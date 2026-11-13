Harbor : Apple transforme vos Mac Apple Silicon en serveur d'IA locale

On en dit quoi ?



Apple répète depuis des mois que ses puces sont taillées pour l'IA locale, et pour une fois on tient autre chose qu'une promesse de keynote. La mémoire unifiée des Mac est un vrai avantage sur ce terrain, un Mac Studio gonflé en RAM avale des modèles qui demanderaient des cartes graphiques hors de prix sur PC. Si Harbor tient sa promesse du zéro réglage, ça pourrait devenir le meilleur argument de vente des Mac bien équipés, pile au moment où la pénurie de mémoire vive fait grimper les prix des PC. Mais bon, tant que l'application reste coincée en préversion sur inscription, la bonne raison d'acheter un nouveau Mac attendra encore un peu.