les paramètres à changer tout de suite sur macOS 27 Golden Gate
Par Nicolas Sabatier - Publié le
macOS 27 Golden Gate propose beaucoup de nouveautés. Cependant, si vous laissez tout par défaut, vous risquez de passer à côté de fonctionnalités bien pratiques. Voici une liste des plus intéressantes.
Grâce à l’IA boostée par Gemini, les derniers systèmes d’exploitation d’Apple proposent de nouvelles fonctionnalités bien pratiques. C’est le cas de Mail qui peut commencer à rédiger des réponses aux mails en utilisant votre style d’écriture.
Pour mettre en place cette nouvelle fonctionnalité, il faut aller dans les Réglages de Mail, puis Rédaction, et cochez Personnaliser les réponses intelligentes, qui est désactivé par défaut. Mail imitera alors votre façon d’écrire les mails et vous proposera un texte de réponse.
Quand vous renommez un fichier, le Finder peut vous aider à trouver un nom adapté au lieu de nom1 ou document1. Pour cela, il faut aller dans les réglages du Finder, dans la partie Général puis cochez Suggérer des noms de fichiers.
Le Finder vous proposera alors un nom de fichier lors du renommage en analysant son contenu.
Si vous êtes comme moi, vous devez avoir des dizaines d'onglets ouverts dans votre navigateur. Il est alors difficile de s’y retrouver. Apple a pensé à vous. Ouvrez Safari, allez dans les réglages et dans la partie Onglets, vous pouvez choisir dans Organiser les onglets : Créer automatiquement les thèmes. Cela va regrouper les onglets automatiquement par sujet. L’autre choix est Afficher les onglets associés. Cela permet à Safari de vous proposer, pour chaque onglet, avec quel autre onglet vous pouvez l’associer. Ainsi, il ne fait rien sans votre consentement, contrairement au Créer automatiquement les thèmes qui organisera tout directement.
Grâce à l’IA générative, macOS peut générer automatiquement des sous-titres pour n’importe quelle vidéo. Cela est non seulement très utile pour les personnes ayant des problèmes d’audition, mais cela est aussi intéressant pour tout le monde. Par exemple, on peut demander à macOS d’afficher automatiquement les sous-titres quand le son est coupé. Pour cela, il faut aller dans les Réglages > Accessibilité > Sous-titres codés et SM et cochez Afficher lorsque le son est coupé.
Cela affichera automatiquement les sous-titres d'une vidéo si vous avez coupé le son. S’ils ne sont pas disponibles, ce sera votre Mac qui les générera automatiquement. Profitez-en pour cocher aussi Appliquer à toutes les apps.
macOS 27 vous permet d’avoir une icône de batterie pour vos Mac portables ressemblant un peu à celle que l’on trouve sur iOS. Pour cela, allez dans Réglages > Barre des menus > Batterie > Afficher le pourcentage.
Vous aurez alors une icône de batterie plus compacte dans la barre des menus et elle affichera aussi le pourcentage de la batterie directement dans l’icône.
Si vous avez un Mac avec processeur Apple Silicon, ce réglage est fait pour vous. Les applications basées sur les processeurs Intel vont être abandonnées pour la prochaine version de macOS. C’est donc le moment de s’en débarrasser. Attention tout de même, certaines applications (ou jeux) risquent de vous manquer...
Pour cela, allez dans Réglages > Général > Informations et cliquez sur le bouton Détails à côté de Apps basées sur Intel.
Vous aurez alors la liste des applications qui tournent encore sous Rosetta. Il faut alors vérifier qu’elles possèdent bien une version mise à jour pour Apple Silicon.
C’est là que je me rends compte que Sonos n’a pas prévu de faire une version Apple Silicon de son application et demande à ses clients d’utiliser la version web…
Et vous, quel paramètre avez-vous activé sur macOS 27 Golden Gate ?
Mail vous propose de répondre à votre place
Grâce à l’IA boostée par Gemini, les derniers systèmes d’exploitation d’Apple proposent de nouvelles fonctionnalités bien pratiques. C’est le cas de Mail qui peut commencer à rédiger des réponses aux mails en utilisant votre style d’écriture.
Pour mettre en place cette nouvelle fonctionnalité, il faut aller dans les Réglages de Mail, puis Rédaction, et cochez Personnaliser les réponses intelligentes, qui est désactivé par défaut. Mail imitera alors votre façon d’écrire les mails et vous proposera un texte de réponse.
Le Finder peut vous suggérer des noms de fichier
Quand vous renommez un fichier, le Finder peut vous aider à trouver un nom adapté au lieu de nom1 ou document1. Pour cela, il faut aller dans les réglages du Finder, dans la partie Général puis cochez Suggérer des noms de fichiers.
Le Finder vous proposera alors un nom de fichier lors du renommage en analysant son contenu.
Safari fait le ménage pour vous
Si vous êtes comme moi, vous devez avoir des dizaines d'onglets ouverts dans votre navigateur. Il est alors difficile de s’y retrouver. Apple a pensé à vous. Ouvrez Safari, allez dans les réglages et dans la partie Onglets, vous pouvez choisir dans Organiser les onglets : Créer automatiquement les thèmes. Cela va regrouper les onglets automatiquement par sujet. L’autre choix est Afficher les onglets associés. Cela permet à Safari de vous proposer, pour chaque onglet, avec quel autre onglet vous pouvez l’associer. Ainsi, il ne fait rien sans votre consentement, contrairement au Créer automatiquement les thèmes qui organisera tout directement.
Génération de sous-titres
Grâce à l’IA générative, macOS peut générer automatiquement des sous-titres pour n’importe quelle vidéo. Cela est non seulement très utile pour les personnes ayant des problèmes d’audition, mais cela est aussi intéressant pour tout le monde. Par exemple, on peut demander à macOS d’afficher automatiquement les sous-titres quand le son est coupé. Pour cela, il faut aller dans les Réglages > Accessibilité > Sous-titres codés et SM et cochez Afficher lorsque le son est coupé.
Cela affichera automatiquement les sous-titres d'une vidéo si vous avez coupé le son. S’ils ne sont pas disponibles, ce sera votre Mac qui les générera automatiquement. Profitez-en pour cocher aussi Appliquer à toutes les apps.
Changer l’icône de batterie comme dans iOS
macOS 27 vous permet d’avoir une icône de batterie pour vos Mac portables ressemblant un peu à celle que l’on trouve sur iOS. Pour cela, allez dans Réglages > Barre des menus > Batterie > Afficher le pourcentage.
Vous aurez alors une icône de batterie plus compacte dans la barre des menus et elle affichera aussi le pourcentage de la batterie directement dans l’icône.
Se débarrasser des applications Intel
Si vous avez un Mac avec processeur Apple Silicon, ce réglage est fait pour vous. Les applications basées sur les processeurs Intel vont être abandonnées pour la prochaine version de macOS. C’est donc le moment de s’en débarrasser. Attention tout de même, certaines applications (ou jeux) risquent de vous manquer...
Pour cela, allez dans Réglages > Général > Informations et cliquez sur le bouton Détails à côté de Apps basées sur Intel.
Vous aurez alors la liste des applications qui tournent encore sous Rosetta. Il faut alors vérifier qu’elles possèdent bien une version mise à jour pour Apple Silicon.
C’est là que je me rends compte que Sonos n’a pas prévu de faire une version Apple Silicon de son application et demande à ses clients d’utiliser la version web…
Et vous, quel paramètre avez-vous activé sur macOS 27 Golden Gate ?