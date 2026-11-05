Amazon brade cette clé USB-C et USB-A à -32% : une solution ultra pratique !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec la JumpDrive D500, Lexar propose une clé USB qui mise sur des débits élevés, une capacité de stockage généreuse et une double connectique USB-C et USB-A. Un accessoire compact qui pourrait se montrer particulièrement pratique pour transférer rapidement des fichiers entre un Mac, un PC, un iPhone ou un iPad, sans avoir besoin d'un câble ou d'un adaptateur.
Si les SSD externes ont largement gagné en popularité ces dernières années, les clés USB conservent quelques arguments intéressants, à commencer par leur encombrement et leur facilité d'utilisation. Avec la JumpDrive Solid State Dual Drive D500, Lexar entend justement réunir les avantages de ces deux catégories de produits.
La particularité de cette clé USB est de disposer de deux connecteurs, l'un au format USB-C et l'autre en USB-A. Une configuration qui permet de passer facilement d'un appareil récent à un ordinateur plus ancien, sans utiliser le moindre adaptateur. Il sera ainsi possible de transférer des documents, des photos ou des vidéos entre un iPhone 15 ou plus récent, un iPad doté d'un port USB-C, un MacBook ou encore un PC.
Lexar a également soigné la conception de sa D500 avec un boîtier métallique et un mécanisme pivotant permettant de protéger les connecteurs. L'ensemble affiche des dimensions de 63,2 x 16 x 9,7 mm pour un poids de 26,6 grammes. La clé dispose également d'un emplacement permettant de l'accrocher à un porte-clés ou à une dragonne.
Contrairement aux clés USB traditionnelles d'entrée de gamme, la Lexar D500 mise sur des performances proches de celles de certains SSD externes utilisant des interfaces plus anciennes. Grâce à son interface USB 3.2 Gen 1, elle peut atteindre des débits de 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 400 Mo/s en écriture. Plus précisément, les versions de 128 et 256 Go annoncent jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 360 Mo/s en écriture. La déclinaison de 512 Go peut atteindre 400 Mo/s dans les deux sens, tandis que le modèle de 1 To affiche jusqu'à 390 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture.
Selon Lexar, ces performances permettraient de transférer des fichiers jusqu'à quatre fois plus rapidement qu'avec une clé USB classique servant de référence à 100 Mo/s. De quoi faciliter les transferts de vidéos volumineuses, de bibliothèques de photos ou encore de fichiers professionnels. Bien entendu, les débits réels dépendront notamment des performances des ports de l'appareil utilisé. Il faudra toutefois garder à l'esprit que l'USB 3.2 Gen 1 reste limité à une bande passante théorique de 5 Gb/s. La D500 ne pourra donc pas rivaliser avec les SSD externes les plus performants en USB 10 Gb/s, USB4 ou Thunderbolt. Notons qu'il s'agit ici d'une édition AFA reprenant les couleurs de l'équipe de foot d'Argentine.
Lexar Jumpdrive D500
Si les SSD externes ont largement gagné en popularité ces dernières années, les clés USB conservent quelques arguments intéressants, à commencer par leur encombrement et leur facilité d'utilisation. Avec la JumpDrive Solid State Dual Drive D500, Lexar entend justement réunir les avantages de ces deux catégories de produits.
La particularité de cette clé USB est de disposer de deux connecteurs, l'un au format USB-C et l'autre en USB-A. Une configuration qui permet de passer facilement d'un appareil récent à un ordinateur plus ancien, sans utiliser le moindre adaptateur. Il sera ainsi possible de transférer des documents, des photos ou des vidéos entre un iPhone 15 ou plus récent, un iPad doté d'un port USB-C, un MacBook ou encore un PC.
Lexar a également soigné la conception de sa D500 avec un boîtier métallique et un mécanisme pivotant permettant de protéger les connecteurs. L'ensemble affiche des dimensions de 63,2 x 16 x 9,7 mm pour un poids de 26,6 grammes. La clé dispose également d'un emplacement permettant de l'accrocher à un porte-clés ou à une dragonne.
Une clé USB polyvalente avec deux connecteurs
Contrairement aux clés USB traditionnelles d'entrée de gamme, la Lexar D500 mise sur des performances proches de celles de certains SSD externes utilisant des interfaces plus anciennes. Grâce à son interface USB 3.2 Gen 1, elle peut atteindre des débits de 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 400 Mo/s en écriture. Plus précisément, les versions de 128 et 256 Go annoncent jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 360 Mo/s en écriture. La déclinaison de 512 Go peut atteindre 400 Mo/s dans les deux sens, tandis que le modèle de 1 To affiche jusqu'à 390 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture.
Selon Lexar, ces performances permettraient de transférer des fichiers jusqu'à quatre fois plus rapidement qu'avec une clé USB classique servant de référence à 100 Mo/s. De quoi faciliter les transferts de vidéos volumineuses, de bibliothèques de photos ou encore de fichiers professionnels. Bien entendu, les débits réels dépendront notamment des performances des ports de l'appareil utilisé. Il faudra toutefois garder à l'esprit que l'USB 3.2 Gen 1 reste limité à une bande passante théorique de 5 Gb/s. La D500 ne pourra donc pas rivaliser avec les SSD externes les plus performants en USB 10 Gb/s, USB4 ou Thunderbolt. Notons qu'il s'agit ici d'une édition AFA reprenant les couleurs de l'équipe de foot d'Argentine.