Harbor : Apple transforme vos Mac Apple Silicon en serveur d'IA locale
Par Vincent Lautier - Publié le
Claris, la filiale d'Apple connue pour FileMaker, prépare une application baptisée Harbor. L'idée : faire tourner des modèles d'IA ouverts directement sur un Mac Apple Silicon, sans cloud ni facturation au jeton, et même combiner plusieurs machines en Thunderbolt 5 pour les modèles les plus gourmands. Le tout est pour le moment réservé à un accès anticipé sur inscription.
Harbor se présente comme un serveur d'IA privé : le logiciel récupère des modèles à poids ouverts, les installe et les fait tourner entièrement sur votre machine. Vos requêtes ne quittent jamais le Mac, il n'y a ni frais de cloud ni facturation au jeton, et Claris promet une mise en route en quelques minutes, sans ligne de commande ni expertise particulière. La page a été repérée par MacRumors en début de semaine. Les habitués connaissent déjà LM Studio ou Exo, deux outils gratuits qui couvrent ce terrain, mais Harbor semble combiner l'interface simple du premier et la mise en grappe du second. Ici, tout passe par une interface où l'on parcourt et télécharge ses modèles comme on installerait n'importe quelle app.
Le plus intéressant, c'est quand même cette histoire de grappe. Harbor détecte automatiquement les Mac reliés en Thunderbolt 5 et additionne leur mémoire unifiée, de quoi charger des modèles trop gros pour une seule machine ou encaisser plus de requêtes en parallèle. Apple a justement ajouté le RDMA via Thunderbolt 5 dans macOS Tahoe 26.2, et ce genre de montage devient du coup bien plus rapide qu'avant. Sur le papier, deux Mac Studio bien dotés en mémoire peuvent se transformer en petit serveur d'IA pour une équipe entière, sans qu'un seul octet ne parte chez OpenAI ou ailleurs.
Pour l'instant, Harbor est en préversion privée : il faut remplir un formulaire chez Claris pour espérer y accéder, et le champ réservé au nom de l'entreprise laisse penser que les pros passeront a priori en premier. Une fiche App Store a même brièvement existé avant d'être retirée. Ni prix, ni calendrier, ni liste de modèles compatibles, Apple ne dit même pas si l'application sera gratuite. Le choix de Claris intrigue d'ailleurs, cette filiale vit de FileMaker et des entreprises depuis des années, alors qu'on aurait plutôt imaginé ce projet intégré directement dans macOS.
Apple répète depuis des mois que ses puces sont taillées pour l'IA locale, et pour une fois on tient autre chose qu'une promesse de keynote. La mémoire unifiée des Mac est un vrai avantage sur ce terrain, un Mac Studio gonflé en RAM avale des modèles qui demanderaient des cartes graphiques hors de prix sur PC. Si Harbor tient sa promesse du zéro réglage, ça pourrait devenir le meilleur argument de vente des Mac bien équipés, pile au moment où la pénurie de mémoire vive fait grimper les prix des PC. Mais bon, tant que l'application reste coincée en préversion sur inscription, la bonne raison d'acheter un nouveau Mac attendra encore un peu.
Un serveur d'IA sans ligne de commande
Harbor se présente comme un serveur d'IA privé : le logiciel récupère des modèles à poids ouverts, les installe et les fait tourner entièrement sur votre machine. Vos requêtes ne quittent jamais le Mac, il n'y a ni frais de cloud ni facturation au jeton, et Claris promet une mise en route en quelques minutes, sans ligne de commande ni expertise particulière. La page a été repérée par MacRumors en début de semaine. Les habitués connaissent déjà LM Studio ou Exo, deux outils gratuits qui couvrent ce terrain, mais Harbor semble combiner l'interface simple du premier et la mise en grappe du second. Ici, tout passe par une interface où l'on parcourt et télécharge ses modèles comme on installerait n'importe quelle app.
Deux Mac valent mieux qu'un
Le plus intéressant, c'est quand même cette histoire de grappe. Harbor détecte automatiquement les Mac reliés en Thunderbolt 5 et additionne leur mémoire unifiée, de quoi charger des modèles trop gros pour une seule machine ou encaisser plus de requêtes en parallèle. Apple a justement ajouté le RDMA via Thunderbolt 5 dans macOS Tahoe 26.2, et ce genre de montage devient du coup bien plus rapide qu'avant. Sur le papier, deux Mac Studio bien dotés en mémoire peuvent se transformer en petit serveur d'IA pour une équipe entière, sans qu'un seul octet ne parte chez OpenAI ou ailleurs.
Encore beaucoup de questions
Pour l'instant, Harbor est en préversion privée : il faut remplir un formulaire chez Claris pour espérer y accéder, et le champ réservé au nom de l'entreprise laisse penser que les pros passeront a priori en premier. Une fiche App Store a même brièvement existé avant d'être retirée. Ni prix, ni calendrier, ni liste de modèles compatibles, Apple ne dit même pas si l'application sera gratuite. Le choix de Claris intrigue d'ailleurs, cette filiale vit de FileMaker et des entreprises depuis des années, alors qu'on aurait plutôt imaginé ce projet intégré directement dans macOS.
On en dit quoi ?
Apple répète depuis des mois que ses puces sont taillées pour l'IA locale, et pour une fois on tient autre chose qu'une promesse de keynote. La mémoire unifiée des Mac est un vrai avantage sur ce terrain, un Mac Studio gonflé en RAM avale des modèles qui demanderaient des cartes graphiques hors de prix sur PC. Si Harbor tient sa promesse du zéro réglage, ça pourrait devenir le meilleur argument de vente des Mac bien équipés, pile au moment où la pénurie de mémoire vive fait grimper les prix des PC. Mais bon, tant que l'application reste coincée en préversion sur inscription, la bonne raison d'acheter un nouveau Mac attendra encore un peu.