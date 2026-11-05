Amazon brade cette clé USB-C et USB-A à -32% : une solution ultra pratique !

Lexar Jumpdrive D500

Une clé USB polyvalente avec deux connecteurs

Si les SSD externes ont largement gagné en popularité ces dernières années, les clés USB conservent quelques arguments intéressants,. Avec la JumpDrive Solid State Dual Drive D500, Lexar entend justement réunir les avantages de ces deux catégories de produits.La particularité de cette clé USB est. Une configuration qui permet de passer facilement d'un appareil récent à un ordinateur plus ancien, sans utiliser le moindre adaptateur. Il sera ainsi possible de transférer des documents, des photos ou des vidéos entre un iPhone 15 ou plus récent, un iPad doté d'un port USB-C, un MacBook ou encore un PC.Lexar a également soigné la conception de sa D500 avec. L'ensemble affiche des dimensions de 63,2 x 16 x 9,7 mm pour un poids de 26,6 grammes. La clé dispose également d'un emplacement permettant de l'accrocher à un porte-clés ou à une dragonne.Contrairement aux clés USB traditionnelles d'entrée de gamme, la Lexar D500 mise sur des performances proches de celles de certains SSD externes utilisant des interfaces plus anciennes. Grâce à son interface USB 3.2 Gen 1,. Plus précisément, les versions de 128 et 256 Go annoncent jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 360 Mo/s en écriture. La déclinaison de 512 Go peut atteindre 400 Mo/s dans les deux sens, tandis que le modèle de 1 To affiche jusqu'à 390 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture.Selon Lexar, ces performances permettraient de transférer des fichiers. De quoi faciliter les transferts de vidéos volumineuses, de bibliothèques de photos ou encore de fichiers professionnels. Bien entendu, les débits réels dépendront notamment des performances des ports de l'appareil utilisé. Il faudra toutefois garder à l'esprit que l'USB 3.2 Gen 1 reste limité à une bande passante théorique de 5 Gb/s. La D500 ne pourra donc pas rivaliser avec les SSD externes les plus performants en USB 10 Gb/s, USB4 ou Thunderbolt. Notons qu'il s'agit ici d'une édition AFA reprenant les couleurs de l'équipe de foot d'Argentine.