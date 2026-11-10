Apple vend des recharges d'IA à 50 dollars en plus de l'abonnement Creator Studio
Par Vincent Lautier - Publié le
Payer un abonnement ne suffit plus. Quand l'enveloppe mensuelle de requêtes IA de Creator Studio est vide, Apple vend maintenant un pack d'usage supplémentaire à 50 dollars, un achat unique valable un an. Logic Pro ouvre le bal, Final Cut Pro, Pixelmator Pro et iWork doivent suivre ce mois-ci. Et d'autres fonctions payantes sont déjà annoncées pour Siri.
L'abonnement Creator Studio, facturé 12,99 euros par mois ou 129 euros par an, donne accès aux fonctions génératives des applications créatives d'Apple, et chaque requête puise dans une enveloppe mensuelle incluse. Une fois la jauge à zéro, deux solutions : attendre le mois suivant, ou acheter un pack d'usage supplémentaire vendu 50 dollars aux États-Unis. Les crédits se reportent d'un mois sur l'autre et expirent douze mois après l'achat. Ils ne sont entamés qu'une fois le plafond mensuel atteint, et le partage familial n'est pas prévu, le pack reste lié au compte Apple qui l'a payé. Le dispositif est déjà actif par chez nous, même si Apple communique pour l'instant en dollars, sans équivalent officiel en euros.
Une seule application vend ces packs aujourd'hui. Le nouvel assistant de Logic Pro, capable de préparer une piste voix ou de démarrer un morceau sur une simple consigne, est réservé aux abonnés Creator Studio, et c'est dans son menu que se trouve le bouton d'achat. La documentation d'Apple glisse un détail étonnant, cet assistant tourne en fait sur Google Gemini. La firme refacture donc au passage une IA qu'elle loue elle-même ailleurs. Final Cut Pro, Pixelmator Pro et iWork y passeront dans le mois. Apple évoque bien un plancher, au moins 50 images ou une cinquantaine de présentations Keynote par mois, sauf que le décompte varie avec la complexité des requêtes et la charge des serveurs. Du coup, personne ne sait vraiment ce qu'il consomme.
Et ça ne va pas s'arrêter aux applications créatives. Depuis septembre, Apple répète que certaines fonctions d'Apple Intelligence passant par ses serveurs, comme Siri version IA, Image Playground ou les retouches génératives de Photos, ont des limites quotidiennes, et qu'un accès élargi deviendra payant. La formule sera différente, cet accès-là doit être intégré à la plupart des forfaits iCloud+ plutôt que vendu en recharges séparées. Le petit forfait 50 Go à 0,99 euro ne devrait pas en profiter, Apple ne parle que de
Payer 129 euros par an pour un abonnement, puis remettre 50 dollars quand le compteur tombe à zéro, ça fait beaucoup pour des fonctions présentées comme le cœur de Creator Studio. La logique comptable se comprend, ces requêtes coûtent cher chez Google, et Apple ne va pas rogner sa marge. Mais un abonnement transformé en simple ticket d'entrée, compteur opaque en prime, ça rappelle quand même les mauvaises manières du jeu mobile. Et vu ce qui s'annonce pour Siri, ce compteur d'IA a un bel avenir chez Apple.
50 dollars le plein d'IA
L'abonnement Creator Studio, facturé 12,99 euros par mois ou 129 euros par an, donne accès aux fonctions génératives des applications créatives d'Apple, et chaque requête puise dans une enveloppe mensuelle incluse. Une fois la jauge à zéro, deux solutions : attendre le mois suivant, ou acheter un pack d'usage supplémentaire vendu 50 dollars aux États-Unis. Les crédits se reportent d'un mois sur l'autre et expirent douze mois après l'achat. Ils ne sont entamés qu'une fois le plafond mensuel atteint, et le partage familial n'est pas prévu, le pack reste lié au compte Apple qui l'a payé. Le dispositif est déjà actif par chez nous, même si Apple communique pour l'instant en dollars, sans équivalent officiel en euros.
Logic Pro ouvre le bal
Une seule application vend ces packs aujourd'hui. Le nouvel assistant de Logic Pro, capable de préparer une piste voix ou de démarrer un morceau sur une simple consigne, est réservé aux abonnés Creator Studio, et c'est dans son menu que se trouve le bouton d'achat. La documentation d'Apple glisse un détail étonnant, cet assistant tourne en fait sur Google Gemini. La firme refacture donc au passage une IA qu'elle loue elle-même ailleurs. Final Cut Pro, Pixelmator Pro et iWork y passeront dans le mois. Apple évoque bien un plancher, au moins 50 images ou une cinquantaine de présentations Keynote par mois, sauf que le décompte varie avec la complexité des requêtes et la charge des serveurs. Du coup, personne ne sait vraiment ce qu'il consomme.
Bientôt pareil pour Siri
Et ça ne va pas s'arrêter aux applications créatives. Depuis septembre, Apple répète que certaines fonctions d'Apple Intelligence passant par ses serveurs, comme Siri version IA, Image Playground ou les retouches génératives de Photos, ont des limites quotidiennes, et qu'un accès élargi deviendra payant. La formule sera différente, cet accès-là doit être intégré à la plupart des forfaits iCloud+ plutôt que vendu en recharges séparées. Le petit forfait 50 Go à 0,99 euro ne devrait pas en profiter, Apple ne parle que de
la plupartdes formules. Ni calendrier ni tarif pour cette étape.
On en dit quoi ?
Payer 129 euros par an pour un abonnement, puis remettre 50 dollars quand le compteur tombe à zéro, ça fait beaucoup pour des fonctions présentées comme le cœur de Creator Studio. La logique comptable se comprend, ces requêtes coûtent cher chez Google, et Apple ne va pas rogner sa marge. Mais un abonnement transformé en simple ticket d'entrée, compteur opaque en prime, ça rappelle quand même les mauvaises manières du jeu mobile. Et vu ce qui s'annonce pour Siri, ce compteur d'IA a un bel avenir chez Apple.