Ce dock Thunderbolt 5 avec port SSD est en promo à -20% : parfait pour votre Mac !

Dock Thunderbolt 5 Ugreen Revodok Maxidok

Le parfait compagnon des Mac

Le Maxidok affiche une configuration 17-en-1 : trois ports Thunderbolt 5, dont celui destiné à l’ordinateur, un DisplayPort, trois USB-A et trois USB-C à 10 Gb/s, de l’Ethernet 2,5 GbE, des lecteurs SD et microSD et trois prises audio au format mini-jack.ce qui pourra s'avérer fort intéressant pour certains utilisateurs en manque d'espace de stockage,L’emplacement NVMe accepte jusqu’à 8 To. L’alimentation fournie de 240 W permet de délivrer jusqu’à 140 W à l’ordinateur compatible, tandis que deux USB-C en façade partagent 60 W pour les accessoires.De quoi envisager une installation accueillant clavier, souris, interface audio, stockage externe et réseau filaire sans jouer quotidiennement aux chaises musicales avec les prises du Mac. Pour les photographes, vidéastes ou musiciens, l’intérêt d’un dock reste surtout ce confort :et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes.Ugreen annonce notamment deux écrans 6K à 60 Hz sur les configurations compatibles et une sortie jusqu’en 8K à 60 Hz. Il faudra donc bien vérifier les possibilités de votre machine avant de rêver à un mur de moniteurs. Un dock ne donne pas à tous les Mac les mêmes capacités d’affichage, et le choix doit partir de votre installation réelle : quels écrans, quels périphériques et quels usages simultanés ? Ce n’est clairement pas un produit pour monsieur Tout-le-Monde, mais pour les utilisateurs exigeants qui veulent brancher leur monde en un seul câble devraient être pleinement satisfaits de cette acquisition.