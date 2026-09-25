L'iPhone 17 Pro et Pro Max est en promo : jusqu'à -750€ par rapport à l'iPhone 18 Pro !

Des caractéristiques assez proches

L’A19 Pro très loin d’être dépassée

Trois capteurs de 48 mégapixels et toujours un zoom 8x

Un peu d’autonomie contre plusieurs centaines d’euros ?

Le choix de la raison

Premier élément à prendre en considération : l’écran. Et sur ce point,L’iPhone 17 Pro embarque déjà une excellente dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces affichant 2 622 x 1 206 pixels, avec ProMotion jusqu’à 120 Hz, affichage permanent et une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits en extérieur. Des caractéristiques que l’on retrouve à l’identique sur l’iPhone 18 Pro.Pour un utilisateur passant régulièrement plusieurs heures devant son smartphone, lNavigation dans iOS, consultation des réseaux sociaux, vidéo, jeu ou retouche photo : l’iPhone 17 Pro reste équipé d’un des meilleurs écrans disponibles sur un smartphone Apple.Le design suit d’ailleurs la même logique. Les deux appareils disposent d’un châssis unibody en aluminium, d’un Ceramic Shield 2 en façade et affichent exactement les mêmes dimensions principales., contre 211 grammes pour son successeur.Évidemment, l’iPhone 18 Pro récupère la nouvelle puce A20 Pro. Apple annonce notamment des performances graphiques soutenues pouvant progresser jusqu’à 40 % grâce à une nouvelle architecture et à une chambre à vapeur plus imposante. Les capacités dédiées à l’intelligence artificielle progressent également sensiblement. Sur le papier, la différence est donc réelle. Dans la pratique,Pour tous les autres,. Le smartphone dispose déjà d’une chambre à vapeur permettant de maintenir ses performances sur la durée, d’un CPU à six cœurs et d’un GPU à six cœurs avec accélérateurs neuronaux. Autrement dit, il n’existe aujourd’hui pratiquement aucune application classique susceptible de mettre réellement l’iPhone 17 Pro en difficulté.La photographie constitue certainement. Apple introduit notamment une ouverture variable sur le capteur principal Fusion de 48 mégapixels, avec plusieurs ouvertures allant de ƒ/1,48 à ƒ/4,0. Le constructeur promet ainsi davantage de possibilités créatives, notamment pour gérer la profondeur de champ et améliorer certaines prises de vue lorsque la luminosité vient à manquer.Pour autant, l’iPhone 17 Pro n'est absolument pas largué.Ce dernier permet d'obtenir un équivalent 200 mm avec un zoom de qualité optique 8x. Sa caméra avant Center Stage de 18 mégapixels est également toujours d’actualité sur le nouveau modèle.L’iPhone 18 Pro sera donc logiquement plus intéressant pour les photographes et vidéastes souhaitant disposer du système le plus complet possible. Mais, difficile de considérer l’iPhone 17 Pro comme dépassé.Apple améliore également l’autonomie.La recharge filaire progresse elle aussi : le nouveau modèle peut atteindre 50 % en une quinzaine de minutes avec un adaptateur compatible, contre environ 20 minutes pour son prédécesseur.Ce sont évidemment des améliorations appréciables, mais pas nécessairement déterminantes. Trois heures d’autonomie théorique supplémentaires et cinq minutes gagnées lors d’une recharge à 50 %C’est finalement ici que l’iPhone 17 Pro prend tout son sens. À tarif identique, autant choisir l’iPhone 18 Pro : il est plus puissant, plus autonome et profite d’un appareil photo principal plus évolué. Mais à plus de 300 euros d’écart, le raisonnement change complètement. L’iPhone 17 Pro conserve, une puce largement assez puissante pour les années à venir et une excellente autonomie.Il bénéficie également du même écosystème iOS et reste compatible avec Apple Intelligence.C’est même probablement l’un des rares moments où l’arrivée d’une nouvelle génération rend l’ancien modèle particulièrement séduisant. L’iPhone 18 Pro est incontestablement meilleur techniquement, comme il se doit. MaisPour celui qui recherche avant tout le dernier cri, exploite réellement son iPhone pour la photo professionnelle, les jeux particulièrement gourmands ou les traitements d’IA locaux, l’iPhone 18 Pro conserve quelques arguments. Pour tous les autres,