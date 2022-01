Concurrent de Ionity, Fastned annonce plusieurs stations dans le Sud de la France

pour commencer

Alors que, il reste encore de nombreuses zones blanches en France, des trajets de plusieurs centaines de kilomètres sans borne rapide. Depuis un an,, mais comme vous avez pu le voir dans notre test de l'ID.4 GTX , la qualité de service du pétrolier français laisse encore à désirer.Dernier arrivé en date,, avec trois nouvelles stations sur les aires de service suivantes : Aire de la plaine Forez Est (A72), Aire d'Ambrussum Nord (A9 entre Nîmes et Montpellier) et Aire des Jardins des Causses du Lot (A20). La construction et l'ouverture de ces stations sont prévues avant la fin de l'année 2022., délivrant jusqu'à 300 kW. On retrouve des prises T2, CCS et ChaDeMo, ce qui permet de charger rapidement tous les véhicules du marché de ces dernières années.Vous le verrez dans une prochaine vidéo, ces stations présentent de nombreux atouts face à Ionity :, les tarifs (hors abonnements) sont plus raisonnables (0,59€/kWh) et facturés au kWh (et non à la minute). Enfin, les bornes sont réellement abritées et protégées des intempéries, avec des connecteurs robustes, et même des bancs et des poubelles, ce qui manque encore cruellement chez la concurrence., une montée en puissance assez rapide et qui devrait permettre d'équiper, à terme, l'ensemble des aires d'autoroutes d'ici quelques années. Reste un souci de taille :. Il n'est désormais plus rare de voir des files d'attente devant les stations, car 4 emplacements sont très vite saturés.