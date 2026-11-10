Apple vend des recharges d'IA à 50 dollars en plus de l'abonnement Creator Studio

On en dit quoi ?



Payer 129 euros par an pour un abonnement, puis remettre 50 dollars quand le compteur tombe à zéro, ça fait beaucoup pour des fonctions présentées comme le cœur de Creator Studio. La logique comptable se comprend, ces requêtes coûtent cher chez Google, et Apple ne va pas rogner sa marge. Mais un abonnement transformé en simple ticket d'entrée, compteur opaque en prime, ça rappelle quand même les mauvaises manières du jeu mobile. Et vu ce qui s'annonce pour Siri, ce compteur d'IA a un bel avenir chez Apple.