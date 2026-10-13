Voici la nouvelle Apple TV 4K 2026 : découvrez toutes les nouveautés!
Par June Cantillon - Publié le
Alors qu'Apple a convié quelques journalistes triés sur le volet à une présentation des nouveaux produits aux US, voici que la page de l'Apple TV 4K 2026 est déjà à jour sur l'Apple Store. Voici toutes les nouveautés de ce petit boitier tant attendu par certains utilisateurs, dont votre serviteur.
Si le boîtier ne semble pas avoir changé (les dimensions sont toujours de 93 x 93 x 31mm pour 217g contre 208g pour la version 2022), l'Apple TV 4K 2026 embarque désormais une puce A19, du Wi-Fi 7 avec MIMO 2x2, du Bluetooth 6, un port HDMI 2.1, la technologie réseau Thread, 128 Go d'espace de stockage (il n'y a plus qu'un seul modèle), un port Ethernet Gigabit (il fallait auparavant prendre le plus gros modèle pour un bénéficier), trois microphones avec isolement de la voix (directement sur le boitier de l'Apple TV).
La télécommande conserve également ses mensurations de 136 x 35 x 9,25mm, mais gagne quelques grammes (69,6g pour la nouvelle venue contre 66g pour l'ancienne génération). La télécommande dispose désormais d'un microphone et de la compatibilité avec la localisation précise, parfait pour la retrouver rapidement (indice, elle est entre les coussins du canapé).
Cette nouvelle Apple TV 4K 2026 permettra également enfin de profiter du son surround avec quatre HomePod :
Sur les visuels d'Apple, on peut voir une configuration surround avec 2 HomePod 2nd Gen et 2 HomePod mini 2. Les petites notes de bas de page indique qu'il faudra
L'Apple TV 4K 2026 est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'Apple Store au tarif unique de 349 euros (229 euros pour la génération précédente et après la hausse de tarif pour la version 64 Go et 299€ pour la version 128 Go avec port Ethernet), avec de premières livraisons prévues pour le 13 novembre prochain.
Apple TV 4K 2026
Si le boîtier ne semble pas avoir changé (les dimensions sont toujours de 93 x 93 x 31mm pour 217g contre 208g pour la version 2022), l'Apple TV 4K 2026 embarque désormais une puce A19, du Wi-Fi 7 avec MIMO 2x2, du Bluetooth 6, un port HDMI 2.1, la technologie réseau Thread, 128 Go d'espace de stockage (il n'y a plus qu'un seul modèle), un port Ethernet Gigabit (il fallait auparavant prendre le plus gros modèle pour un bénéficier), trois microphones avec isolement de la voix (directement sur le boitier de l'Apple TV).
Télécommande avec localisation précise et microphone
La télécommande conserve également ses mensurations de 136 x 35 x 9,25mm, mais gagne quelques grammes (69,6g pour la nouvelle venue contre 66g pour l'ancienne génération). La télécommande dispose désormais d'un microphone et de la compatibilité avec la localisation précise, parfait pour la retrouver rapidement (indice, elle est entre les coussins du canapé).
Son Surround avec 4 HomePod
Cette nouvelle Apple TV 4K 2026 permettra également enfin de profiter du son surround avec quatre HomePod :
Le son surround métamorphose votre salon en une salle de cinéma privée8. Associez votre Apple TV 4K à quatre HomePod pour profiter d’un son tridimensionnel qui vous propulse au cœur de l’action. L’Apple TV 4K œuvre avec chaque enceinte pour calibrer automatiquement l’audio et livrer un son d’une ampleur inouïe, comme au cinéma.
L’audio dans toute la pièce répartit équitablement le son entre les quatre HomePod pour une diffusion optimale lors des soirées ou des grands matchs. De la musique aux commentaires sportifs, vous profitez d’une clarté sonore exceptionnelle, où que vous soyez dans la pièce.
349€, dispo le 13 novembre
Sur les visuels d'Apple, on peut voir une configuration surround avec 2 HomePod 2nd Gen et 2 HomePod mini 2. Les petites notes de bas de page indique qu'il faudra
quatre HomePod, (2ᵉ génération) ou HomePod mini 2 par paires assorties (avant et arrière) jumelés à une Apple TV 4K 2026. Les possesseurs des HomePod 1 et des HomePod mini de première génération ne seront donc pas de la partie.
L'Apple TV 4K 2026 est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'Apple Store au tarif unique de 349 euros (229 euros pour la génération précédente et après la hausse de tarif pour la version 64 Go et 299€ pour la version 128 Go avec port Ethernet), avec de premières livraisons prévues pour le 13 novembre prochain.