Une puce M6 nettement plus puissante

L’intelligence artificielle au cœur de la mise à jour

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et stockage plus rapide

Un design inchangé et toujours sept couleurs

La principale nouveauté de cet iMac 2026 est l’arrivée de la puce M6.Les performances graphiques sont, selon Apple, jusqu’à. Une progression qui devrait notamment profiter au montage vidéo, à la retouche photo et aux jeux vidéo.Une comparaison impressionnante, même si elle concerne des machines désormais âgées de plusieurs années. La bande passante mémoire progresse également, pour atteindre 170 Go/s.Comme sur ses autres produits récents, Apple insiste particulièrement sur les performances liées à l’intelligence artificielle.En base les deux modèles embarquent 16 Go de mémoire unifiée et sont configurables en 24 Go pour le modèle à 10 cœurs et 24 Go ou 32 Go pour celui en 12 cœurs.Les performances de traitement de l’IA en local sont selon Apple jusqu’à cinq fois supérieures à celles de l’iMac M4 (en fonction des tâches évidemment). Elle entend bien accélérer l’utilisation de modèles de langage, sans nécessairement transmettre les données vers des serveurs distants., contre le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sur la génération précédente. Apple propose également une, soit un débit théorique 2,5 fois supérieur à celui du précédent modèle. Le stockage SSD bénéficie lui aussi d’améliorations, avec des vitesses de lecture et d’écriture pouvant être jusqu’à deux fois plus élevées. Enfin, les configurations les plus puissantes disposent de quatre ports Thunderbolt 4.(pour le modèle haute de gamme), une possibilité intéressante pour les utilisateurs ayant besoin d’un espace de travail étendu. Attention toutefois : les quatre ports Thunderbolt 4 et l’Ethernet 2,5 Gbit/s sont réservés aux modèles équipés du CPU et du GPU à 12 cœurs.Du côté de l’apparence, pas de réel changement :L’écran nano-texturé reste proposé en option sur les configurations compatibles, pour limiter les reflets. Apple garde également la caméra, les microphones et les haut-parleurs intégrés, ainsi que